Шел по дороге: под Новосибирском грузовик насмерть сбил мужчину

В Искитимском районе Новосибирской области в аварии погиб 34-летний пешеход. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
Авария произошла в три часа ночи в субботу, 20 апреля. Водитель микроавтобуса Ford Transit двигался по трассе Р-256 «Чуйский тракт» со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. В пути он сбил пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении.
На месте от полученных травм погиб 34-летний местный житель. В ГИБДД сообщили, что пешеход находился на дороге вне населенного пункта в одежде без световозвращающих элементов.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа сотрудников ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее смертельное ДТП произошло в Новосибирске на улице Титова. На месте погиб водитель автомобиля Subaru.