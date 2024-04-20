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Смертельная авария с микроавтобусом на трассе

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Происшествия Шел по дороге: под Новосибирском грузовик насмерть сбил мужчину

Шел по дороге: под Новосибирском грузовик насмерть сбил мужчину

Смертельное ДТП произошло в Искитимском районе

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Авария произошла около трех часов ночи

В Искитимском районе Новосибирской области в аварии погиб 34-летний пешеход. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Авария произошла в три часа ночи в субботу, 20 апреля. Водитель микроавтобуса Ford Transit двигался по трассе Р-256 «Чуйский тракт» со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. В пути он сбил пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

На месте от полученных травм погиб 34-летний местный житель. В ГИБДД сообщили, что пешеход находился на дороге вне населенного пункта в одежде без световозвращающих элементов.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа сотрудников ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее смертельное ДТП произошло в Новосибирске на улице Титова. На месте погиб водитель автомобиля Subaru.

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Новосибирская область МВД ГИБДД ДТП
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