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Происшествия «От машины осталась груда металла»: тройное ДТП произошло на Титова в Новосибирске — видео

«От машины осталась груда металла»: тройное ДТП произошло на Титова в Новосибирске — видео

На месте работают пожарные и скорая помощь

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Информация о пострадавших уточняется

В Новосибирске вечером 19 апреля на Титова, 31 произошло тройное ДТП. Как рассказал НГС очевидец событий Никита, легковой автомобиль вылетел на встречку и врезался в «Газель».

— Как я понял, японская легковушка влетела в груженую «Газель», отчего «Газель» откинуло на припаркованную машину. Легковушку очень сильно смяло, спасатели пытались разрезать металл, чтобы достать водителя. От машины осталась груда металла, — рассказал читатель НГС Никита.

По словам молодого человека, на месте ДТП работают медики и пожарные. О пострадавших информации пока нет.

Ранее водитель «Рено» погиб в ДТП с «Лэнд Крузером» на новосибирской трассе. Авария произошла в Ордынском районе.

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Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, водитель Subaru Legacy на Титова, 29 врезался припаркованный «Кадиллак» и «Газель».

— Водитель Subaru Legacy на вид 30–35 лет, погиб на мете. Также в больницу доставили пассажира Subaru мужчину на вид 30–35 лет, — пояснили в инспекции.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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