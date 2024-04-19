«От машины осталась груда металла»: тройное ДТП произошло на Титова в Новосибирске — видео

В Новосибирске вечером 19 апреля на Титова, 31 произошло тройное ДТП. Как рассказал НГС очевидец событий Никита, легковой автомобиль вылетел на встречку и врезался в «Газель».
— Как я понял, японская легковушка влетела в груженую «Газель», отчего «Газель» откинуло на припаркованную машину. Легковушку очень сильно смяло, спасатели пытались разрезать металл, чтобы достать водителя. От машины осталась груда металла, — рассказал читатель НГС Никита.
По словам молодого человека, на месте ДТП работают медики и пожарные. О пострадавших информации пока нет.
Ранее водитель «Рено» погиб в ДТП с «Лэнд Крузером» на новосибирской трассе. Авария произошла в Ордынском районе.
Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, водитель Subaru Legacy на Титова, 29 врезался припаркованный «Кадиллак» и «Газель».
— Водитель Subaru Legacy на вид 30–35 лет, погиб на мете. Также в больницу доставили пассажира Subaru мужчину на вид 30–35 лет, — пояснили в инспекции.
На месте аварии работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.