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Происшествия «Надеемся, что она не в беде»: 22-летняя девушка пропала в Новосибирске

«Надеемся, что она не в беде»: 22-летняя девушка пропала в Новосибирске

Ее ищут больше недели

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Девушка ушла из дома в Кировском районе

В Новосибирске пропала 22-летняя девушка Эрна Кулакова. Ее ищут с 21 апреля.

Информацию об этом опубликовали в сообществе «ДоброСпас-Новосибирск» 2 мая. В ориентировке указано, что девушка ушла из дома в Кировском районе, и с тех пор о ее месте нахождания ничего неизвестно.

Приметы девушки: рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые ниже плеч, над губой есть родинка.

— Есть все основания полагать, что она жива, просто захотела так поступить. Надеемся, что она не в беде. Это все, что я могу сказать, — сообщила в разговоре с НГС руководитель «ДоброСпас-Новосибирск» Мария Максимова.

Указано, что девушка может быть в любом городе. Если вам что-либо известно о месте нахождения девушки, то сообщите об этом по телефонам 8–993–026–37–57, 8–953–887–17–77 или 112.

В конце апреля в Новосибирске пропал мужчина, который прилетел в город из Хабаровска. Его удалось найти.

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