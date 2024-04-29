Прилетел из Хабаровска: в Новосибирске ищут пропавшего 28-летнего парня

В день исчезновения молодой человек был одет в черное драповое пальто Источник: Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск», vk.com, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ищут пропавшего жителя Хабаровского края Илью Кечина. Информация о поиске опубликована в сообществе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».



Как рассказала НГС руководитель поискового отряда Мария Максимова, в последний раз молодой человек выходил на связь 27 апреля.



— Сам он уроженец Хабаровска. Последняя его геолокация была в Новосибирске на днях, поэтому мы его ищем, —сообщила НГС Максимова.



Источник НГС также сообщил, что Илья Кечин мог прилететь в Новосибирск, а затем, предположительно, отправиться на Алтай.

Источник: Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск», vk.com











Приметы Ильи Кечина: рост 178 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. В день исчезновения молодой человек был одет в черное драповое пальто, серую футболку и джинсы. С собой у него был черный рюкзак.



Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам поисково-спасательного отряда +7–993–026–37–57 и +7–953–887–17–77

