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Развлечения Боня отправила 12-летнюю дочь на пирсинг. Реакция ребенка бесценна

Боня отправила 12-летнюю дочь на пирсинг. Реакция ребенка бесценна

Многие поклонники не оценили поступок телеведущей

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13 комментариев
Телеведущая решила, что в 12 лет ее дочери уже можно экспериментировать с внешностью

Виктория Боня, которая в середине апреля вернулась в Россию из-за проблем с визой, решила брать от московской жизни всё. На днях она спускалась вместе с 12-летней дочкой в метро, записала ее на курсы обучения наездников, познакомила с детьми своих подруг по «Дому-2» (16+), а теперь отвела в салон, где девочке прокололи пупок.


— Моя дочь умоляла меня позволить ей проколоть пупок. И я сказала да, — рассказала Боня у себя в соцсетях.

Во время процедуры Боня поддерживала дочь Энджи

Мнения подписчиков внимательной матери разделились. Одни критикуют Боню за решение отвести дочь на процедуру.

— Ужас какой. Лучше б одежду ребенку купила приличную, — возмущается подписчица Бони.

— Что дочь, что мама... обе идут по наклонной, — считает другой пользователь.

— И зачем это в интернет выкладывать? — недоумевает один из комментаторов.

Другие считают, что делать пирсинг подростку — нормально, а поддержка матери дорогого стоит.


— Представляю, какое счастье у нее, и то, что мама не запрещает, это очень хорошо! Не пойдет потом на стороне где-то делать втихую, — оправдывают Боню в комментариях к видео.

— Когда родители поддерживают желания ребенка — это здорово, — считает поклонница телеведущей.

— Это подросток, — успокаивает еще один комментатор. — Мы тоже и пупки, и уши прокалывали. Хорошо, что пупок.

А как вы считаете, 12 лет — самое время сделать пирсинг?

Можно и раньше
До 18 лет — никакого пирсинга
Нормальный человек себе пирсинг не сделает
Я Боня
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