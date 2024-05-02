Боня отправила 12-летнюю дочь на пирсинг. Реакция ребенка бесценна

Телеведущая решила, что в 12 лет ее дочери уже можно экспериментировать с внешностью Источник: victoriabonya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Виктория Боня, которая в середине апреля вернулась в Россию из-за проблем с визой, решила брать от московской жизни всё. На днях она спускалась вместе с 12-летней дочкой в метро, записала ее на курсы обучения наездников, познакомила с детьми своих подруг по «Дому-2» (16+), а теперь отвела в салон, где девочке прокололи пупок.





— Моя дочь умоляла меня позволить ей проколоть пупок. И я сказала да, — рассказала Боня у себя в соцсетях.



Во время процедуры Боня поддерживала дочь Энджи Источник: bonya__victoria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мнения подписчиков внимательной матери разделились. Одни критикуют Боню за решение отвести дочь на процедуру.

— Ужас какой. Лучше б одежду ребенку купила приличную, — возмущается подписчица Бони.

— Что дочь, что мама... обе идут по наклонной, — считает другой пользователь.

— И зачем это в интернет выкладывать? — недоумевает один из комментаторов.

Другие считают, что делать пирсинг подростку — нормально, а поддержка матери дорогого стоит.





— Представляю, какое счастье у нее, и то, что мама не запрещает, это очень хорошо! Не пойдет потом на стороне где-то делать втихую, — оправдывают Боню в комментариях к видео.

— Когда родители поддерживают желания ребенка — это здорово, — считает поклонница телеведущей.



— Это подросток, — успокаивает еще один комментатор. — Мы тоже и пупки, и уши прокалывали. Хорошо, что пупок.