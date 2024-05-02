Боня отправила 12-летнюю дочь на пирсинг. Реакция ребенка бесценна

Виктория Боня, которая в середине апреля вернулась в Россию из-за проблем с визой, решила брать от московской жизни всё. На днях она спускалась вместе с 12-летней дочкой в метро, записала ее на курсы обучения наездников, познакомила с детьми своих подруг по «Дому-2» (16+), а теперь отвела в салон, где девочке прокололи пупок.
— Моя дочь умоляла меня позволить ей проколоть пупок. И я сказала да, — рассказала Боня у себя в соцсетях.
Мнения подписчиков внимательной матери разделились. Одни критикуют Боню за решение отвести дочь на процедуру.
— Ужас какой. Лучше б одежду ребенку купила приличную, — возмущается подписчица Бони.
— Что дочь, что мама... обе идут по наклонной, — считает другой пользователь.
— И зачем это в интернет выкладывать? — недоумевает один из комментаторов.
Другие считают, что делать пирсинг подростку — нормально, а поддержка матери дорогого стоит.
— Представляю, какое счастье у нее, и то, что мама не запрещает, это очень хорошо! Не пойдет потом на стороне где-то делать втихую, — оправдывают Боню в комментариях к видео.
— Когда родители поддерживают желания ребенка — это здорово, — считает поклонница телеведущей.
— Это подросток, — успокаивает еще один комментатор. — Мы тоже и пупки, и уши прокалывали. Хорошо, что пупок.
А как вы считаете, 12 лет — самое время сделать пирсинг?