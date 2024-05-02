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Недвижимость Камин, красные шторы, «цыганский» ковер: в Новосибирске за 52 миллиона продают квартиру с элементами бохо — фото

Камин, красные шторы, «цыганский» ковер: в Новосибирске за 52 миллиона продают квартиру с элементами бохо — фото

Пятикомнатная квартира расположена на двухэтажах

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В квартире весьма яркий интерьер

На сайте объявлений в Новосибирске выставили на продажу двухуровневую пятикомнатную квартиру, которая находится в доме на улице Максима Горького, 86. Она стоит 52 миллиона рублей.

В описании сказано, что площадь пятирешки — 292 кв. м. Судя по фотографиям в объявлении, в ней весьма яркий интерьер: узорчатые ковры, камин, несколько вместительных столов, спальный гарнитур с вензелями. Прослеживаются элементы стиля бохо.

Вот один из столов в пятирешке
Кровать дополнена туалетным столиком с вензелями
Еще одна спальня — минималистичная
Кухня выглядит просторной
Один санузел — нежно-розовый
В другом, судя по фото, преобладает белый цвет и на заднем плане прячется белый кот

— В квартире две обогреваемые утепленные лоджии и две необогреваемые. Санузел на каждом этаже. Сауна, гардеробная, оружейная комната, прачечная. В наличии два парковочных места, — подчеркивает продавец.

Недалеко от восьмиэтажки, где предлагают недвижимость, расположены НОВАТ, сразу несколько скверов, школа и продуктовые магазины. В шаговой доступности станции метро «Площадь Ленина» и «Октябрьская».

Также в Новосибирске продают квартиру с трехметровыми потолками в стиле лофт: НГС показывал фото жилья за 28 миллионов рублей.

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