Камин, красные шторы, «цыганский» ковер: в Новосибирске за 52 миллиона продают квартиру с элементами бохо — фото

На сайте объявлений в Новосибирске выставили на продажу двухуровневую пятикомнатную квартиру, которая находится в доме на улице Максима Горького, 86. Она стоит 52 миллиона рублей.
В описании сказано, что площадь пятирешки — 292 кв. м. Судя по фотографиям в объявлении, в ней весьма яркий интерьер: узорчатые ковры, камин, несколько вместительных столов, спальный гарнитур с вензелями. Прослеживаются элементы стиля бохо.
— В квартире две обогреваемые утепленные лоджии и две необогреваемые. Санузел на каждом этаже. Сауна, гардеробная, оружейная комната, прачечная. В наличии два парковочных места, — подчеркивает продавец.
Недалеко от восьмиэтажки, где предлагают недвижимость, расположены НОВАТ, сразу несколько скверов, школа и продуктовые магазины. В шаговой доступности станции метро «Площадь Ленина» и «Октябрьская».
Также в Новосибирске продают квартиру с трехметровыми потолками в стиле лофт: НГС показывал фото жилья за 28 миллионов рублей.