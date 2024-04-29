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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают квартиру с трехметровыми потолками в стиле лофт — смотрим на жилье за 28 миллионов рублей

Из квартиры открывается вид на Нарымский сквер

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Квартира находится на третьем этаже

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В Железнодорожном районе Новосибирска продают четырехкомнатную квартиру с ремонтом в стиле лофт. Объявление на сайте N1 опубликовано 29 апреля.

Квартира расположена на третьем этаже 26-этажного дома н улице 1905 года. Её общая площадь составляет 121 квадратный метр.

Разделение кухонной зоны и зоны отдыха в квартире весьма условное

Разделение кухонной зоны и зоны отдыха в квартире весьма условное

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— Интерьер реализован в современном стиле, с элементами лофт, теплыми природными оттенками дерева и яркими акцентами в декоре. Напольное покрытие из натурального массива Дуба и кирпич 1937 года, использованный при декоре, создают в квартире особый шарм и изысканность, — говорится в описании объекта.

В интерьере квартиры много ярких акцентов

В интерьере квартиры много ярких акцентов

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Продавец квартиры пишет, что в квартире много «света и воздуха», в каждой из комнат трехметровые потолки, которые придают им «масштаб». Из окна квартиры открывается вид на Нарымский сквер.

В санузле — белый минимализм

В санузле — белый минимализм

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Стоимость объекта — 28 миллионов рублей.

Ранее под Новосибирском выставили на продажу трехэтажный коттедж с потайной комнатой. За него просят 20 миллионов рублей

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