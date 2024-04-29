В Новосибирске продают квартиру с трехметровыми потолками в стиле лофт — смотрим на жилье за 28 миллионов рублей

В Железнодорожном районе Новосибирска продают четырехкомнатную квартиру с ремонтом в стиле лофт. Объявление на сайте N1 опубликовано 29 апреля.
Квартира расположена на третьем этаже 26-этажного дома н улице 1905 года. Её общая площадь составляет 121 квадратный метр.
— Интерьер реализован в современном стиле, с элементами лофт, теплыми природными оттенками дерева и яркими акцентами в декоре. Напольное покрытие из натурального массива Дуба и кирпич 1937 года, использованный при декоре, создают в квартире особый шарм и изысканность, — говорится в описании объекта.
Продавец квартиры пишет, что в квартире много «света и воздуха», в каждой из комнат трехметровые потолки, которые придают им «масштаб». Из окна квартиры открывается вид на Нарымский сквер.
Стоимость объекта — 28 миллионов рублей.
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