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Стиль и красота интервью «А вот после 40 лет надо уже готовиться»: эффектная сибирячка взяла главный титул на конкурсе красоты в Москве

«А вот после 40 лет надо уже готовиться»: эффектная сибирячка взяла главный титул на конкурсе красоты в Москве

Она покорила столицу своей непосредственностью

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5 июня 2024 года Ольге Пономаревой из Бийска исполнится 44 года

В начале мая 43-летняя бийчанка Ольга Пономарева победила в международном конкурсе красоты в Москве. Алтайская красотка разом завоевала два титула: «Мировая модель — 2024» и «Мировая Королева — 2024». Диадему и ленту победительнице на сцене вручал звездный стилист Сергей Зверев. О своих впечатлениях о конкурсе и формуле успеха Ольга рассказала в эксклюзивном интервью для NGS22.RU

На победу не рассчитывала

Ольга не только обворожительная красотка, но и успешная бизнесвумен — девушка не первый год возглавляет собственное модельное агентство New look. Незадолго до конкурса ей пришло письмо от организаторов с просьбой предложить участие нескольким моделям. Однако желающих побороться за звание мировой модели в агентстве не нашлось, и на конкурс пришлось ехать Ольге.

— На победу я не рассчитывала, ехала на конкурс с конкретной целью представить родной город и регион, и рассказать всем о моем агентстве. Свою цель достигла — после конкурса у нас сразу появились новые заказы, стали чаще приглашать на съемки, — рассказывает модель.

На конкурсе в Москве девушку поддерживала 17-летняя дочь

Для Ольги это не первый конкурс красоты. Девушка признается, что в последнее время чаще находится в числе организаторов и жюри.

— Мы регулярно проводим конкурсы «Модель года», «Мисс свежесть Алтая» и «Леди Алтай». Иногда ездим в другие города — Барнаул, Новосибирск. Но этот конкурс впечатлил меня своей масштабностью. Обычно такие мероприятия не занимают больше одного дня, а этот конкурс проходил целых три.

Подготовка к такому конкурсу заняла немало времени. Когда тебе далеко за двадцать, для поддержания красоты приходится прилагать больше усилий, поясняет модель.

— До 25 лет все девушки красивые. Им для участия в конкурсах красоты нужно только немного потренироваться в дефиле и порепетировать выступление. А вот после 40 уже нужно готовиться. Я перед конкурсом сидела на диете, тщательно готовила костюмы для выхода. А это, конечно, очень ресурсозатратно, — уточняет Ольга.

Судей конкурса Ольга удивляла дефиле с элементами танца

При этом модель убеждена, что понятие красоты — не про внешность, а про внутреннее самоощущение. Девушкам, желающим принять участие в подобном конкурсе, Ольга советует делать акцент на индивидуальности.

— Рекомендую всем девочкам осознать свою уникальность и досконально изучить себя. Понять, какая вы на самом деле и превратить это в главное достоинство. И никогда ни с кем себя не сравнивать. Девушка, осознающая свою ценность, всегда будет победительницей, и не только на конкурсах красоты.

«Сергей Зверев восхитительный»

От общения со звездным стилистом Ольга осталась в восторге

Награждение победительниц проводил Сергей Зверев. Пообщаться с ним вне сцены Ольге не удалось, но во время торжественной церемонии они всё же обменялись парой слов. Звездный стилист произвел на бийчанку приятное впечатление.

— На награждении мы обнялись, Сергей сказал, я — молодец. Ответила ему, что он восхитительный. Очень приятно обменялись любезностями. В свои 60 лет он выглядит просто великолепно, даже лучше, чем на фото.

На «Модель мира — 2024» съехались красотки со всей России и стран СНГ

Ольга уверена, что победить в конкурсе ей помогла честность и открытость — девушка поразила судей непосредственностью.

— Я вышла на сцену и заявила, что приехала из провинции. Рассказала, что живу в Бийске, в наукограде, и развиваю модельный бизнес там. В творческом номере показывала дефиле с элементами вога, такого ни у кого не было. Этим и удивляла жюри, — объясняет победительница.

На «Мировой модели» не обошлось и без косых взглядов. Со слов Ольги, без этого не обходится ни один конкурс красоты — среди участниц всегда находятся те, кто воспринимает чужую победу как личное поражение.

По стопам матери

Ольга признаётся, что планировала ехать в Москву одна: муж постоянно работает, а ребенок не любит путешествия. Но в итоге 17-летняя дочка поехала с ней, чтобы поддержать на конкурсе.

— Она везде меня фотографировала, снимала видео, поддерживала, была рядом. А после мероприятия заявила, что сама примет участие на следующем конкурсе. Дочка с пяти лет снималась в рекламе, участвовала в съемках. Надеюсь, следующее интервью победительницы будет давать она, — рассказывает модель.

Конкурс длился три дня

Сама Ольга больше не планировала ездить на в конкурсы красоты. Однако наградой за победу в «Мировой модели» стало участие в «Красавице Земного шара — 2024» без прохождения отборочного этапа.

— Как победительнице мне подарили участие в конкурсе красоты в Сочи. Я не могу не воспользоваться этой возможностью. Конкурс пройдет в августе, я уже начала подготовку к нему.

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Лучшая модель мира Модель Бийск Конкурс красоты Алтайский край Модельное агентство Сергей Зверев
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