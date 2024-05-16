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Происшествия Шли по пешеходному переходу: Subaru сбил маму с 4-летней дочкой — видео с места ДТП на Титова

Шли по пешеходному переходу: Subaru сбил маму с 4-летней дочкой — видео с места ДТП на Титова

Пострадавшие попали в больницу

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ДТП случилось рано утром

16 мая в Новосибирске водитель Subaru Legacy сбил 22-летнюю женщину и 4-летнюю девочку — мать с дочерью. Пострадавшие попали в больницу. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, авария произошла рано утром рядом с домом на улице Титова, 40, недалеко от улицы Петропавловской. Автомобиль наехал на женщину с ребенком, когда они шли через дорогу по пешеходному переходу.

Ролик с места аварии

— Госавтоинспекция Новосибирска вынесла определение о проведении административного расследования для установления всех обстоятельств происшествия, — говорится в сообщении ГИБДД.

Если вы знаете обстоятельства ДТП или знакомы с пострадавшими, свяжитесь с редакцией НГС
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Недавно тройное ДТП произошло на Тещином языке в Новосибирске — на месте работали скорая и полиция. НГС публиковал кадры с места аварии.


Ранее сибирячка на машине сбила мотоциклиста, и мужчина попал в больницу — его жена ищет очевидцев.

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