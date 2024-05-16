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Новосибирцы требуют убрать рекламу с Инстасамкой

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Город «Продвижение разврата»: новосибирцы требуют убрать рекламные щиты с Инстасамкой

«Продвижение разврата»: новосибирцы требуют убрать рекламные щиты с Инстасамкой

Билборд рекламирует платформу, предназначенную для общения педагогов, родителей и школьников

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Баннеры появились на Красном проспекте и у Димитровского моста

Новосибирцы возмутили билбордами с популярной исполнительницей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева), которые появились на Красном проспекте и на въезде на Димитровский мост. В Союз отцов Новосибирской области после появления билбордов обратились десятки горожан.

Глава Союза отцов Сергей Майоров в беседе с корреспондентом НГС сообщил, что в ближайшее время планируется проведение встречи с уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области Надеждой Болтенко, на которой поднимут вопрос о появлении в городе баннеров со скандальной певицей.

— Певица задает социальные ориентиры своим творчеством для подрастающего поколения. Но вы послушайте ее песни, тексты. Это и ненормативная лексика, и продвижение разврата, деструктивщины. Это у людей вызывает возмущение. Сама вот эта Инстасамка, а и само название. Как мы можем девочек наших, женщин воспитывать на таких примерах? Они же будущие мамы, — заявил Майоров в беседе с НГС.

Баннеры с исполнительницей появились в рамках продвижения системы дистанционного общения родителей, педагогов и детей «Сферум», она создана на базе социальной сети «Вконтакте» при поддержке Минцифры РФ. Одним из рекламных лиц кампании стала Инстасамка, чей образ вызвал возмущение у новосибирцев.

Начальник департамента информационной политики мэрии Новосибирска Михаил Столяров в беседе с корреспондентом НГС заявил, что мэрия планирует выяснить, кто заказывал баннеры и размещал их, будет проведено разбирательство.

Корреспондент НГС обратился к менеджеру Инстасамки Максиму Столярову за комментарием, но сообщения в социальных сетях и мессенджере Telegram на момент публикации материала не были прочитаны Столяровым. Корреспондент НГС также направил запрос на почту менеджера Инстасамки, ответ пока не поступил.

Корреспондент НГС направил запросы в Минцифры РФ и в пресс-службу «Вконтакте», чтобы узнать, по каким параметрам отбирали исполнителей и блогеров для участия в продвижении «Сферума», а также планируется ли продолжить сотрудничество с Инстасамкой на фоне возмущения новосибирцев.

Представители Совета отцов ранее выступали с резонансными инициативами. В январе они требовали запретить проведение в Новосибирске голой вечеринки, а в прошлом году — отменить выступление группы «Сплин».

Обновлено: В пресс-службе сервиса «Сферум» корреспонденту НГС сообщили: «Данный билборд не является рекламой Сферума и не имеет никакого отношения к платформе. Данная исполнительница не участвовала и не участвует в проектах Сферума».

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Новосибирск Инстасамка Союз отцов
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