Билеты по 60 тысяч: общественник узнал о планах провести голую вечеринку в Новосибирске — он просит ее запретить

10 февраля в Новосибирске хотят провести голую вечеринку, похожую на скандальное мероприятие, которое Москве провела Анастасия Ивлеева. Об этом заявил председатель регионального Союза отцов Сергей Майоров. Общественник считает, что мероприятие следует запретить.
В разговоре с НГС Сергей заявил, что о предстоящей вечеринке ему сообщил источник, данные которого он разглашать не стал. Он также не уточнил, в каком заведении может пройти мероприятие. По его словам, в городе периодически бывают подобные вечеринки, и обычно место их проведения меняется.
— Информация появилась от одного небезызвестного в городе человека. Он написал мне в Telegram-канал и попросил осветить эту тему. Насколько знаю, с какой-то периодичностью такие вечеринки проходят в закрытом режиме. Место их проведения скрывается — информацию об этом те, кто приобрел билеты, получают за сутки до самого мероприятия. Как понимаю, предстоящая вечеринка приурочена к той, которую проводила Анастасия Ивлеева, — выразил свое мнение Майоров.
В разговоре с корреспондентом глава областного Союза отцов высказался против голой вечеринки в Новосибирске. Она, предполагает мужчина, может сопровождаться употреблением наркотиков и, в результате, оргией.
— Конечно, хотелось бы запретить подобное в городе, — отметил собеседник.
В редакцию НГС Сергей прислал ссылку на Telegram-канал встречи, которую проводит сообщество Sacral Party. Однако в его постах не сказано, что вечеринка будет голой. По указанным в канале контактам корреспондент пыталась связаться с организатором вечеринки Анастасией. Но на момент подготовки публикации на звонки и сообщения она не ответила.
В интернете корреспондент также нашла сайт, на котором продаются билеты на вечеринку Sacral Party. Там написано, что их стоимость — от 7 до 60 тысяч рублей. Кроме того, для гостей мероприятия расписан дресс-код.
— Цвет одежды: любые яркие цвета, серебристый, блестящий, перламутровый, металлик. Детали и материалы для образа: перчатки, латекс, кожаные украшения и портупеи, винил, пластик, провода, разноцветный грим и компьютерный код на теле, цепи, шипы, пленка, яркий мех, — указано на сайте.
Также опубликованы правила вечеринки.
— По взаимному согласию ты можешь взаимодействовать с любым человеком так, как хочешь. При этом с уважением относись к личным границам и самовыражению других людей <…> Прежде чем вступать в контакт с человеком, обязательно спроси разрешения. И только после ясного «да» можешь реализовать задуманное, — следует из них.
Во время подготовки публикации организаторы сделали закрытыми своим соцсети и сайт.
После голой вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая проводилась в московском клубе «Мутабор», Лолиту стали вырезать из эфиров, а Киркорову — отменять корпоративы.