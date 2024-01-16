Билеты по 60 тысяч: общественник узнал о планах провести голую вечеринку в Новосибирске — он просит ее запретить

В разговоре с корреспондентом глава областного Союза отцов высказался против голой вечеринки в Новосибирске. Она, предполагает мужчина, может сопровождаться употреблением наркотиков и, в результате, оргией.



— Конечно, хотелось бы запретить подобное в городе, — отметил собеседник.

В редакцию НГС Сергей прислал ссылку на Telegram-канал встречи, которую проводит сообщество Sacral Party. Однако в его постах не сказано, что вечеринка будет голой. По указанным в канале контактам корреспондент пыталась связаться с организатором вечеринки Анастасией. Но на момент подготовки публикации на звонки и сообщения она не ответила.