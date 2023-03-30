В Новосибирске требуют отменить концерт группы «Сплин»

Совет Отцов Новосибирской области потребовал отменить выступление группы «Сплин» на рок-фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске. Обращение руководителя общественной организации Сергея Майорова опубликовано в группе «Союз отцов Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».
— Хотелось бы обратиться к организаторам и обязать их отменить выступление группы «Сплин», Александр Васильев (основатель музыкальной группы. — Прим. ред.) показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает, — написал Сергей Майоров. — Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?
По мнению руководителя общественной организации, «подобным исполнителям» недопустимо предоставлять площадку. Кроме того, по словам Сергея Майорова, во время проведения специальной военной операции в стране «на подобные группы и организаторов нужно реагировать самым жестким способом».
Международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири» пройдет на аэродроме Мочище с 11 по 13 августа. Как сообщается на официальном сайте события, в течение трех дней на мероприятии выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана. Выступление группы «Сплин» запланировано на 13 августа.
Отметим, в середине марта омский хип-хоп-дуэт «Грот» объявил о срыве концертного тура по Сибири из-за административного давления.