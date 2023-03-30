В Новосибирске требуют отменить концерт группы «Сплин»

— Хотелось бы обратиться к организаторам и обязать их отменить выступление группы «Сплин», Александр Васильев (основатель музыкальной группы. — Прим. ред.) показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает, — написал Сергей Майоров. — Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?

