«Инициатива организаторов»: в Новосибирске отменили концерт реп-группы «Грот»

Омский хип-хоп дуэт «Грот» объявил о срыве концертного тура по Сибири из-за административного давления. Это означает, что выступление группы в Новосибирске 26 марта не состоится.
— Друзья, к большому сожалению все концерты группы ГРОТ, которые должны были состояться в марте, переносятся на осень. По независящим от нас причинам, — говорится в официальной группе «Грот».
Музыканты объяснили, что срыв тура произошёл из-за событий в Тюмени. Владелец площадки, где должен был состояться концерт, предупредил их, что ничего не выйдет.
— Директор клуба сказал, что ему весь день «звонили очень серьёзные люди», к вечеру здание клуба отрубили от электричества, позже организатор сказал, что к клубу подъезжали аж пять машин полиции. Кто-то очень тщательно взялся за дело, — добавили в «Грот».
В ресторане «Максимиллианс» подтвердили НГС отмену концерта 26 марта.
— Это инициатива организаторов. К сожалению, концерт не состоится, — сообщили в ресторане.
В списке нежелательных исполнителей, который появился после начала спецоперации на Украине, группы «ГРОТ» нет. Как и в списке тех, кого нельзя петь в караоке.
В начале марта православные активисты взбунтовались против концерта Филиппа Киркорова в Новосибирске.