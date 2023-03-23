«Инициатива организаторов»: в Новосибирске отменили концерт реп-группы «Грот»

— Друзья, к большому сожалению все концерты группы ГРОТ, которые должны были состояться в марте, переносятся на осень. По независящим от нас причинам, — говорится в официальной группе «Грот».



Музыканты объяснили, что срыв тура произошёл из-за событий в Тюмени. Владелец площадки, где должен был состояться концерт, предупредил их, что ничего не выйдет.

