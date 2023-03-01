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«Эпатаж должен получить оценку»: православные активисты взбунтовались против концерта Филиппа Киркорова в Новосибирске

Поп-звезда планирует выступить в «Локомотив-Арене» 5 марта

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Ранее наши коллеги показали особняк за $12 млн, где живет Филипп Киркоров, а также рассказали, на чём поп-звезда зарабатывает кроме музыки

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Православные активисты требуют отмены концерта певца Филиппа Киркорова в Новосибирске — выступление запланировано на 5 марта в «Локомотив-Арене». Инициатива исходит от «Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей».

По словам председателя совета Ивана Квасницкого, Киркоров проявил неуважение к традиционным православным ценностям в мае 2022 года, когда проводил серию концертов в честь своего 55-летия.

— На этих концертах Киркоров Ф. Б. во время исполнения номера «Мария Магдалина» забирался на поваленный христианский крест и, потоптавшись на нём, дожидался «преклонения» массовки, одетой в черные мантии, — пояснил Квасницкий. — Объектом преступного посягательства в данном случае выступают люди (верующие), их права, свободы и законные интересы, их человеческое достоинство и религиозные чувства.

Квасницкий уточнил, что проверка по этому факту кощунства не закончена, в начале марта активисты ждут ответа от прокуратуры.

За помощью в отмене предстоящего в Новосибирске концерта поп-звезды координационный совет обратился к губернатору Андрею Травникову и мэру Анатолию Локтю.

— «Локомотив Арена» — государственная площадка. Филипп Киркоров не перестает эпатировать публику. То на поваленном кресте потопчется, чем вызовет бурю негодования у верующих по всей России, то на музыкальной церемонии примерит на себя странный образ, то на сцену выскочит чуть ли не в голом виде. Такой «эпатаж» должен получить четкую правовую оценку, — добавил Квасницкий.

Ответа на свои жалобы православные активисты от властей на момент публикации материала не получили.

За певца вступился его директор Артем Кияшко.

— Если они увидели в Филиппе безбожника, они очень сильно ошиблись. Помните: «кто из вас без греха, киньте в неё камень!» Эти люди как раз этим занимаются, кидают камни, словно святые. А по сути — людям просто заняться нечем! Они не понимают, что такое искусство. А Киркоров очень щепетильно относится к вероисповеданиям и сам верующий человек, — сообщил в разговоре с НГС Артем Кияшко.

Ранее православные активисты требовали отмены январского концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске. В 2019 года борцы за нравственность добивались уголовной ответственности создателям клипа группы «Ленинград» под названием «i_$uss».

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