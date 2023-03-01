«Эпатаж должен получить оценку»: православные активисты взбунтовались против концерта Филиппа Киркорова в Новосибирске

Православные активисты требуют отмены концерта певца Филиппа Киркорова в Новосибирске — выступление запланировано на
По словам председателя совета Ивана Квасницкого, Киркоров проявил неуважение к традиционным православным ценностям в мае 2022 года, когда проводил серию концертов в честь своего
— На этих концертах
Квасницкий уточнил, что проверка по этому факту кощунства не закончена, в начале марта активисты ждут ответа от прокуратуры.
За помощью в отмене предстоящего в Новосибирске концерта поп-звезды координационный совет обратился к губернатору Андрею Травникову и мэру Анатолию Локтю.
— «Локомотив Арена» — государственная площадка. Филипп Киркоров не перестает эпатировать публику. То на поваленном кресте потопчется, чем вызовет бурю негодования у верующих по всей России, то на музыкальной церемонии примерит на себя странный образ, то на сцену выскочит чуть ли не в голом виде. Такой «эпатаж» должен получить четкую правовую оценку, — добавил Квасницкий.
Ответа на свои жалобы православные активисты от властей на момент публикации материала не получили.
За певца вступился его директор Артем Кияшко.
— Если они увидели в Филиппе безбожника, они очень сильно ошиблись. Помните: «кто из вас без греха, киньте в неё камень!» Эти люди как раз этим занимаются, кидают камни, словно святые. А по сути — людям просто заняться нечем! Они не понимают, что такое искусство. А Киркоров очень щепетильно относится к вероисповеданиям и сам верующий человек, — сообщил в разговоре с НГС Артем Кияшко.
Ранее православные активисты требовали отмены январского концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске. В 2019 года борцы за нравственность добивались уголовной ответственности создателям клипа группы «Ленинград» под названием «i_$uss».