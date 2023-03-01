«Эпатаж должен получить оценку»: православные активисты взбунтовались против концерта Филиппа Киркорова в Новосибирске

— Если они увидели в Филиппе безбожника, они очень сильно ошиблись. Помните: «кто из вас без греха, киньте в неё камень!» Эти люди как раз этим занимаются, кидают камни, словно святые. А по сути — людям просто заняться нечем! Они не понимают, что такое искусство. А Киркоров очень щепетильно относится к вероисповеданиям и сам верующий человек, — сообщил в разговоре с НГС Артем Кияшко.

