СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 60.37
eur 60.22
Тема дня10 «диетических» продуктов, от которых толстеют
Все новости
Все новости

Стройка под Питером, бутик со своей одеждой и радиостанция. Каким бизнесом занимается Филипп Киркоров

Рассказываем всё, что известно о заработках короля российской поп-музыки

509

Филипп Киркоров зарабатывает не только на музыке

Поделиться

Филипп Киркоров — один из самых ярких российских артистов. Его называют королем отечественной поп-музыки, а его шоу не раз признавались лучшими в стране. Киркоров представлял Россию на Евровидении и помогал с программами участникам из других государств. Он на эстраде больше 30 лет, но зарабатывает артист не только выступлениями. MSK1.RU рассказывает, что известно о его бизнесе.

Бутик с одеждой Киркорова и долги

Филипп Киркоров родился в Болгарии 55 лет назад. С детства жил в Москве, начал заниматься музыкой в раннем возрасте, а популярность у поклонников завоевал в девяностые. Артист был женат на Алле Пугачевой, после развода стал отцом двоих детей, рожденных суррогатными матерями.

Журнал Forbes в 2021 году оценил состояние Киркорова в $ 4,9 млн. Как писало издание, в 2019 году артист вместе с Николаем Басковым снялся в рекламе бренда корма для кошек Felix компании Nestle. В 2020 году стал амбассадором совместной акции Procter & Gamble и «Пятерочки» под названием «Королевский кэшбэк». В 2021 году началось сотрудничество Киркорова со «Сбером».

По данным «СПАРК-Интерфакс», Киркоров владеет двумя компаниями, еще в трех у него есть доли. «Фил фо ю» управляет шоу-бутиком артиста под называнием «Phill4You» в ТРЦ «Вегас». Изначально он открылся на Новом Арбате, но, как писал Life в 2014 году, переехал из-за отсутствия спроса. В бутике продается одежда из собственного гардероба Филиппа Бедросовича и, как писали СМИ, многие туда приходили не за покупками, а как в своего рода музей Киркорова.

Киркоров в Екатеринбурге, во время поездки он <a href="https://www.e1.ru/text/culture/2017/11/28/51560991/" class="_" target="_blank">посетил могилу своего прадеда</a>

Киркоров в Екатеринбурге, во время поездки он посетил могилу своего прадеда

Поделиться

Сейчас принято решение об исключении компании «Фил фо ю» из реестра юридических лиц. За последние годы в финансовой отчетности она показывала в основном убытки, прибыль зафиксирована в 2018-м — 165 тысяч рублей.

Еще одна компания певца называется «Филипп Киркоров Продакшн», она зарегистрирована как работающая в области исполнительских искусств. Через эту фирму в 2012 и 2017 годах Киркоров участвовал по госконтрактам в концертах «Звезды с любовью» в Большом концертном зале «Октябрьский», оба контракта стоили около 550 тысяч рублей.

В 2021 году стало известно, что организация должна латвийскому банку ABLV Bank 140 млн рублей. Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что банк изначально просил 2,5 млн евро:

— Мы сократили эту сумму… Филипп готов выплачивать. Но некому, вот в чём дело. Банка нет. Как-то пришло письмо, что так как банк накрылся медным тазом, то платите на счет какого-то непонятного физического или юридического лица. Филипп этого делать не стал, пахло аферой.

Поделиться

По данным судебных приставов, на компанию возбуждено исполнительное производство за невыплату кредита на 69,5 млн рублей. В 2017–2021 годах выручка «Филипп Киркоров Продакшн» составила 316,5 млн рублей, прибыль показывалась только до 2019 года, дальше — лишь многомиллионные убытки.

В компании «Филипп Киркоров Корпорейшн» у артиста 90%, еще 10% принадлежат Геннадию Рыбаку, который был директором Киркорова до 2021 года. Певец тогда написал в соцсетях:

— С благодарностью отпускаю наши совместные проекты в прошлое и шагаю в новую жизнь!

Строительство ТЦ в Ленинградской области и радиостанция с Гуцериевым

У Киркорова есть и непрофильный для артиста бизнес — 30% в компании «Строительные решения», вместе с ним совладельцами являются Дмитрий Кононов и Михаил Баракин. От имени этой компании, как писала «Фонтанка», на Петербургском международном экономической форуме в 2022 году Киркоров подписал соглашение с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

«Строительные решения» будут заниматься девелоперским проектом на территории деревни Новосаратовка Свердловского поселения Всеволожского района. Там в конце 2023 года будет построен торгово-развлекательный комплекс.

Филипп Киркоров на <nobr class="_">ПМЭФ-2022</nobr>

Филипп Киркоров на ПМЭФ-2022

Поделиться

47news выяснил, что у Киркорова с партнерами в долевой собственности находятся два земельных участка в Новосаратовке. Один, площадью 2,5 га, относится к категории промышленных земель, второй — 30 соток. Пока там лишь поле с одуванчиками. Именно там и должен появиться торговый центр площадью более 10 тысяч квадратов, инвестиции предполагаются на уровне 1,2–1,4 миллиарда рублей. По мнению самого Киркорова, далее опыт будет растиражирован и на другие регионы.

Дмитрий Кононов, вероятно, сын 70-летнего Николая Кононова, который в прошлом занимался дзюдо в клубе «Турбостроитель» у Анатолия Рахлина вместе с Владимиром Путиным. Отца и сына Кононовых называют крупными промышленными девелоперами, их самый известный актив — группа компаний «Содружество». Похожий торговый центр построен структурами Кононовых в ленинградских Ручьях и строится в Мурино.

Михаил Баракин тоже из Питера, он покупал Rolls-Royce Phantom за 40 миллионов, а приходил за авто с живым львенком.

Киркоров любит эпатировать публику концертными костюмами

Киркоров любит эпатировать публику концертными костюмами

Поделиться

И совсем небольшая доля в 5% у Киркорова в компании «РДВ С». Главный совладелец в ней — миллиардер и поэт-песенник Михаил Гуцериев (44% лично и 11% через «Чайка медиа груп»). Семья Гуцериевых владеет угледобывающими и нефтедобывающими предприятиями, ритейлерами «М.Видео» и «Эльдорадо», лизинговыми и медийными активами, строительными и девелоперскими холдингами.

Небольшие доли в «РДВ С» принадлежат Леониду Агутину, Виктору Дробышу, Николаю Баскову, Игорю Крутому, Стасу Михайлову, Диме Билану, Игорю Матвиенко, Валерии, Иосифу Пригожину, Николаю Расторгуеву и Яне Рудковской.

«РДВ С» через компанию «Эвертон XXI» владеет ООО «Большое радио» — это учредитель радио «Русский хит», которое вещает в Москве на частоте 99.6 FM. Ранее оно называлось «Столица FM».

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

Филипп КиркоровЗвезды шоу-бизнесаСтроительствоБизнес
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2