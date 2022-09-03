Стройка под Питером, бутик со своей одеждой и радиостанция. Каким бизнесом занимается Филипп Киркоров

Журнал Forbes в 2021 году оценил состояние Киркорова в $ 4,9 млн . Как писало издание, в 2019 году артист вместе с Николаем Басковым снялся в рекламе бренда корма для кошек Felix компании Nestle. В 2020 году стал амбассадором совместной акции Procter & Gamble и «Пятерочки» под названием «Королевский кэшбэк». В 2021 году началось сотрудничество Киркорова со «Сбером».

По данным «СПАРК-Интерфакс», Киркоров владеет двумя компаниями, еще в трех у него есть доли. «Фил фо ю» управляет шоу-бутиком артиста под называнием «Phill4You» в ТРЦ «Вегас». Изначально он открылся на Новом Арбате, но, как писал Life в 2014 году, переехал из-за отсутствия спроса. В бутике продается одежда из собственного гардероба Филиппа Бедросовича и, как писали СМИ, многие туда приходили не за покупками, а как в своего рода музей Киркорова.