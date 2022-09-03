Стройка под Питером, бутик со своей одеждой и радиостанция. Каким бизнесом занимается Филипп Киркоров
Рассказываем всё, что известно о заработках короля российской поп-музыки
Филипп Киркоров — один из самых ярких российских артистов. Его называют королем отечественной поп-музыки, а его шоу не раз признавались лучшими в стране. Киркоров представлял Россию на Евровидении и помогал с программами участникам из других государств. Он на эстраде больше 30 лет, но зарабатывает артист не только выступлениями. MSK1.RU рассказывает, что известно о его бизнесе.
Бутик с одеждой Киркорова и долги
Филипп Киркоров родился в Болгарии 55 лет назад. С детства жил в Москве, начал заниматься музыкой в раннем возрасте, а популярность у поклонников завоевал в девяностые. Артист был женат на Алле Пугачевой, после развода стал отцом двоих детей, рожденных суррогатными матерями.
Журнал Forbes в 2021 году оценил состояние Киркорова в
По данным «СПАРК-Интерфакс», Киркоров владеет двумя компаниями, еще в трех у него есть доли. «Фил фо ю» управляет шоу-бутиком артиста под называнием «Phill4You» в ТРЦ «Вегас». Изначально он открылся на Новом Арбате, но, как писал Life в 2014 году, переехал из-за отсутствия спроса. В бутике продается одежда из собственного гардероба Филиппа Бедросовича и, как писали СМИ, многие туда приходили не за покупками, а как в своего рода музей Киркорова.
Сейчас принято решение об исключении компании «Фил фо ю» из реестра юридических лиц. За последние годы в финансовой отчетности она показывала в основном убытки, прибыль зафиксирована в
Еще одна компания певца называется «Филипп Киркоров Продакшн», она зарегистрирована как работающая в области исполнительских искусств. Через эту фирму в 2012 и 2017 годах Киркоров участвовал по госконтрактам в концертах «Звезды с любовью» в Большом концертном зале «Октябрьский», оба контракта стоили около 550 тысяч рублей.
В 2021 году стало известно, что организация должна латвийскому банку ABLV Bank
— Мы сократили эту сумму… Филипп готов выплачивать. Но некому, вот в чём дело. Банка нет. Как-то пришло письмо, что так как банк накрылся медным тазом, то платите на счет какого-то непонятного физического или юридического лица. Филипп этого делать не стал, пахло аферой.
По данным судебных приставов, на компанию возбуждено исполнительное производство за невыплату кредита на
В компании «Филипп Киркоров Корпорейшн» у артиста
— С благодарностью отпускаю наши совместные проекты в прошлое и шагаю в новую жизнь!
Строительство ТЦ в Ленинградской области и радиостанция с Гуцериевым
У Киркорова есть и непрофильный для артиста бизнес —
«Строительные решения» будут заниматься девелоперским проектом на территории деревни Новосаратовка Свердловского поселения Всеволожского района. Там в конце 2023 года будет построен торгово-развлекательный комплекс.
47news выяснил, что у Киркорова с партнерами в долевой собственности находятся два земельных участка в Новосаратовке. Один, площадью
Дмитрий Кононов, вероятно, сын
Михаил Баракин тоже из Питера, он покупал Rolls-Royce Phantom за 40 миллионов, а приходил за авто с живым львенком.
И совсем небольшая доля в
Небольшие доли в «РДВ С» принадлежат Леониду Агутину, Виктору Дробышу, Николаю Баскову, Игорю Крутому, Стасу Михайлову, Диме Билану, Игорю Матвиенко, Валерии, Иосифу Пригожину, Николаю Расторгуеву и Яне Рудковской.
«РДВ С» через компанию «Эвертон XXI» владеет ООО «Большое радио» — это учредитель радио «Русский хит», которое вещает в Москве на частоте
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