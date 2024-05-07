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Криминал Кассация оставила прежним приговор новосибирскому трэвел-блогеру Гомзякову — его обвиняли в убийстве рекламщика

Кассация оставила прежним приговор новосибирскому трэвел-блогеру Гомзякову — его обвиняли в убийстве рекламщика

Решение пытались обжаловать в кассационном суде

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Анатолий Гомзяков (по центру) уверял, что не убивал собутыльника, поскольку спал

Восьмой кассационный суд Кемерова оставил без изменения оправдательный приговор новосибирскому трэвел-блогеру Анатолию Гомзякову, который обвинялся в убийстве знакомого рекламщика.

На сайте суда отмечается, что 6 мая проходило очередное заседание.

— Вынесено решение по существу дела <…> Жалоба (представление) без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения, — говорится в опубликованных материалах.

О том, что апелляционная коллегия Новосибирского областного суда утвердила оправдательный приговор по делу Гомзякова, НГС писал осенью 2023 года. До этого, в июле присяжные в третий раз посчитали новосибирца невиновным в убийстве маркетолога Алексея Хребтова, суд вынес оправдательный приговор, и прокуратура обжаловала решение.

Сама трагедия произошла в ночь на 2 апреля в ЖК «Ясный берег». Рекламщик Алексей Хребтов пригласил в гости интернет-знакомого, блогера Алексея Гомзякова. Это была их первая офлайн-встреча, они транслировали ее в соцсетях, а также несколько часов пили алкоголь. Утром под окнами дома, где находится квартира Хребтова, нашли его тело, у которого были признаки падения с большой высоты. Позже Гомзякова арестовали.

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