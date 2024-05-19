«Кишечник был разорван, одна пуля прошла в печень»: 18-летняя студентка ехала в машине, ее обстрелял полицейский — нарушений не нашли

На фото слева — очевидец снял момент, когда сотрудники полиции уже прекратили погоню, сзади служебного авто стоит та самая обстрелянная «Лада». На фото справа — пострадавшая при стрельбе Наталья. В девушку попало шесть пуль Источник: читатель 59.RU, личный архив Натальи Мудрой











19 февраля в Пермском крае наряд ДПС попытался остановить машину без номеров, но водитель решил скрыться. Началась погоня, в результате один из полицейских 30 раз выстрелил из автомата по «Ладе». Шесть пуль попали в 18-летнюю пассажирку легковушки Наталью Мудрую, она уже три месяца проходит лечение и реабилитацию. Также в пятку ранило второго пассажира — 22-летнего парня. Как рассказала 59.RU сама Наталья, в СК ей сообщили, что уголовное дело в отношении полицейского прекратили. Девушка намерена привлечь к ответственности стрелявшего сотрудника ДПС. Пострадавшая согласилась рассказать подробности случившегося и показала видео погони и стрельбы изнутри преследуемой машины.



«У нас в поселке полицейские никогда не стреляют по машинам»

Наталье Мудрой 18 лет, семья девушки из Юго-Камского Пермского края, сама она до ЧП жила в Перми, училась и работала поваром-сушистом. 19 февраля она гостила у бабушки и отца в родном поселке. В тот вечер отдыхала с двумя друзьями — Денисом и Данилом, компания выпивала. У Данила была машина, но не было прав. Девушка говорит: авто он купил и катался по поселку, далеко не выезжал, а на права собирался сдать. В тот вечер он предложил отвезти Наташу до Большого Савино — там бы она пересела на транспорт.

— Расстояние от Юго-Камского до Большого Савино небольшое, ехать примерно полчаса, я согласилась, — рассказывает собеседница.



Девушка села на заднее сиденье, спереди на пассажирское кресло сел ее друг Денис. Наталья отмечает, что без прав Данил в основном ездил «только по поселку», на поездки решался редко.

— Машина ДПС поехала за нами практически сразу, может, мы минут пять всего ехали по дороге, — рассказывает Наталья. — Конечно, мы растерялись, понимая, что Данила посадят, потому что у него нет прав. Тем более были выпившие.



Наталья начала снимать происходящее на телефон, через несколько минут услышала два выстрела в воздух.



— У нас началась паника. У нас в поселке полицейские никогда не стреляют по машинам, — рассказывает Наталья.

Видео погони, которое снимала сама пострадавшая девушка Источник: Наталья Мудрая

После двух выстрелов в воздух машина ГИБДД начала обгонять «Ладу», в которой ехали молодые люди. По словам Натальи, они с друзьями были уверены, что стрелять по ним не будут.



— Раздалось много выстрелов. И в этот момент я почувствовала, что мне очень больно, стало трудно дышать. Я закричала, чтобы Данил останавливался, он стал тормозить, но почему-то не сразу, — рассказала Наталья. — Двигаться было тяжело, я чувствовала, что мне точно попали в живот и ногу. Полицейские не стали подходить к нашей машине, но я слышала, что они 7–8 раз звонили в скорую. Они кричали на нас: «Что вы творите?!» И мальчики кричали: «Что вы творите?!» Всё это время я лежала в машине, просто не могла пошевелиться, пытаясь дышать. Денис и Данил старались остановить кровь на моей ноге. Потом кто-то из полицейских или мальчиков принес аптечку.



По словам Натальи, скорая помощь приехала через полтора часа. Девушку увезли на экстренную операцию, в реанимации она пробыла восемь дней.



— В меня попало шесть пуль. Две — в живот, одна через живот прошла в печень. Еще одна — в почку, другие две пули попали в спину, одна из них прошла в сантиметре от позвоночника, и также у меня обнаружили перелом восьми ребер. Шестая пуля попала в бедро, — перечисляет пострадавшая. — Я перенесла две операции. Почку удалось спасти. Кишечник из-за пуль был разорван в трех местах. Впереди полгода реабилитации. Также врач сказала, что я не смогу самостоятельно родить, только с помощью кесарева. С работы мне пришлось уйти, следующие полгода мне запрещены физические нагрузки. Данил очень винил себя, переживал, он несколько раз приезжал навещать меня. Боялся, что я умру. Сейчас он служит в армии. Тогда ему за езду без прав дали 30 суток ареста и назначили 20 тысяч штрафа.

Наталья показывает, какие шрамы остались после пуль Источник: Наталья Мудрая

На время реабилитации Наталье пришлось переехать к маме. Девушка продолжает учиться в агропромышленном техникуме на мастера по ремонту и эксплуатации машин.



Второй пассажир «Лады», Денис, тоже получал ранения, у него было два осколка в пятке. Один достали, второй не смогли.



«Как пуля попала мне в верхнюю часть бедра, если выстрелы были только снизу?»

По словам Натальи, стрелявший по их машине сотрудник ГИБДД год назад во время погони уже стрелял по автомобилю, тогда пострадал 19-летний водитель «Газели». «А на следующий год он застрелит кого-нибудь», — возмущается девушка. Наталья хочет привлечь полицейского к уголовной ответственности. 16 мая она пришла в СК написать заявление, но там ей сказали, что в отношении полицейского закончена проверка, его действия признали законными.

— То есть нам сказали, что он ни в чём не виновен, — говорит Наталья. — На руки нам не выдали никаких документов. Мы будем обращаться в прокуратуру и обжаловать такое решение. Нам сказали, что сотрудник стрелял по колесам машины. Но это неправда. Как пуля попала мне в верхнюю часть бедра, если выстрелы были только снизу? Мне заявили, что это рикошет. Я им пыталась объяснить: одна из пуль прошла через переднюю часть бедра, то есть она не прошла насквозь через низ сиденья, а попала в верх бедра. Это что, получается, пули летали по всему салону? Кроме того, мама Данилы видела машину сына: там весь багажник обстрелян.

На фото «Лада», водитель которой ехал без номеров и отказался остановиться Источник: читатель 59.RU











По словам Натальи, в СК ей сказали, что их машина была без номеров, что и привлекло внимание инспекторов ДПС, тем более были усилены меры безопасности и водителей проверяли на трассе в связи «с терактом в "Крокусе"».



— Но ведь нас обстреляли в феврале, а нападение в «Крокусе» было в конце марта, — недоумевает Наталья. — Это какая-то несостыковка в объяснении.



Девушка делится: она до сих пор кричит во сне, потому что ей часто снится эта погоня и стрельба. Ей тяжело психологически.



Версия полиции

На следующий день после стрельбы, 20 февраля, телеграм-канал «Полиция Прикамья» публиковал видео погони — кадры с камеры видеорегистратора машины ГИБДД. В начале видео «Лада» уходит от погони, в нее не стреляют — это происходит до 19:21:53, однако затем идет скачок во времени регистратора. Корреспондент 59.RU заметил, что из записи вырезано больше минуты — до 19:23:34. Что происходило в тот момент, неизвестно. Затем видно, как сотрудник стреляет по колесам автомобиля и летят искры.

Это видео погони публиковала полиция Источник: ГУ МВД Прикамья

Краевая полиция комментировала случившееся. В ведомстве сообщали, что, уходя от погони, водитель «Лады» «опасно маневрировал и создавал угрозу жизни и здоровью других людей». По информации полиции, сотрудники ДПС включали проблесковые и звуковые маячки, но водитель легковушки проигнорировал это. В соответствии с законом «О полиции» инспекторы ГИБДД применили огнестрельное оружие.



— Они, [сотрудники], произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем — по колесам автомобиля. Водитель был задержан, — комментировали в краевой полиции. Хотя стреляли не по колесам, а по пассажирам.

