Хрустящие пышки и карпаччо из свеклы: чем кормят в старейших новосибирских заведениях и сколько это стоит

В столовой областного правительства ничего не меняется уже несколько десятков лет Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Существует особая категория заведений, куда люди ходят не только из-за еды, но и из-за атмосферы. Проработав достаточно долго, кафе или рестораны сами становятся достопримечательностью и памятником истории. Найти в Новосибирске предприятия общепита со столетней историей, конечно, невозможно. Но заведения, которые разменяли полвека, уже есть. Обозреватель НГС посмотрел, как они живут сейчас.



Ресторан Дома ученых СО РАН

Нынешний вид ресторана в Доме ученых Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Многофункциональный комплекс, в состав которого, кроме большого концертного зала, входили спортивный зал, зимний сад, конференц-зал и другие локации, построили в Академгородке в 1966 году. Кроме буфета на втором этаже (в концертном крыле) здесь работала и кафе-столовая, рестораном она стала называться чуть позже. К сожалению, оригинальный интерьер не сохранился, нынешний вид заведение приняло в конце 2000-х после проведенного здесь капитального ремонта. Сегодня, впрочем, и этот «современный» дизайн уже смотрится вполне винтажно. Начало 2000-х, когда такой стиль был в моде, сегодня уже тоже выглядит довольно удаленным от современности старым добрым прошлым.

Вареники по-домученовски с вишней за 320 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Меню ресторана, кажется, составили примерно тогда, когда здесь делали капитальный ремонт. Никаких модных штучек вроде боулов, поке и даже банальных роллов тут не найти. Самой авангардной позицией можно считать карпаччо из свеклы (тонкие ломики вареного корнеплода, разложенные по тарелке). В остальном всё рассчитанно на людей, чуждых суетной погоне за модой. Есть даже специальный раздел «Ретро», куда, кажется, включены блюда из тех времен, когда заведение именовалось просто столовой. Публику поприличней тогда кормили в «секретном» каминном зале на втором этаже. Сейчас он служит для более камерных мероприятий.

Котлета по-киевски из ретроменю за 490 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Цены в ресторане ДУ по нынешним временам можно считать даже гуманными. Некоторые позиции недалеко ушли от сетевых столовых, горячее стартует с 390 рублей (куриная печень в пикантном соусе), цвибельклопс (так здесь называют обычные говяжьи котлеты в сухарях) с гарниром стоит 580 рублей, а самое дорогое блюдо (палтус на пару) обойдется в 1380 рублей. Обычных посетителей (то есть пришедших поесть за свои деньги) бывает здесь немного. Всё же в Академгородке за последние 15 лет открылось немало новых ресторанов, а публика, которая могла бы хранить нежные воспоминания о ресторации в ДУ, убывает с каждым годом по естественным причинам.

Столовая Областного правительства

Место рассчитано на большое количество посетителей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Место, стоящее посещения хотя бы ради своего огромного зала, в котором за последние 50 лет, кажется, не изменилось ничего вообще. Разве что недавно рядом с раздачей поставили современный кофейный автомат, который готовит капучино, латте и прочие напитки, без которых ныне трудно представить себе жизнь даже чиновникам. Собственно, те два посетителя, которых удалось застать здесь днем в будний день, спустились в столовую именно за кофе.



Комплексный обед за 383 рубля Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Было довольно странно оказаться в этом месте в почти полном одиночестве. Еще лет десять назад здесь можно было застать довольно много обедающих. Но, видимо, новое поколение чиновников уже не готово стоять с подносами на раздаче в ожидании неказистой столовской еды — есть в округе места и поинтересней. Цены местами вполне музейные: салат за 45 рублей, суп за 70, самое дорогое блюдо (гуляш из говядины) стоит 170 рублей. Но всё равно выходит недорого. Для любителей всего советского бальзамом на душу будет ни с чем не сравнимый вкус слегка теплых переваренных макарон (единственный доступный гарнир).

Обычная картина в столовой в обед в 2011 году Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В остальном посетителей встретят всё те же высокие колонны, отделанные мрамором, алюминиевые плиты на потолке и люстры советского образца с уже порядком потускневшим стеклом. И длинные ряды столов, которые сейчас уже редко когда бывают заполнены.



«Пышечная» на Станиславского

В «Пышечной» по-прежнему можно застать очередь Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Кафе, которое сохранилось почти в первозданном виде. Около 10 лет назад здесь сделали ремонт с натяжными потолками и новой плиткой на полу. Так что назвать интерьер совсем уж аутентичным не получится. Но главная гордость заведения — большие мозаичные панно из битого кафеля на стенах — остались на месте. Такого рода украшения в советское время можно было встретить повсеместно — от кафе до заводских столовых. Создание таких композиций было неплохим приработком для художников, а кафеля советская промышленность выпускала достаточно.

Пышка стоит теперь 50 рублей, напитки — в зависимости от крепости Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Главное блюдо заведения — свежеприготовленные пышки, рецепт которых не меняется десятилетиями. В них вроде и нет ничего выдающегося, но это настоявшееся нужное время без спешки тесто, которое превращается в кипящем масле в это маленькое хрустящее чудо, которое просто так с ходу дома не приготовишь. Цены, как и везде, потихоньку растут, но и сегодня одна пышка стоит 50 рублей, а рюмка водки — 90. Да, кстати, если вдруг вы не в курсе, «Пышечная» — это не только кондитерская, но и немного бар.

Еще одно заведение, которое считается «советским», — пельменная на улице Советской, 11, на самом деле она открылась лишь в 90-х годах. Само здание, правда, действительно старое, построено больше ста лет назад.