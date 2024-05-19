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Дороги и транспорт Я паркуюсь как чудак обзор «Инвалид головного мозга»: новосибирские автохамы захватывают газоны и велодорожки — рассекречиваем отъявленных нарушителей

«Инвалид головного мозга»: новосибирские автохамы захватывают газоны и велодорожки — рассекречиваем отъявленных нарушителей

Очередная подборка победителей номинации «Я паркуюсь, как чудак» за минувшую неделю

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Автохамы соревнуются в креативности парковки

Автохамы в Новосибирске за прошедшую неделю вызвали гнев и возмущение новосибирцев своими навыками парковками. Они перегораживали газоны, детские площадки и даже велодорожку. Среди нарушителей оказался водитель грузовика «Озон». Новая подборка отличившихся автомобилей и водителей — в материале НГС.

Уже не в первый раз в редакцию НГС поступают жалобы на грузовики с логотипами OZON, которые регулярно паркуются в неположенном месте у офиса компании на Станиславского.

Местные жители говорят, что такая картина для них уже стала привычной

— Станиславского, 10. «Озонам» всё места мало, уже весь газон закатали. На претензии жильцов дома их офис плюёт, — рассказал НГС автор фото.

От бдительного читателю автохаму за деревом не спрятаться

Свою 54-летнюю старушку Lada Priora владелец припарковал на газоне на улице Свердлова.

— За деревом почти и не заметно, что газон, — прокомментировал автор фотографию.

По данным НГС, хозяин машины почти год ездит с просроченным полисом ОСАГО, действие которого закончилось еще 27 мая 2023 года.

Высокая посадка универсала с технической точки зрения позволяет парковаться на детских площадках. Но не с моральной

Водитель универсала Haval Dargo не постеснялся припарковаться прям на детской площадке, чем вызвал праведный гнев местных жителей.

Автомобиль принадлежит 59-летнему Сергею П. Известно, что приставы Ставропольского края завели на мужчину несколько исполнительных производств.

— Герой вашей рубрики, настоящий чудак! — прокомментировал фото автор.

Владелец матового Land Cruiser Prado вскарабкался на лестницу у магазина «Чемпион» в Калининском районе так, что перекрыл вход и выход в магазин рыбалки и цветочный салон. Установить исполнителя этой виртуозной парковки редакции НГС не удалось — возможно, помогут читатели.

Водитель этого авто всей своей парковкой демонстрирует презрение к двухколесному транспорту

Водитель Lexus счел велодорожку на проспекте Маркса подходящим местом для парковки. По данным НГС, «Лексус» принадлежит 40-летнему Ивану С., при этом страхователем автомобиля выступал Владислав Щ.

Некрасиво припарковал свой Nissan непосредственно перед входом в салон «Красивые люди» на улице Трудовой владелец автомобиля со знаком «Инвалид».

— Инвалид головного мозга, — так прокомментировал автор фото его автор.

На момент публикации НГС не удалось установить личность владельца Nissan. Если вы его знаете, свяжитесь с редакцией по любой из форм связи.

Ранее мы рассекретили «обнаглевшего чиновника», машина которого перегородила тротуар на Красном Проспекте.

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Я паркуюсь как чудак Я паркуюсь как... Парковка автомобилей Автохамы
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