«Инвалид головного мозга»: новосибирские автохамы захватывают газоны и велодорожки — рассекречиваем отъявленных нарушителей

Автохамы в Новосибирске за прошедшую неделю вызвали гнев и возмущение новосибирцев своими навыками парковками. Они перегораживали газоны, детские площадки и даже велодорожку. Среди нарушителей оказался водитель грузовика «Озон». Новая подборка отличившихся автомобилей и водителей — в материале НГС.
Уже не в первый раз в редакцию НГС поступают жалобы на грузовики с логотипами OZON, которые регулярно паркуются в неположенном месте у офиса компании на Станиславского.
— Станиславского, 10. «Озонам» всё места мало, уже весь газон закатали. На претензии жильцов дома их офис плюёт, — рассказал НГС автор фото.
Свою 54-летнюю старушку Lada Priora владелец припарковал на газоне на улице Свердлова.
— За деревом почти и не заметно, что газон, — прокомментировал автор фотографию.
По данным НГС, хозяин машины почти год ездит с просроченным полисом ОСАГО, действие которого закончилось еще 27 мая 2023 года.
Водитель универсала Haval Dargo не постеснялся припарковаться прям на детской площадке, чем вызвал праведный гнев местных жителей.
Автомобиль принадлежит 59-летнему Сергею П. Известно, что приставы Ставропольского края завели на мужчину несколько исполнительных производств.
Владелец матового Land Cruiser Prado вскарабкался на лестницу у магазина «Чемпион» в Калининском районе так, что перекрыл вход и выход в магазин рыбалки и цветочный салон. Установить исполнителя этой виртуозной парковки редакции НГС не удалось — возможно, помогут читатели.
Водитель Lexus счел велодорожку на проспекте Маркса подходящим местом для парковки. По данным НГС, «Лексус» принадлежит 40-летнему Ивану С., при этом страхователем автомобиля выступал Владислав Щ.
Некрасиво припарковал свой Nissan непосредственно перед входом в салон «Красивые люди» на улице Трудовой владелец автомобиля со знаком «Инвалид».
На момент публикации НГС не удалось установить личность владельца Nissan. Если вы его знаете, свяжитесь с редакцией по любой из форм связи.
Ранее мы рассекретили «обнаглевшего чиновника», машина которого перегородила тротуар на Красном Проспекте.
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