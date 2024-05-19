«Чтобы бабушке было приятно»: как сотни новосибирцев полночи гуляли среди урн с прахом и развлекались в крематории

Вчера, 18 мая, в музей пришли сотни человек, некоторые нарядились в тематические наряды: свадебное платье и готические костюмы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В этом году новосибирский крематорий в «Ночь музеев» решил немного отступить от темы смерти и добавить к ней щепотку любви. Привычные экскурсии дополнили рассказами о свадьбах, платьях, участники акции ловили букет невесты, а некоторые и вовсе решили пожениться, иронично положив руку на книгу Ольги Бузовой. Сотни новосибирцев стояли в очередях по часу, чтобы пройти путь покойника, увидеть печи и прощальные залы. НГС побывал ночью в крематории — читайте, как веселились горожане.



Программа акции «Ночь музеев» в Музее погребальной культуры началась в 17 часов, и уже через час все павильоны музея заполнились толпами. Гостей встречали аниматоры в костюмах невесты и фараона и жутковатых готических нарядах.

Аниматор искала богатого мужа и зазывала сыграть свадьбу, но большинство пришедших мужчин уже оказались женаты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Они сразу же приглашают в павильон, посвященный свадьбам, — там расположился настоящий ЗАГС и экспозиция с платьями прошлых лет. Желающие сыграть свадьбу выстроились в очередь, клялись в верности, положив руку на книгу Ольги Бузовой, получили кольца, а в конце сотрудница музея забросала их рисом. Все, как на настоящей церемонии.

Молодожены получили детские кольца и свидетельство о регистрации брака Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как рассказала НГС Алёна, которая вместе с молодым человеком стояли в очереди на роспись, затащить своего парня в ЗАГС она давно хочет, но он все никак не решается.

— Прекрасная возможность хоть так расписаться, а дальше и до настоящего ЗАГСа недалеко, — шутит она.

Для развлечения пригласили и мимов на ходулях, рядом с ними то и дело фотографировались горожане Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Основное шоу проходило на площадке у входа в музей: там установили сцену, где выступали несколько групп, но больше всего внимание участников привлекла Silenzium. Группа играла на струнных инструментах известные хиты: например «Беспечный ангел» «Арии».

Пока одни веселились у сцены, другие стояли в очереди в крематорий, чтобы пройти путь покойника: от прощального зала до зала с печью.



Очередь с каждым разом увеличивалась, некоторые стояли больше часа, чтобы попасть на экскурсию: про крематорий рассказывают только небольшой группе за раз Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Экскурсовод объясняет, что главный на похоронах — погибший, и все в крематории сделано для того, чтобы грандиозно проводить его из нашего мира Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Гроб устанавливают под специальные софиты, а родственники могут заказать музыкальное сопровождение, чтобы выплеснуть эмоции, поплакать и отпустить погибшего Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После прощания гроб по длинному коридору увозят к печи, и родственники при желании могут через противоударное стекло посмотреть, как тело загружают в нее. Как объяснила экскурсовод, в этот момент у некоторых близких наступает эмоциональный всплеск, они хотят броситься к умершему и остановить процесс, поэтому меры безопасности усилили.

— Теперь я еще больше захотела, чтобы меня кремировали, — произносит одна из девушек во время экскурсии.

С прахом можно сделать все, что угодно: например, добавить в краску и нарисовать картину, разделить между членами семьи, засыпать в кулон и даже создать фианиты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Тут же экскурсовод добавляет, что прах, который получает семья, проходит дополнительную обработку — он не сразу становится таким, каким мы его видим. Например, тазовые кости не сгорают, поэтому их дополнительно дробят. Кроме того, сотрудникам необходимо очистить останки от гвоздей из гроба, металлических пластин и другого мусора. Весь процесс занимает примерно 3 часа.



Оказалось, что кремировать могут не всех, есть предельных вес — 160 кг, и если погибший грузный, то семье откажут в кремации.

В павильоне есть фотозона, и можно сфотографироваться на память в гробу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В других павильонах людей было не меньше, в некоторых и вовсе стояла такая духота, что пот бежал со лба. Посетители рассказывают, что приходят в крематорий не первый раз и всегда с интересом разглядывают экспозиции. Духота людей не смущает: все охотно слушают, что рассказывает экскурсовод.

Например, вы знали, почему в прошлом мамы не проводили время с детьми после родов? Оказалась, это не связано с ленью или занятостью — все из-за высокого уровня детской смертности. Чтобы не привязываться к малышу, который может умереть, мамы не подходили к ним, пока дети не вырастут.

В музее представлена коллекция ваз для праха. Его можно развеять или хранить дома, можно даже замаскировать в книгу. Кремируют не только людей, но и животных Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По соседству с веселящимися новосибирцами находится большой колумбарий. В нем сотни урн с прахом погибших, в ячейки к некоторым складывают памятные вещи, например, фигурку самолета, камеру или любимую кружку. Марина и Олег остановились у одной из них.

— Это моя бабушка, умерла в прошлом году, — говорит Марина. — Приходим сюда не часто. Она несколько лет назад была с нами на Ночи музеев, очень ей нравился крематорий. Сегодня участвуем во всех мероприятиях, чтобы бабушке было приятно.

Родственники могут хранить прах в специальном колумбарии и приезжать к ячейкам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Завершилось мероприятие розыгрышем по билетам, и один из участников акции выиграл 100 тысяч рублей. Сразу после уже на сцену вышел директор — Борис Якушин. Он вспомнил о своем отце Сергее Якушине — создателе крематория, который год назад скончался, — на его похороны пришли сотни человек и устроили грандиозное шоу. Теперь в честь него на фасаде крематория установили доску, а склеп разместили на территории.

Борис поблагодарил всех присутствующих и вспомнил о своем отце, который основал крематорий. В этом году крематорию исполнится 22 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Борис объяснил, что главное в нашей жизни — любовь, которая сплачивает людей, несмотря ни на что, — именно поэтому мероприятие посветили этому романтическому чувству.

Как только директор произнес речь, началось лазерное шоу на фасаде здания, оперные певцы исполнили романтические композиции, а между колонн выступили воздушные гимнасты.

Мероприятие завершилось грандиозным шоу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Посмотреть, что происходило в других музеях ночью, вы можете в нашем репортаже.