Новосибирец получил в Музее смерти 100 тысяч рублей — участвовали сотни посетителей

В Новосибирске в Музее смерти в ночь с 18 на 19 мая разыграли 100 тысяч рублей. Один из посетителей получил приз во время акции «Ночь музеев».
Перед тем как разыграть 100 тысяч рублей, Музей смерти подарил и другие призы: вещи из сувенирной лавки музея и сертификаты от спонсоров. Для того чтобы получить приз, нужно было оторвать корешок с номером от билета и положить в барабан. Судя по видео, которое опубликовали в социальных сетях Музея смерти, в розыгрыше участвовали сотни посетителей.
Сначала ведущие назвали один номер билета, но никто не отозвался. Вторым назвали номер Валерия, который вышел на сцену. Из музея мужчина ушел с деньгами.
О том, как вчера, 18 мая, прошла Ночь музеев в Новосибирске, НГС рассказывал в репортаже. Новосибирцы проводили традиционную акцию в кимоно, в толпах и на бесплатном концерте.