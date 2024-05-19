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Развлечения Ночь музеев в Новосибирске Новосибирец получил в Музее смерти 100 тысяч рублей — участвовали сотни посетителей

Новосибирец получил в Музее смерти 100 тысяч рублей — участвовали сотни посетителей

Розыгрыш проводили в рамках акции «Ночь музеев»

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Мужчина получил 100 тысяч рублей

В Новосибирске в Музее смерти в ночь с 18 на 19 мая разыграли 100 тысяч рублей. Один из посетителей получил приз во время акции «Ночь музеев».

Перед тем как разыграть 100 тысяч рублей, Музей смерти подарил и другие призы: вещи из сувенирной лавки музея и сертификаты от спонсоров. Для того чтобы получить приз, нужно было оторвать корешок с номером от билета и положить в барабан. Судя по видео, которое опубликовали в социальных сетях Музея смерти, в розыгрыше участвовали сотни посетителей.

Сначала ведущие назвали один номер билета, но никто не отозвался. Вторым назвали номер Валерия, который вышел на сцену. Из музея мужчина ушел с деньгами.

О том, как вчера, 18 мая, прошла Ночь музеев в Новосибирске, НГС рассказывал в репортаже. Новосибирцы проводили традиционную акцию в кимоно, в толпах и на бесплатном концерте.

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