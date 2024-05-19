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В толпе, в кимоно или в гробу: как новосибирцы провели Ночь музеев — теплый репортаж

Для многих акция стала традицией, и жители города уже готовятся к следующей

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В акции принял участие даже зоопарк

В теплую майскую субботу в Новосибирске прошло, пожалуй, самое масштабное событие в сфере культуры — Ночь музеев. Акция проходит каждый год, и к ней готовятся месяцами. В день мероприятия в музеях собираются толпы новосибирцев, которые изучают историю и культуру, слушают музыку и играют. Корреспонденты НГС также каждый год посещают акцию и стараются осветить события, которых каждый раз становится всё больше. В этом году мы прошлись по нескольким музеям и попытались узнать, почему новосибирцы любят Ночь музеев.

Список мероприятий на Ночь музеев в Новосибирске невозможно перечислить без подсказки: их уже около двух сотен. Развлечения можно найти на любой возраст, интерес и стиль. Здесь вам и детская программа в музее «На Богданке», и экскурсии для любителей самолетов в НГТУ, криминальные и мифические прогулки для любителей пощекотать нервы в музее Железнодорожного района. Ночь музеев уже давно вышла из своих музейных рамок. К акции присоединились и Музыкальный театр, и зоопарк, и даже секс-шоп.

Корреспондент НГС Елизавета Шаталова, например, сегодня побывала в шумном музее «Сибирь — Хоккайдо». В этом году темами там были кей-поп и культура Японии. А потом поехала в Художественный музей, где люди ходили практически на цыпочках и разговаривали шепотом.

В «Сибирь — Хоккайдо» можно было примерить кимоно

Практически во всех точках есть фотозоны на разные темы. В «Сибирь — Хоккайдо», например, можно было сфотографироваться и с картонным корейском айдолом, и примерить на себя японскую одежду, и сделать фото с героем аниме. Тут больше зрителей собрал концерт, на котором были как старинные музыкальные инструменты, так и современные танцы. Зал был настолько переполнен, что люди стояли практически в коридоре.

И таких переполненных музеев по всему Новосибирску было несколько. Фотографии с очередями появились из филармонии, Краеведческого музея, Музея смерти в крематории и других.

В эту Ночь по всему городу выступало много артистов

Как рассказывает одна из участниц Ночи музеев Елизавета, для нее эта акция традиционно стала началом лета.

— Мы с подругами ходим по музеям в эту ночь уже несколько лет. В прошлом году тоже была прекрасная погода. Очень нравятся программы в «Сибирь — Хоккайдо». Уже планируем следующий год. Мечтаем съездить в Музей смерти, — поделилась девушка.

В Художественный музей многие пришли на экскурсии

Общая тема для Ночи музеев — 2024 — Год семьи. Больше всего эту идею поддержал Художественный музей, который создал программу «Семейная». Тут прошли и мастер-классы, и концерты, и игра «Вместе мы — букет!» Для многих самым интересным остается возможность посетить сразу несколько выставок.

— Мне очень понравились куклы с выставки «Ульгер: Сказки и грезы» (6+). Я знаю, что она скоро закончится, и рада, что успела их увидеть. Многое слышала об этой выставке. Интересно, что сегодня можно увидеть сразу все открытые выставки, — рассказала НГС посетительница Художественного музея Екатерина.

В Башне на Маркса рассказали историю строения

В этом году в Художественном музее сделали подарок для жителей города и приготовили к Ночи музеев выставку художника Архипа Куинджи (6+). Экскурсия по ней оказалась очень популярна.

Подарок к Ночи музеев подготовил и Краеведческий музей. Возле него устроили бесплатный концерт, на котором выступила группа «Айвазовский». Толпа зрителей заняла практически весь Первомайский сквер.

Филармония подготовила программу, которая посвящена созданию музыки

Для некоторых Ночь музеев — это возможность познакомиться с городом. Как рассказали Ольга и Александр, они переехали недавно из Кузбасса.

— Мы только переехали, еще даже вещи не разобрали, и тут Ночь музеев. Решили сходить, интересно же узнать город. Выбрали Краеведческий музей, — рассуждает Александр.

В Краеведческом музее организовали в том числе настольные игры

Сергей со своей девушкой на Ночи музеев во второй раз. В прошлый раз, около трех лет назад, они ходили в Музей смерти, а в этот раз пришли в Краеведческий музей.

— Я тут уже не раз был. Решил обновить знания, — добавил Сергей.

В Первомайском выступила группа «Айвазовский оркестра»
В акции участвуют люди разного возраста
В Музее смерти собрались очереди на экскурсии
Музей смерти — одна из самых эффектных площадок города
В филармонии можно было попробовать стать дирижером

Некоторые мероприятия в Ночь музеев заканчиваются в 6 утра 19 мая. Но в основном музеи закрываются около полуночи. А вот Новосибирский зоопарк к полуночи только открылся. Там уже не первый год проводится ночная экскурсия. В этом году зрителям показали кормление ленивцев.

В зоопарке показали ночное кормление

Подробнее узнать, как проходила акция в зоопарке, можно в этом материале.

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Ночь музеев Акция Мероприятия Новосибирск
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