Таинственная замазанная женщина: в Новосибирске покажут картины мастера света и иллюзии Куинджи

Одна из главных картин выставки — «Радуга». Она собрала все мастерство художника Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском Художественном музее открыли выставку Архипа Куинджи (6+). Картины привезли из Русского музея Санкт-Петербурга. Как рассказала журналистам директор музея Екатерина Болдырева, это стало подарком для жителей Новосибирска к акции «Ночь музеев», которая пройдет 18 мая.



— Он один из самых загадочных, непредсказуемых художников русской живописи, мастер света и иллюзии, как говорили о нем современники. Нам очень радостно, что проект, который мы задумали еще в прошлом году, получился. Конечно, это большой праздник для жителей нашего города, для жителей региона, для тех, кто приедет в гости в Новосибирск, — добавила Екатерина Болдырева.

Всего на выставке представили 36 работ. Три из них — из Новосибирского музея. В Новосибирске хранится одна из «Лунных ночей» Куинджи. Вторая приехала из Санкт-Петербурга. Картины скорее всего написаны в разных местах, их можно будет сравнить.

Выставка проработает до 1 сентября. Музей подготовил и несколько разных экскурсий: обзорную, авторскую «Художник про художника» и детскую. Также пройдет серия лекций про историю пейзажного жанра, чтобы можно было понять, чем Куинджи отличается от других пейзажистов.

Билет на выставку стоит 500 рублей.

В одном из залов расположены эскизы художника Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Куратор выставки Константин Прусов подготовил авторскую экскурсию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Куратор Константин Прусов объяснил, почему создается ощущение, что картины светятся изнутри.

— Это цветовое сочетание и арктические законы света. И я бы сказал, что ход работы над картиной у Куинджи имел свою специфику. Вначале один цвет, потом второй, третий, пятый, десятый. Кроме того, краска положенная густо, она дает все эти эффекты. Мастер это интуитивно делал. Он не был, кстати, строго научным художником, он для себя нашел, выработал такую манеру. Поэтому вы подходите, действительно, и такое ощущение, что они изнутри подсвечены, — рассказал куратор.

Куинджи знаменит своими картинами, на которых изображены ночи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На открытии 16 мая выступали музыканты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На выставке есть ранние работы художника Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На одной из картин спустя время проявился силуэт девушки. Скорее всего художник её закрасил, но со временем верхний слой истончается Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В филармонии Новосибирска запланировали большую программу на Ночь музеев, которая пройдет 18 мая. Программа в этом году называется «Место, где оживает искусство» (12+).

