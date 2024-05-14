Гонка вибраторов и игрушки из прошлого: что покажут в новосибирском музее секса — его откроют только на одну ночь

Некоторые блогеры подобрали костюмы для предпоказа: например, «сибирская Круэлла» Ольга Платонова надела короткую комбинацию с кружевом и черную шубу. Она отлично смотрелась в окружении секс-игрушек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











18 мая в Новосибирске на одну ночь откроют Музей секса. Выставку, приуроченную к Ночи музеев, проводят уже в пятый раз: она пройдет в небольшом секс-шопе «Казанова» на улице Ленина, и попасть на нее смогут только 100 человек по заранее купленным билетам. Для участников проведут не простую лекцию, а устроят викторину, все вопросы которой касаются секса. Сотрудники покажут раритетные игрушки, нальют шампанское с афродизиаком и подарят призы. НГС вместе с блогерами побывал на закрытом предпоказе части программы — рассказываем, что такое жидкий вибратор, как в прошлом выглядело устройство для мужчин без эрекции, и какой девайс выбрать, чтобы победить в гонке вибраторов.



Эректор или протез?

На предпоказ Ночи музеев в уникальном, открытом раз в год музее секса в этот раз позвали не только СМИ, но и новосибирских блогеров, которые сразу же начали примерять маски в стиле БДСМ: кролика, кошки и специальную для мужчин, похожую на быка.

Не обошлось и без плетки и эффектных снимков в окружении фаллоимитаторов и полуголых женщин на картинках. Сначала блогеры почти не шутили, но как только подействовал афродизиак (примерно через 15 минут) смеяться начали все.

В секс-шопе тут же началась фотосессия в БДСМ-стиле: маски, плетки, поводки. Блогеры не стеснялись и даже просили наказывать их Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Необычный музей в этом году решил изменить формат мероприятия: привычные лекции полностью убрали, но придумали викторину. Правила игры простые: ведущий задает вопросы, а участники отвечают на них с помощью карточек или своих знаний, за правильные ответы получают фишки. Перед каждым на столе лежат два вида карточек: пластиковые с ответами «да» или «нет» и заламинированные с разными названиями («бешеный палец», «жидкий вибратор», «мастурбатор», «протез» и другие).

У каждого есть два вида карточек, на некоторых можно разглядеть необычные названия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











А вот и шампанское, в него по желанию участника добавляют несколько капель афродезиака, его вкус почти не ощущается в бокале Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вопросы касаются секса и раритетных игрушек. Есть и интерактивные задания: например, победить в гонке вибраторов. Ведущий объявляет о начале викторины, все рассаживаются. Для участников Ночи музеев она продлится 1,5 часа, но для нас ее сократили примерно до 30 минут. С первых вопросов азарт захватывает участников: проигрывать и так не хочется, а шампанское с афродизиаком усиливает ощущения.



— Перед вами секс-девайс 80-х и 90-х годов. Как он называется? — спрашивает ведущий викторины Владимир. — Это, кстати, настоящий.

Попробуйте угадать, для чего и как использовали это приспособление Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ответ предлагают выбрать из карточек. Вопрос оказался непростым: одни решили, что это протез, другие — мастурбатор. Оказалось, что девайс называется эректор. Необычное изобретение помогало мужчинам, у которых нет эрекции, заниматься сексом. Ведущий объясняет, что основу надевали на член, а резинку регулировали под мошонку.



По залу пробегает смех тех, кто не угадал. Все внимательно разглядывают девайс прошлого, тут и там слышны восторженные возгласы.

«Он у меня по кругу бегает»

Следующее задание — интерактивное. Его сотрудники назвали «Веселые старты» или «Гонки вибраторов», кому как нравится. Перед игрой каждый выбирает себе гоночную машинку, включает и в один момент все запускают вибраторы с середины стола. По три фишки выигрывают первые три человека, к котором прибежали их вибраторы. При этом подталкивать девайс нельзя — можно только направлять его, чтобы двигался ровно.

Одни выбрали вибраторы побольше, другие — поменьше. Как думаете, какие прибегут быстрее? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Задание участников развеселило, смеялись блогеры, в том числе, из-за разнообразных форм устройств:

— Чего только не придумают. Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как только все запустили свои «гоночные болиды», стол начал вибрировать с огромной силой. Одни вибраторы просто крутились, другие бежали, как бешеные.



— О господи! — кричит одна из блогерш. — Он у меня по кругу бегает!

Оказалось, лучше выбрать небольшой девайс — он будет самым быстрым. Те, что покрупнее, зачастую крутятся на месте. Блогеры шутят, что теперь у них появился новый опыт — включать вибраторы.



Были вопросы и съедобные: например, им предложили протестировать возбуждающее массажное масло. Блогеры тут же достают телефоны и начинают снимать, как им на ложку аккуратно выдавливают масло.

— У этого возбуждающего массажного масла следующие эффекты: оно полностью съедобное, отлично скользит и создает эффект горячей волны. Верно ли это? — спрашивает Владимир.



— Вот это возбуждающая волна, — протяжно произносит одна из блогерш во время дегустации.



Одни пробовали масло на вкус, другие мазали на кожу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Все пробуют масло на вкус. На языке сразу же появляется приятное ощущение тепла, которое разливается во рту и действительно напоминает теплую волну, так что верный ответ на вопрос ведущего — да. Чтобы достичь такого же эффекта на коже, можно просто подуть, объясняет один из участников — вероятно, уже опробовавший масло до этого.



Чуть позже предложили попробовать уникальное средство — жидкий возбудитель. Несколько капель средства нужно нанести на слизистую губ или кончик языка, и спустя пару секунд можно почувствовать легкую пульсацию, которая постепенно начинает усиливаться. Эффект необычный, большинство в восторге от ярких ощущений.

Показали и старую версию тренажеров интимных мышц со смещенным центром тяжести: если их потрясти, то можно услышать как внутри перекатываются шарики. Сейчас все намного проще — современные шарики красивые, эластичные и созданы из медицинского силикона. Подобные девайсы вставляют во влагалище, и дальше можно заниматься своими делами: например, пойти на тренировку, прогулку или шопинг. В это время механическая вибрация стимулирует стенки влагалища, чтобы они оставались в тонусе.

К финишу вопросы усложняются, говорят сотрудники, но для блогеров и журналистов эти задания остались загадкой.

Слева на фото современные тренажеры, справа — старая версия. Форма почти не изменилась, главное отличие — в вибрации Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После викторины блогеры делятся впечатлениями: больше всего им запомнились масла с необычными эффектами и раритетный эректор. Магазин подготовил и специальную фотозону с игрушками на любой вкус и цвет (здесь есть, например, фаллоимитатор, который надевается на подбородок партнера) и съедобным нижним бельем. Необычные фотографии для соцсетей обеспечены.

Всероссийская акция Ночь музеев пройдет 18 мая. Свои двери на весь вечер и ночь обычно открывают городские музеи и другие культурные учреждения, многие готовят интересные и необычные программы. Ежегодно в акции участвуют «Музей смерти», парк музеев «Галерея времени», а «Речфлот» устраивает экскурсии по воде. К себе в гости зовут также планетарий и зоопарк. В ближайшие дни на сайте НГС появится большая афиша Ночи музеев — актуальные публикации можно отслеживать в нашем сюжете.