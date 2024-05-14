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Развлечения Ночь музеев в Новосибирске фоторепортаж Гонка вибраторов и игрушки из прошлого: что покажут в новосибирском музее секса — его откроют только на одну ночь

Гонка вибраторов и игрушки из прошлого: что покажут в новосибирском музее секса — его откроют только на одну ночь

В этом году для горожан проведут секс-викторину — подсказываем, как отвечать на вопросы

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Некоторые блогеры подобрали костюмы для предпоказа: например, «сибирская Круэлла» Ольга Платонова надела короткую комбинацию с кружевом и черную шубу. Она отлично смотрелась в окружении секс-игрушек

18 мая в Новосибирске на одну ночь откроют Музей секса. Выставку, приуроченную к Ночи музеев, проводят уже в пятый раз: она пройдет в небольшом секс-шопе «Казанова» на улице Ленина, и попасть на нее смогут только 100 человек по заранее купленным билетам. Для участников проведут не простую лекцию, а устроят викторину, все вопросы которой касаются секса. Сотрудники покажут раритетные игрушки, нальют шампанское с афродизиаком и подарят призы. НГС вместе с блогерами побывал на закрытом предпоказе части программы — рассказываем, что такое жидкий вибратор, как в прошлом выглядело устройство для мужчин без эрекции, и какой девайс выбрать, чтобы победить в гонке вибраторов.

Эректор или протез?

На предпоказ Ночи музеев в уникальном, открытом раз в год музее секса в этот раз позвали не только СМИ, но и новосибирских блогеров, которые сразу же начали примерять маски в стиле БДСМ: кролика, кошки и специальную для мужчин, похожую на быка.

Не обошлось и без плетки и эффектных снимков в окружении фаллоимитаторов и полуголых женщин на картинках. Сначала блогеры почти не шутили, но как только подействовал афродизиак (примерно через 15 минут) смеяться начали все.

В секс-шопе тут же началась фотосессия в БДСМ-стиле: маски, плетки, поводки. Блогеры не стеснялись и даже просили наказывать их

Необычный музей в этом году решил изменить формат мероприятия: привычные лекции полностью убрали, но придумали викторину. Правила игры простые: ведущий задает вопросы, а участники отвечают на них с помощью карточек или своих знаний, за правильные ответы получают фишки. Перед каждым на столе лежат два вида карточек: пластиковые с ответами «да» или «нет» и заламинированные с разными названиями («бешеный палец», «жидкий вибратор», «мастурбатор», «протез» и другие).

У каждого есть два вида карточек, на некоторых можно разглядеть необычные названия
А вот и шампанское, в него по желанию участника добавляют несколько капель афродезиака, его вкус почти не ощущается в бокале

Вопросы касаются секса и раритетных игрушек. Есть и интерактивные задания: например, победить в гонке вибраторов. Ведущий объявляет о начале викторины, все рассаживаются. Для участников Ночи музеев она продлится 1,5 часа, но для нас ее сократили примерно до 30 минут. С первых вопросов азарт захватывает участников: проигрывать и так не хочется, а шампанское с афродизиаком усиливает ощущения.

— Перед вами секс-девайс 80-х и 90-х годов. Как он называется? — спрашивает ведущий викторины Владимир. — Это, кстати, настоящий.

Попробуйте угадать, для чего и как использовали это приспособление

Ответ предлагают выбрать из карточек. Вопрос оказался непростым: одни решили, что это протез, другие — мастурбатор. Оказалось, что девайс называется эректор. Необычное изобретение помогало мужчинам, у которых нет эрекции, заниматься сексом. Ведущий объясняет, что основу надевали на член, а резинку регулировали под мошонку.

По залу пробегает смех тех, кто не угадал. Все внимательно разглядывают девайс прошлого, тут и там слышны восторженные возгласы.

«Он у меня по кругу бегает»

Следующее задание — интерактивное. Его сотрудники назвали «Веселые старты» или «Гонки вибраторов», кому как нравится. Перед игрой каждый выбирает себе гоночную машинку, включает и в один момент все запускают вибраторы с середины стола. По три фишки выигрывают первые три человека, к котором прибежали их вибраторы. При этом подталкивать девайс нельзя — можно только направлять его, чтобы двигался ровно.

Одни выбрали вибраторы побольше, другие — поменьше. Как думаете, какие прибегут быстрее?
Задание участников развеселило, смеялись блогеры, в том числе, из-за разнообразных форм устройств:
— Чего только не придумают.

Как только все запустили свои «гоночные болиды», стол начал вибрировать с огромной силой. Одни вибраторы просто крутились, другие бежали, как бешеные.

— О господи! — кричит одна из блогерш. — Он у меня по кругу бегает!

Оказалось, лучше выбрать небольшой девайс — он будет самым быстрым. Те, что покрупнее, зачастую крутятся на месте. Блогеры шутят, что теперь у них появился новый опыт — включать вибраторы.

Были вопросы и съедобные: например, им предложили протестировать возбуждающее массажное масло. Блогеры тут же достают телефоны и начинают снимать, как им на ложку аккуратно выдавливают масло.

— У этого возбуждающего массажного масла следующие эффекты: оно полностью съедобное, отлично скользит и создает эффект горячей волны. Верно ли это? — спрашивает Владимир.

— Вот это возбуждающая волна, — протяжно произносит одна из блогерш во время дегустации.

Одни пробовали масло на вкус, другие мазали на кожу

Все пробуют масло на вкус. На языке сразу же появляется приятное ощущение тепла, которое разливается во рту и действительно напоминает теплую волну, так что верный ответ на вопрос ведущего — да. Чтобы достичь такого же эффекта на коже, можно просто подуть, объясняет один из участников — вероятно, уже опробовавший масло до этого.

Чуть позже предложили попробовать уникальное средство — жидкий возбудитель. Несколько капель средства нужно нанести на слизистую губ или кончик языка, и спустя пару секунд можно почувствовать легкую пульсацию, которая постепенно начинает усиливаться. Эффект необычный, большинство в восторге от ярких ощущений.

Показали и старую версию тренажеров интимных мышц со смещенным центром тяжести: если их потрясти, то можно услышать как внутри перекатываются шарики. Сейчас все намного проще — современные шарики красивые, эластичные и созданы из медицинского силикона. Подобные девайсы вставляют во влагалище, и дальше можно заниматься своими делами: например, пойти на тренировку, прогулку или шопинг. В это время механическая вибрация стимулирует стенки влагалища, чтобы они оставались в тонусе.

К финишу вопросы усложняются, говорят сотрудники, но для блогеров и журналистов эти задания остались загадкой.

Слева на фото современные тренажеры, справа — старая версия. Форма почти не изменилась, главное отличие — в вибрации

После викторины блогеры делятся впечатлениями: больше всего им запомнились масла с необычными эффектами и раритетный эректор. Магазин подготовил и специальную фотозону с игрушками на любой вкус и цвет (здесь есть, например, фаллоимитатор, который надевается на подбородок партнера) и съедобным нижним бельем. Необычные фотографии для соцсетей обеспечены.

Всероссийская акция Ночь музеев пройдет 18 мая. Свои двери на весь вечер и ночь обычно открывают городские музеи и другие культурные учреждения, многие готовят интересные и необычные программы. Ежегодно в акции участвуют «Музей смерти», парк музеев «Галерея времени», а «Речфлот» устраивает экскурсии по воде. К себе в гости зовут также планетарий и зоопарк. В ближайшие дни на сайте НГС появится большая афиша Ночи музеев — актуальные публикации можно отслеживать в нашем сюжете.

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