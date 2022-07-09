Красивые похороны Сергея Якушина и мистические совпадения в жизни его семьи — как прошло прощание с основателем крематория

Якушину, как заметили на прощании, удавалось собирать вокруг себя талантливых людей и порой раскрывать их с неожиданной стороны. Например, в начале прощания в купольном зале вживую прозвучала «Аве Мария». Можно было подумать, что исполняла композицию профессиональная певица, в то время как это была одна из первых церемониймейстеров крематория Кристина Клековкина — никогда публично не певшая и работавшая ранее стюардессой в S7. А две песни, прозвучавшие по наказу самого Сергея Якушина, — «Как упоительны в России вечера» группы «Белый орел и «Как хочется жить» группы «Рождество» — исполнил программист Филипп Малько.