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Фоторепортаж

Красивые похороны Сергея Якушина и мистические совпадения в жизни его семьи — как прошло прощание с основателем крематория

Корреспондент НГС побывал на траурной церемонии, которую предприниматель придумал себе при жизни сам

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В пятницу, 8 июля, в крематории прошло прощание с основателем похоронного дома «Некрополь» и Музея смерти Сергеем Якушиным

В пятницу, 8 июля, в крематории прошло прощание с основателем похоронного дома «Некрополь» и Музея смерти Сергеем Якушиным

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В пятницу, 8 июля, Новосибирск простился с основателем и владельцем крематория и Музея смерти Сергеем Борисовичем Якушиным. На прощании в крематории собралось около трехсот человек, а действие проходило три часа: был конный кортеж, траурный митинг, песня «Как упоительны в России вечера», голуби, запущенные в небо. Сергей Якушин еще при жизни расписал сценарий собственных похорон. Корреспондент НГС Илья Калинин побывал на прощании с начала и до самого конца.

Прощание началось после 15 часов

Прощание началось после 15 часов

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Сценарий собственных похорон основатель и владелец похоронного дома «Некрополь» (крематорий) и Музея смерти Сергей Якушин написал еще при жизни. Прописана была главная линия — выступающих, конечно, выбирали и ранжировали родные Якушина, непосредственно готовившие прощание.

В начале 2019 года у Сергея Якушина обнаружили рак желудка

В начале 2019 года у Сергея Якушина обнаружили рак желудка

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В три часа дня конный кортеж с гробом тронулся от купольного зала крематория и начал медленно передвигаться по территории, объезжая здания цехов и офисов. А там — у зданий — уже стояли сотрудники, присоединяясь к движущейся за кортежем колонне. Это шествие придумал сам Сергей Борисович, как и выбрал при жизни себе гроб: модель — «Итальянский классический темный».

Сын Сергея Борисовича Борис Якушин (в центре) с женой (справа) и близкими

Сын Сергея Борисовича Борис Якушин (в центре) с женой (справа) и близкими

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Работники цехов и офисов крематория и Музея смерти ждали у своих зданий траурную процессию, чтобы присоединиться к ней

Работники цехов и офисов крематория и Музея смерти ждали у своих зданий траурную процессию, чтобы присоединиться к ней

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В колонне, которая вслед за кортежем проследовала по всей территории парка и вернулась к главному зданию крематория, корреспондент НГС насчитал около трехсот человек. В купольный зал гроб с Сергеем Якушиным занесли под аплодисменты собравшихся. Хоть эта традиция обычно считается актерской — при проводах артиста в последний путь, — здесь это прозвучало вполне органично: предприниматель Сергей Якушин был, безусловно, ярким и талантливым человеком.

Сценарий собственных похорон Сергей Якушин написал еще при жизни

Сценарий собственных похорон Сергей Якушин написал еще при жизни

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Выступающие на траурном митинге были подобраны по жизненным периодам предпринимателя Якушина: «Сибирская ярмарка», единственным основателем и владельцем которой был Сергей Борисович, творческий период продюсирования мюзикла Уилли Рассела «Братья по крови», эпоха увлечения похоронной культурой, появление проекта и организация одного из самых лучших и самого первого в России частного крематория, создание уникального Музея смерти с одной из самых больших коллекций в мире.

Отец и сын

Отец и сын

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Каких-то медийных и широко известных персон замечено не было. Близкий друг Сергея Борисовича, известный в 1990-х радиоведущий Амир Нагуманов (была такая популярная радиопередача «Микрофорум»), телевизионный журналист и продюсер Анастасия Журавлева, вице-президент Союза выставок и ярмарок России и президент Кузбасской ярмарки Василий Табачников, представители разных администраций. Вот, пожалуй, и все. Все собравшиеся были в основном друзья, коллеги и партнеры по проектам.

Люди заходят в купольный зал крематория на траурный митинг

Люди заходят в купольный зал крематория на траурный митинг

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Борис Якушин

Борис Якушин

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Среди близких родственников: родная сестра Сергея Борисовича — Галина, два сына с женами — Борис и Родион, а также дети, в том числе и жившего в Санкт-Петербурге родного брата Сергея — Владимира.

На прощании в купольном зале крематория

На прощании в купольном зале крематория

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Якушину, как заметили на прощании, удавалось собирать вокруг себя талантливых людей и порой раскрывать их с неожиданной стороны. Например, в начале прощания в купольном зале вживую прозвучала «Аве Мария». Можно было подумать, что исполняла композицию профессиональная певица, в то время как это была одна из первых церемониймейстеров крематория Кристина Клековкина — никогда публично не певшая и работавшая ранее стюардессой в S7. А две песни, прозвучавшие по наказу самого Сергея Якушина, — «Как упоительны в России вечера» группы «Белый орел и «Как хочется жить» группы «Рождество» — исполнил программист Филипп Малько.

Многие не сдерживали слезы

Многие не сдерживали слезы

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В конце выступил сын Сергея Борисовича Родион. Он много говорил об уголовном деле, которое появилось два года назад. В рамках этого дела — о взятках в похоронном бизнесе — в начале ноября 2021 года Сергея Борисовича поместили под домашний арест. По версии следствия, с 2011 по 2019 год Сергей Якушин через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патолого-анатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Вину сам Сергей Якушин не признавал, в его отношении суд не завершился.

У гроба — родственники и близкие

У гроба — родственники и близкие

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Второй сын Сергея Якушина — Родион

Второй сын Сергея Якушина — Родион

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Вся траурная церемония вместе с шествием за конным кортежем длилась три часа

Вся траурная церемония вместе с шествием за конным кортежем длилась три часа

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— Конечно, той терапии, что была в Новосибирске, было недостаточно, — с сожалением заметил Родион Якушин. — А выехать в Москву на лечение папа не мог — был под домашним арестом.

Родион с портретом отца

Родион с портретом отца

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На траурном мероприятии заметили, что жил Сергей Борисович так, словно каждый день мог стать последним. Это можно объяснить, ведь в начале 2019 года, когда врачи обнаружили у Якушина рак желудка, после обследования выдали заключение: жить осталось от 1,5 до 6 месяцев. Но Сергей Борисович прожил еще 3,5 года.

Кстати, похожая странная история случилась и у отца Сергея Борисовича — Бориса Ивановича Якушина. Когда он был на фронте во время Великой Отечественной войны, супруга его трижды получала похоронку. Однако муж вернулся здоровым и умер в мирное время. Правда, тоже от онкологии — рака легких. От онкологического заболевания умер и брат Сергея Якушина — Владимир, живший в Санкт-Петербурге.

Последние мгновения: гроб отправляется в помещение с печью

Последние мгновения: гроб отправляется в помещение с печью

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Момент отправки гроба в печь близкие наблюдали через стекло непосредственно в том зале, остальные — на мониторах в зале прощания

Момент отправки гроба в печь близкие наблюдали через стекло непосредственно в том зале, остальные — на мониторах в зале прощания

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Некий символизм в происходящем обнаружил и сын Сергея Борисовича — Борис Якушин. Он заметил, что 12 июля, когда исполнится 9 дней с момента смерти отца, крематорий отметит 19 лет своей работы.

9 дней с момента смерти Сергея Якушина совпадет с <nobr class="_">19-летием</nobr> крематория

9 дней с момента смерти Сергея Якушина совпадет с 19-летием крематория

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Так что со смертью у Якушиных какие-то особые отношения. С онкологией, впрочем, тоже. Последний проект Сергея Борисовича Якушина, над которым он работал до самого конца, — открытие клиники для реабилитации больных раком.

Сергей Борисович Якушин будет похоронен в семейном склепе, где уже находятся его родители

Сергей Борисович Якушин будет похоронен в семейном склепе, где уже находятся его родители

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Сергей Борисович Якушин умер 4 июля. Крупные похоронные агентства организовали в память коллеги траурный кортеж из катафалков, проехавший 6 июля по городу, а НГС рассказал о больших проектах предпринимателя Якушина, которые он воплотил в жизнь.

После траурной церемонии каждый идущий на поминальный обед мог ударить в колокол

После траурной церемонии каждый идущий на поминальный обед мог ударить в колокол

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Тихий салют — запущенные в небо белые шары

Тихий салют — запущенные в небо белые шары

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Редакция НГС выражает соболезнования родным, близким, друзьям, знакомым и коллегам Сергея Якушина.

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