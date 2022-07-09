Красивые похороны Сергея Якушина и мистические совпадения в жизни его семьи — как прошло прощание с основателем крематория
Корреспондент НГС побывал на траурной церемонии, которую предприниматель придумал себе при жизни сам
В пятницу, 8 июля, Новосибирск простился с основателем и владельцем крематория и Музея смерти Сергеем Борисовичем Якушиным. На прощании в крематории собралось около трехсот человек, а действие проходило три часа: был конный кортеж, траурный митинг, песня «Как упоительны в России вечера», голуби, запущенные в небо. Сергей Якушин еще при жизни расписал сценарий собственных похорон. Корреспондент НГС Илья Калинин побывал на прощании с начала и до самого конца.
Сценарий собственных похорон основатель и владелец похоронного дома «Некрополь» (крематорий) и Музея смерти Сергей Якушин написал еще при жизни. Прописана была главная линия — выступающих, конечно, выбирали и ранжировали родные Якушина, непосредственно готовившие прощание.
В три часа дня конный кортеж с гробом тронулся от купольного зала крематория и начал медленно передвигаться по территории, объезжая здания цехов и офисов. А там — у зданий — уже стояли сотрудники, присоединяясь к движущейся за кортежем колонне. Это шествие придумал сам Сергей Борисович, как и выбрал при жизни себе гроб: модель — «Итальянский классический темный».
В колонне, которая вслед за кортежем проследовала по всей территории парка и вернулась к главному зданию крематория, корреспондент НГС насчитал около трехсот человек. В купольный зал гроб с Сергеем Якушиным занесли под аплодисменты собравшихся. Хоть эта традиция обычно считается актерской — при проводах артиста в последний путь, — здесь это прозвучало вполне органично: предприниматель Сергей Якушин был, безусловно, ярким и талантливым человеком.
Выступающие на траурном митинге были подобраны по жизненным периодам предпринимателя Якушина: «Сибирская ярмарка», единственным основателем и владельцем которой был Сергей Борисович, творческий период продюсирования мюзикла Уилли Рассела «Братья по крови», эпоха увлечения похоронной культурой, появление проекта и организация одного из самых лучших и самого первого в России частного крематория, создание уникального Музея смерти с одной из самых больших коллекций в мире.
Каких-то медийных и широко известных персон замечено не было. Близкий друг Сергея Борисовича, известный в
Среди близких родственников: родная сестра Сергея Борисовича — Галина, два сына с женами — Борис и Родион, а также дети, в том числе и жившего в Санкт-Петербурге родного брата Сергея — Владимира.
Якушину, как заметили на прощании, удавалось собирать вокруг себя талантливых людей и порой раскрывать их с неожиданной стороны. Например, в начале прощания в купольном зале вживую прозвучала «Аве Мария». Можно было подумать, что исполняла композицию профессиональная певица, в то время как это была одна из первых церемониймейстеров крематория Кристина Клековкина — никогда публично не певшая и работавшая ранее стюардессой в S7. А две песни, прозвучавшие по наказу самого Сергея Якушина, — «Как упоительны в России вечера» группы «Белый орел и «Как хочется жить» группы «Рождество» — исполнил программист Филипп Малько.
В конце выступил сын Сергея Борисовича Родион. Он много говорил об уголовном деле, которое появилось два года назад. В рамках этого дела — о взятках в похоронном бизнесе — в начале ноября 2021 года Сергея Борисовича поместили под домашний арест. По версии следствия, с 2011 по 2019 год Сергей Якушин через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патолого-анатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Вину сам Сергей Якушин не признавал, в его отношении суд не завершился.
— Конечно, той терапии, что была в Новосибирске, было недостаточно, — с сожалением заметил Родион Якушин. — А выехать в Москву на лечение папа не мог — был под домашним арестом.
На траурном мероприятии заметили, что жил Сергей Борисович так, словно каждый день мог стать последним. Это можно объяснить, ведь в начале 2019 года, когда врачи обнаружили у Якушина рак желудка, после обследования выдали заключение: жить осталось от 1,5 до 6 месяцев. Но Сергей Борисович прожил еще
Кстати, похожая странная история случилась и у отца Сергея Борисовича — Бориса Ивановича Якушина. Когда он был на фронте во время Великой Отечественной войны, супруга его трижды получала похоронку. Однако муж вернулся здоровым и умер в мирное время. Правда, тоже от онкологии — рака легких. От онкологического заболевания умер и брат Сергея Якушина — Владимир, живший в Санкт-Петербурге.
Некий символизм в происходящем обнаружил и сын Сергея Борисовича — Борис Якушин. Он заметил, что
Так что со смертью у Якушиных какие-то особые отношения. С онкологией, впрочем, тоже. Последний проект Сергея Борисовича Якушина, над которым он работал до самого конца, — открытие клиники для реабилитации больных раком.
Сергей Борисович Якушин умер 4 июля. Крупные похоронные агентства организовали в память коллеги траурный кортеж из катафалков, проехавший
Редакция НГС выражает соболезнования родным, близким, друзьям, знакомым и коллегам Сергея Якушина.