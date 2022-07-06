СЕЙЧАС +17°С
Пробки 5/10
usd 58.51
eur 60.16
Тема дняТраурный кортеж в центре города
Все новости
Все новости
Подробности

Траурный кортеж из пятнадцати катафалков в честь основателя крематория Сергея Якушина проехал по Новосибирску

Его память почтили похоронные агентства

6 038
Похоронный кортеж из пятнадцати автомобилей разных похоронных агентств проехал по Новосибирску

Похоронный кортеж из пятнадцати автомобилей разных похоронных агентств проехал по Новосибирску

Поделиться

По Новосибирску проехал траурный кортеж из пятнадцати похоронных катафалков. Таким образом различные похоронные агентства города почтили память ушедшего из жизни 4 июля основателя новосибирского крематория и Музея смерти Сергея Борисовича Якушина.

— Один из наших коллег предложил эту идею. Все крупные похоронные агентства откликнулись и предоставили свои машины. Считаю, что Сергей Борисович оценил бы это, он очень любил такие акции, — сообщил корреспонденту НГС сын Сергея Якушина и директор похоронного дома «Некрополь» Борис Якушин.

Катафалки и автомобили новосибирских похоронных агентств двигались от здания судмедэкспертизы, расположенного на улице Немировича-Данченко, 134, до новосибирского крематория на улице Воинской, 4/1.

Такой акцией крупные похоронные агентства Новосибирска решили почтить память своего коллеги

Такой акцией крупные похоронные агентства Новосибирска решили почтить память своего коллеги

Поделиться

Основатель «Сибирской ярмарки», основатель новосибирского крематория и Музея смерти Сергей Якушин умер от рака 4 июля. Прощание с предпринимателем пройдет в купольном зале похоронного дома «Некрополь» (крематорий) в пятницу 8 июля, в 15:00. Сценарий собственных похорон Сергей Якушин расписал еще при жизни.

Сергей Якушинпохоронный бизнескрематорийкатафалки
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ10
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2