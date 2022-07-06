Траурный кортеж из пятнадцати катафалков в честь основателя крематория Сергея Якушина проехал по Новосибирску
Его память почтили похоронные агентства
По Новосибирску проехал траурный кортеж из пятнадцати похоронных катафалков. Таким образом различные похоронные агентства города почтили память ушедшего из жизни 4 июля основателя новосибирского крематория и Музея смерти Сергея Борисовича Якушина.
— Один из наших коллег предложил эту идею. Все крупные похоронные агентства откликнулись и предоставили свои машины. Считаю, что Сергей Борисович оценил бы это, он очень любил такие акции, — сообщил корреспонденту НГС сын Сергея Якушина и директор похоронного дома «Некрополь» Борис Якушин.
Катафалки и автомобили новосибирских похоронных агентств двигались от здания судмедэкспертизы, расположенного на улице Немировича-Данченко, 134, до новосибирского крематория на улице Воинской, 4/1.
Основатель «Сибирской ярмарки», основатель новосибирского крематория и Музея смерти Сергей Якушин умер от рака 4 июля. Прощание с предпринимателем пройдет в купольном зале похоронного дома «Некрополь» (крематорий) в пятницу 8 июля, в 15:00. Сценарий собственных похорон Сергей Якушин расписал еще при жизни.