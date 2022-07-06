Основателя крематория и Музея смерти похоронят с конным кортежем под песни групп «Белый орел» и «Рождество»

Эпоха «Сибирской ярмарки»

«Сибирская ярмарка» — первый крупный и значимый для города бизнес-проект Сергея Якушина. Организована в 1989 году как международный выставочный центр Ассоциации сибирских городов для проведения различных торгово-промышленных ярмарок.



Якушин был единственным владельцем компании: сначала — ООО «Сибирская ярмарка», с апреля 2008 года — ООО «АйТиИ Сибирская ярмарка» (эти юрлица уже не существуют). На площадях ярмарки, которая находилась на территории бывшего Новосибирского приборостроительного завода, проходили не только различные международные выставки, но и крупные музыкальные концерты и другие мероприятия. Здесь, например, выступал Борис Гребенщиков с группой «Аквариум», на пике популярности приезжал дуэт «Тату».

