Основателя крематория и Музея смерти похоронят с конным кортежем под песни групп «Белый орел» и «Рождество»
Корреспондент НГС рассказал о самых важных проектах Сергея Якушина и узнал, как он заранее приготовился к смерти
Вечером 4 июля скончался от рака основатель новосибирского крематория и Музея смерти, 69-летний Сергей Якушин. В последнее время предприниматель находился под домашним арестом в рамках уголовного дела о взятках в похоронном бизнесе и лечил онкологическое заболевание. Корреспондент НГС Илья Калинин вспомнил, какими большими проектами был известен Сергей Якушин, и узнал, как завещал похоронить себя сам предприниматель.
Сергей Борисович Якушин родился в Кемерове 9 июня 1953 года (умер 4 июля 2022 года). В детстве переехал с семьей в Новосибирск. В 1975 году окончил педагогический институт (сейчас — НГПУ) по специальности «Преподаватель английского и немецкого языка». В 1989 году организовал международный выставочный проект «Сибирская ярмарка», которая быстро стала третьим выставочным центром страны. В 2001 году начал реализацию проекта «Новосибирский крематорий», а в 2011 году открыл Музей мировой погребальной культуры (Музей смерти). Сергей Якушин награжден государственной наградой — орденом Дружбы и рядом других наград.
Эпоха «Сибирской ярмарки»
«Сибирская ярмарка» — первый крупный и значимый для города бизнес-проект Сергея Якушина. Организована в 1989 году как международный выставочный центр Ассоциации сибирских городов для проведения различных торгово-промышленных ярмарок.
Якушин был единственным владельцем компании: сначала — ООО «Сибирская ярмарка», с апреля 2008 года — ООО «АйТиИ Сибирская ярмарка» (эти юрлица уже не существуют). На площадях ярмарки, которая находилась на территории бывшего Новосибирского приборостроительного завода, проходили не только различные международные выставки, но и крупные музыкальные концерты и другие мероприятия. Здесь, например, выступал Борис Гребенщиков с группой «Аквариум», на пике популярности приезжал дуэт «Тату».
Эксперт по зарубежной недвижимости, владелец компании Nazarov & Partners Александр Назаров вспоминает, что «Сибирская ярмарка в 1990-е годы для города была эпохальной историей.
— Я помню одни из первых выставок. Это производило фурор. И для сегмента недвижимости — мы там принимали участие. Это было что-то диковинное: очень много людей и много каких-то полезностей. Конечно, «Сибирская ярмарка» для Новосибирска и для бизнеса была очень важным и нужным инструментом для развития, — рассказывает Александр Назаров, в те годы работавший исполнительным директором агентства недвижимости «Миэль» в Новосибирске.
За время своей работы «Сибирская ярмарка» провела более 2000 промышленных выставок в Новосибирске и более 200 выставок в других городах России. Было осуществлено 160 торговых миссий на крупнейшие выставки мира. Сергей Якушин организовал несколько благотворительных и социально-значимых программ: «Учсиб», «Наука Сибири», «Малый бизнес Сибири».
В начале 2008 года Якушин продал компанию международному оператору ITE Group: о завершении сделки было объявлено 28 апреля. Как сообщала ITE в своем отчете за 2008 год, сумма сделки составила 12 миллионов долларов США.
В 2010 году основатель «Сибирской ярмарки» заявил, что ITE Group не доплатила ему более 50 миллионов рублей, и подал два иска в суд: о признании недействительной регистрационной записи в ЕГРЮЛ о смене учредителей ООО «АйТиИ Сибирская ярмарка» и о взыскании долга в размере 51,72 миллиона рублей с непосредственного покупателя — нидерландской ITE Exhibitions BV. Судебное разбирательство завершилось в пользу Якушина: международная компания доплатила недостающую сумму.
Эпоха крематория
В конце 1990-х годов Якушин решил заняться созданием в Новосибирске похоронного сервиса нового формата. В 2001 году он начал готовить проект «Новосибирский крематорий», и уже в июле 2003 года прошла первая кремация.
Одновременно с открытием первого в России частного крематория Сергей Якушин инициировал издание профессионального периодического журнала «Похоронный Дом», который стал своеобразной настольной книгой российских участников похоронного бизнеса.
26 июля 2010 года в крематории прошли первые в России виртуальные похороны — церемония прощания с польским путешественником Станиславом Янушем Колодейчиком, скончавшимся во время путешествия по Транссибирской магистрали. Интернет-трансляция была организована для его родственников, проживающих в Польше и США. На траурном мероприятии присутствовал католический священник, совершивший обряд отпевания на польском языке, церемония сопровождалась песнопениями монахинь из Польши.
Первыми здесь стали проводить отпевание покойников с православными священниками.
На территории возле крематория расположен парк с аллеями, скульптурами и беседками. Здесь обитают несколько видов животных, в том числе — монгольский верблюд.
Музей смерти
В 2011 году на территории крематория открылся Музей мировой погребальной культуры (Музей смерти). Он вошел в Европейскую ассоциацию музеев смерти и вскоре стал широко известен за пределами России благодаря одной из самых больших в мире коллекций.
Музей отличается особым методом визуализации — редким для России, но популярным в Европе и США. Многие аспекты погребальной культуры представлены здесь в виде интерактивных сюжетных инсталляций-диорам. А коллекции траурных платьев и аксессуаров XVIII-XIX веков, старинных гравюр, картин современных художников неоднократно выставлялись в государственных и частных музеях всего мира.
Антон Кшнясев сотрудничал с Музеем смерти с 2012-го по 2019 год, некоторое время был арт-директором. Вспоминает, как пришел к Сергею Якушину в 2012 году с предложением необычного проекта: антинаркотического перформанса «Выбери жизнь».
— Я к разным людям в городе обращался с этой идеей, а он (Сергей Якушин. — Прим. ред.) — единственный, кто согласился. Сказал: «Приезжай, сделаем». Я приехал, и мы сделали. Мероприятие сразу же в федеральные СМИ попало. Для того времени мероприятие было достаточно крутое… Шеф был очень смелый человек, потому что взял такую тяжелую тему. Но он верил, что всё возможно, всё всегда можно сделать, главное — не бояться. Мощнее, чем он, я никого еще не встречал: и в плане интеллекта, и какой-то энергетической заряженности, — вспомнил свое знакомство с основателем крематория и Музея смерти Кшнясев.
Бывший арт-директор музея сообщил, что расцвет этого проекта Якушина пришелся на 2018–2019 годы.
— В мае 2019-го была самая массовая Ночь музеев: сюда пришло 6000 человек. В тот год Музей смерти подтвердил звание лучшего музея в городе и, возможно, одного из самых лучших в России. А в сентябре мы сделали, на мой взгляд, эталонное мероприятие: и по наполнению, и по тому, как работала команда. Мероприятие было посвящено катастрофе в Чернобыле. Мы тогда впервые запустили подземный бункер, который расположен на территории крематория. На выставке были показаны различные документы, фотографии, личные вещи, всевозможные планы… Очень много экспонатов было. А наверху стояла старая разбитая техника, разбитая пожарная машина тех годов, мы построили большой макет реактора, который дымил… Был даже свой «рыжий лес»: мы нашли погибшие сосны и вкопали их на площадке. Плюс ко всему пригласили реальных ликвидаторов чернобыльской аварии. Они очень впечатлены были масштабом экспозиции, — рассказал Кшнясев.
Онкология, уголовное дело и смерть
В феврале 2019 года после медицинского обследования Сергей Якушин объявил, что у него рак. Началось всё с заболевания желудка, но потом болезнь распространилась и дальше.
А летом 2020 года бизнесом Сергея Якушина заинтересовались силовики. Предприниматель внезапно для его родных был объявлен в розыск: сам он находился за пределами Новосибирска на лечении. Сын Сергея Якушина и директор похоронного дома «Некрополь» (крематория) Борис Якушин рассказал НГС, что связывает нападки на отца с переделом похоронного рынка.
В начале ноября 2021 года Сергея Якушина задержали в Санкт-Петербурге и отправили под домашний арест в рамках уголовного дела о взятках в похоронном бизнесе. По версии следствия, с 2011-го по 2019 год Сергей Якушин, являясь учредителем одного из похоронных агентств Новосибирска, через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патолого-анатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.
Взяткополучателя Михаила Козяева 8 мая 2020 года приговорили к штрафу в 4,5 миллиона рублей. Суд смягчил наказание, не лишая медика свободы из-за состояния здоровья, трех детей и эпидемиологической ситуации. Вину сам Сергей Якушин не признавал, в его отношении суд не завершился.
30 июня 2022 года, как рассказал корреспонденту НГС Борис Якушин, у его отца ухудшилось состояние.
— На прошлой неделе он проходил луч-терапию, ему стало плохо, он упал. В итоге его отвезли в городскую клиническую больницу. С пятницы ему становилось всё хуже, и вчера вечером (4 июля. — Прим. ред.) он скончался. У него была онкология желудка. И рак начал расходиться по телу, рука отнялась. Третья или четвертая степень уже была, — сообщил Якушин-младший.
Борис рассказал, что отец сценарий своих похорон расписал еще при жизни. Он заранее выбрал себе модель гроба — «Итальянский классический темный гроб» и приобрел ритуальную урну из зеленого камня змеевик. Сергея Якушин пожелал, чтобы его кремировали, а траурная церемония проходила с конным кортежем и под звучание двух композиций: «Как хочется жить» группы «Рождество» и «Как упоительны в России вечера» группы «Белый орел». Прах Сергея Якушина захоронят рядом с родителями в семейном склепе на территории крематория.
Прощание с основателем и владельцем похоронного дома «Некрополь» и Музея смерти пройдет в пятницу, 8 июля, в 15:00 в купольном зале Новосибирского крематория. О смерти Сергея Якушина стало известно 5 июля.
Редакция НГС выражает соболезнования родным, близким, друзьям, знакомым и коллегам Сергея Якушина.