Умер основатель и владелец новосибирского крематория и Музея смерти Сергей Якушин
У бизнесмена была онкология, а с конца прошлого года он находился под домашним арестом
Умер основатель новосибирского крематория и Музея смерти
— Вчера вечером, 4 июля, мне позвонил врач и сообщил о том, что папа скончался. На прошлой неделе он проходил луч-терапию, ему стало плохо, он упал. В итоге его отвезли в городскую клиническую больницу. С пятницы ему становилось все хуже, и вчера вечером он скончался. У него была онкология желудка. И рак начал расходиться по телу, рука отнялась. Третья или четвертая степень уже была, — сообщил корреспонденту НГС сын Сергея Якушина Борис.
В начале ноября 2021 года Бориса Якушина задержали в Санкт-Петербурге и отправили под домашний арест в рамках уголовного дела о взятках в похоронном бизнесе. По версии следствия, с 2011 по 2019 год Сергей Якушин, являясь учредителем одного из похоронных агентств Новосибирска, через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патолого-анатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.
Ранее взяткополучателя Михаила Козяева 8 мая 2020 года приговорили к штрафу в 4,5 миллиона рублей. Суд смягчил наказание, не лишая медика свободы из-за состояния здоровья, трех детей и эпидемиологической ситуации. Вину сам Сергей Якушин не признавал, в отношении него суд не завершился.
— Папа был человеком творческим, с необузданной энергией. Для него было пыткой, испытанием то, что он находился в четырех стенах. Для него было очень тяжело, что он не мог участвовать в каких-то проектах. Он был под домашним арестом. Отпускали его только на лечение — для этого готовились документы, которые отправляли сначала следователю, потом судье на согласование, — рассказал Борис.
Точная дата прощания с Сергеем Якушиным еще пока не назначена. Основатель крематория будет кремирован, прощание пройдет предположительно в четверг.
Ранее, в конце 2020 года Борис Якушин рассказывал корреспонденту НГС Илье Калинину о начинающемся переделе похоронного бизнеса и попытке его рейдерского захвата.