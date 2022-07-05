Умер основатель и владелец новосибирского крематория и Музея смерти Сергей Якушин

Умер основатель новосибирского крематория и Музея смерти 69-летний Сергей Борисович Якушин.



— Вчера вечером, 4 июля, мне позвонил врач и сообщил о том, что папа скончался. На прошлой неделе он проходил луч-терапию, ему стало плохо, он упал. В итоге его отвезли в городскую клиническую больницу. С пятницы ему становилось все хуже, и вчера вечером он скончался. У него была онкология желудка. И рак начал расходиться по телу, рука отнялась. Третья или четвертая степень уже была, — сообщил корреспонденту НГС сын Сергея Якушина Борис.

