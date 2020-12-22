Опальный «Некрополь». Интервью с директором крематория — о войне за рынок, «политическом следе» и штрафе в 20 млн

— А на вас оказывали давление?



Борис Якушин. Мне опер пытался объяснить, что у меня будет всё хорошо, если я буду с ним сотрудничать… Еще такой интересный момент: на судах, когда расспрашивали опера или следователя, которые занимались делом, они часто отвечали, что ничего не помнят, так как дел много и было это давно. И это прокуратуру устраивало. Но зато, когда речь шла о свидетелях обвинения или обвиняемых, они, по мнению прокуратуры, должны помнить о делах десятилетней давности чуть ли не по минутам. Вот это противоречие сильно бросалось в глаза.

— По вашему рассказу, материал активно собирается против Михаила Ульева, который вроде уже давно не у дел. Почему?



Борис Якушин. Он около десяти лет уже никак не связан с моим отцом. Он работает на организацию другого известного человека. И, по моей версии, это такой «подкоп» под другого человека, под другую организацию, где Михаил занимал серьезную должность…



— Это организация тоже из области похоронного бизнеса?



Борис Якушин. Нет, она занимается совсем другими делами. Михаил — в фонде Карелина. И вот нам кажется, что с Михаилом тут идет какая-то политическая возня.



— А когда и как вы вплотную столкнулись со всей этой историей?



Борис Якушин. Началось всё с того, что у нас исчезла Светлана Шимулевич. А ее муж обратился ко мне с просьбой ее найти. Я был в отпуске и начал обзванивать всех знакомых, выясняя о пропавшей сотруднице. Это было летом 2019 года. Где-то с начала июля она стала периодически пропадать: то на допрос ее заберут, то еще что-то. Мы узнали об этом где-то 20–25 июля. Тогда ко мне подошел опер и начал рассказывать, что будет всё нормально, но надо с ними сотрудничать… Но мы ничему и не препятствовали, так как понять в то время еще ничего не могли. А осенью Светлане предъявили арест, и тогда у нее вдруг пропал муж. То есть тот, который ее разыскивал, который нам сообщил, что у Светланы беда. Потом он был обнаружен с пробитой головой в одной из больниц. Мы его нашли в воскресенье через знакомого в 25-й медсанчасти. И вот что интересно: как только мы его нашли, через два часа его там уже не было. Как мы выяснили, его увезли оперативные сотрудники. И больше его не видели. Светлана потом всячески уходила от разговора по поводу мужа. Мы все собрались уже после этих дел, когда она получила приговор, и пытались все-таки разобраться, что же произошло? Но она говорила, мол, ребята, на меня такое давление оказывалось… Мол, ей деваться было некуда, про детей упоминала. Мы предлагали нанять ей адвоката, но она на следующий день просто не приехала на работу.



— Это было уже после суда с ней?



Борис Якушин. Да, у нас на этой встрече присутствовало человек десять. Светлана не рассказала конкретно, какое давление на нее было оказано, а говорила примерно так: «Вы же сами всё прекрасно понимаете. Что я могла сделать? Вы сами не видите, что ли». Примерно такие фразы она говорила. И от диалога про мужа она уклонилась. А на следующий день уволилась — забрала все документы.