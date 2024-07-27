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Здоровье Можно ли заболеть из-за кондиционера? Врач рассказала, правда ли, что эти приборы лучше не включать

Можно ли заболеть из-за кондиционера? Врач рассказала, правда ли, что эти приборы лучше не включать

Ставим точку в вечном споре

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7 комментариев
Простудиться нельзя, а вот заработать острое респираторное заболевание можно

От сильнейшей жары многие спасаются в офисах, а в выходные — в торговых центрах. Дома не все устанавливают кондиционеры, так как наслышаны о том, что легко можно простудиться. Довольствуются вентиляторами. NGS24.RU расспросил врача Ирину Сергееву о том, миф или реальность — подхватить кашель или насморк сидя под кондиционером.

По словам Ирины Сергеевой, простудиться под кондиционером нельзя.

— Простуда — это не официальный диагноз, а собирательное понятие для острых респираторных инфекционных заболеваний, чаще всего вирусной этиологии. Они сопровождаются чиханием, насморком, болью в горле, кашлем, поэтому так называемой простуды, которая вызвана кондиционером, нет, — объясняет врач.

Однако кондиционер может способствовать заражению острыми респираторными инфекциями. В их число входят грипп, парагрипп, аденовирусные, респираторно-синцитиальные, риновирусные инфекции и другие болезни, которые передаются воздушно-капельным путем. Ирина Сергеева назвала причины:

  • кондиционеры снижают влажность в помещении, в результате сохнут слизистые оболочки дыхательных путей — а это среда для проникновения инфекций в организм;

  • воздействие холодного воздуха на организм может привести к невралгиям и миозитам;

  • лучше время от времени помещение проветривать. Кондиционеры, работающие по замкнутому циклу, не могут поддерживать достаточный уровень кислорода, что тоже может привести к снижению защитных свойств организма. Фильтры накапливают в большом количестве аллергены, вирусы, бактерии, грибки, и те циркулируют в воздухе;

  • при постоянном нахождении в помещениях, где есть кондиционер, снижается возможность адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.

В 2022 году каждый четвертый россиянин рассказывал, что коллеги в офисе иногда ссорятся из-за кондиционеров. Чаще всего женщины. Иногда даже переходят в другие кабинеты.

Однако совсем отказываться от искусственных охладителей воздуха не стоит, отмечает Ирина Сергеева.

— Кондиционер создан для комфорта в жаркие месяцы. Высокая температура может стать причиной перегрева, обезвоживания, что особенно опасно для детей и пожилых. В жарком помещении снижается работоспособность. Современные кондиционеры могут не только охлаждать, но и ионизировать воздух, очищать его от пылевых частиц, табачного дыма, поддерживать определенную влажность в помещении, — поясняет врач.

По словам Ирины Сергеевой, от кондиционера будет польза, а не вред, если следовать простым правилам:

  • соблюдайте температурный режим — не допускайте резких перепадов. Если на улице +30, не стоит ставить кондиционер на +17;

  • оптимальный перепад температуры в офисе и за окном не должен быть больше 10 градусов;

  • выставляйте температуру кондиционера не ниже 22 градусов;

  • ⁠следите за влажностью в помещении — кондиционеры могут «высушивать» воздух.

Ранее редакция NGS24.RU узнала у врачей, как защитить организм в жару, какое количество воды пить и как высокие температуры влияют на человека.

А у вас дома есть кондиционер?

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Медицина Здоровье Кондиционер ОРВИ Летняя простуда
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Комментарии
7
В телевизор не стрелять!
27 июля 2024, 13:54
@кондиционеры снижают влажность в помещении, в результате сохнут слизистые оболочки дыхательных путей — а это среда для проникновения инфекций в организм;@ Хм. У меня, напротив, влажность в комнате вырастает при работе кондиционера на охлаждение.
Гость
27 июля 2024, 13:14
"Простудиться нельзя, а вот заработать острое респираторное заболевание можно" "Простуда — это не официальный диагноз, а собирательное понятие для острых респираторных инфекционных заболеваний" Вот и пойми сей опус!
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