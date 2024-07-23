Кусты истощены: что делать с клубникой после сбора урожая — важный список

Даже после окончания сбора ягод за клубникой придется ухаживать Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Клубника, а точнее садовая земляника в этом году уже отдала свой урожай. Ягоды еще собирают только с ремонтантных сортов, а остальные кусты вовсю наращивают розетки и готовятся к следующему году. В любом случае за грядками придется следить до глубокой осени. Составили список самых важных работ.

Что делать с клубникой после сбора урожая

В первую очередь грядки нужно прополоть и подрыхлить. Обязательно удалить все старые листья в бурых и желтых пятнах. Остальные оставляйте, как есть.

— От листьев зависит урожай, так как именно они питают завязи. Обрезать все под корень не нужно и даже вредно для растений. Сейчас они запасаются веществами для следующего года, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В середине растения, то есть в рожке, формируются будущие плоды, для этого требуется пышная листва.

Важно обратить особое внимание на усы — побеги с розетками листьев. Таким образом размножаются кусты. Если делать новую грядку вы не планируете, то нужно все их аккуратно обрезать секатором или ножницами. Побеги отнимают силы у основного куста и загущают посадки.

Куст плодоносит в течение четырех лет, а затем его урожайность резко падает, поэтому стоит сажать новые каждый год, чтобы вовремя убирать старые растения.

— Тогда у вас будет постоянно ягода и хороший урожай. В этом случае нужно укоренить розетки и отделить их от основного куста. Обычно растения рассаживают в конце августа — начале сентября. Крайник срок — середина сентября, — подчеркнула Людмила Шубина.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Чем подкормить клубнику после сбора урожая

Во второй половине лета клубнике нужно больше калия и фосфора Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











К этому времени кусты истощили силы, отдав себя урожаю. Нужно растения поддержать. Стоит в первую очередь внести в междурядье фосфорно-калийные удобрения. Это суперфосфат двойной и сернокислый калий.

— Достаточно 30–40 граммов на квадратный метр. Хорошенько подрыхлить грядки и заделать, — советует агроном. — Также стоит через неделю-две при рыхлении внести перегной. Достаточно полведра на квадратный метр.

В августе обычно идут обильные дожди, но если будет засуха, то кусты нужно поливать минимум раз в три недели.

Как и чем обрабатывать кусты

После плодоношения можно обработать растения от вредителей, если их развелось очень много. Обычно растения атакует земляничный клещ и долгоносик.

— Акарицидные препараты можно использовать только в крайнем случае, так как они очень токсичные. Обрабатывать только после полного сбора ягоды, если и осталась парочка штук, то их придется выбросить, если попадет препарат, — предупреждает Людмила Шубина.

Чаще всего дачники используют «Карбофос» или «Титан». Сейчас есть и комплексные препараты, которые защищают сразу от ряда вредителей. Обработку проводят вечером в безветренную погоду строго в защитном костюме.

Если вредителей не так много, то можно использовать биологические препараты, которые содержат бактерии Bacillus subtilis. Они помогут также и с грибковыми болезнями на кустах. Достаточно провести одну-две обработки. Важно добиться смачивания листьев полностью с обеих сторон.

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