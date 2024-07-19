Пустоцвет на огурцах: что делать, если на лозе нет плодов или они засыхают и отпадают

На фото заветная завязь — женский цветок, который и дает плод Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Ближе к концу июля начинается массовое плодоношение огурцов. К этому времени растения нарастили листовую массу и при правильном формировании имеют развитые плети. Но многие дачники сталкиваются с тем, что на лозе множество ярких желтых цветов. Это, конечно, красиво, но заветных плодов не приносит. Разбираемся с агрономом, что делать, если огурцы не дают урожай.

Что такое пустоцвет

Цветы на огурце бывают мужские и женские. Пустоцвет — это мужской цветок, он не даст плода и требуется для опыления. У женского цветка сразу есть небольшой огурчик, на котором уже раскрывается цветок. После опыления он отпадает и начинает развиваться плод.

В открытый грунт высаживают пчелоопыляемые сорта, у которых есть два типа цветков. В теплицы —партенокарпические гибриды с преимущественно женским типом цветения, чтобы был хороший урожай. Но при выращивании и на огороде, и в теплице дачники могут столкнуться с проблемами в завязях.

Пустоцвет на огурцах в теплице

Важно высаживать в теплицы правильные гибриды Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Если в теплице на лозах есть мужские цветы, то в закрытое помещение по ошибке высадили пчелоопыляемые сорта. Как легко догадаться из названия, без помощи насекомых урожая не получить. Придется либо привлекать всеми средствами пчел, либо кропотливо опылять женские цветы самостоятельно.

— Один пустоцвет может опылить десять завязей. Для этого у мужского цветка, который без плода идет, нужно убрать венчик и тыкать им в женские. Много времени придется потратить, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В больших хозяйствах стали всё чаще использовать труд шмелей для увеличения урожая томатов, перцев и других культур, которые пчелам не особо нравятся. Прекрасно справятся они и с опылением огурцов. В теплицах организуют гнезда для шмелей, их еще называют бомбидариями. На маркетплейсах сейчас уже продаются полностью готовые домики, которые очень просты в использовании.

Такая конструкция обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей Источник: Ozon.ru











Если в теплице всё же растут партенокарпические огурцы, то при отсутствии плодов стоит говорить о проблемах именно с развитием завязей. Первая причина их гибели — это очень высокая температура в теплице. Если показатели превышают +35 градусов, то огурчиков вы не дождетесь. Также очень важно проветривание, чтобы пыльца перемещалась.

— Огурцы не боятся сквозняков. Намного хуже, если в теплице пекло. Нужно сейчас держать всё открытым, чтобы хорошо проветривалось и завязи нормально развивались, — подчеркнула Людмила Шубина.

Завязи сохнут, желтеют и отпадают еще и из-за недостатка питательных веществ. Огурцы очень влаголюбивы и требуют регулярных поливов, а вода быстро вымывает все в нижние слои, куда не дотягиваются корни.

— Подкармливать огурцы нужно каждые десять дней, чередуя органические и минеральные удобрения, — напоминает агроном. — Если минеральных нет, то можно подкармливать настоем сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10.

От состояния листвы зависит качество и развитие плодов. Если она желтеет, то нужно внести дополнительные удобрения с азотом или проверить растение на паутинного клеща.

Что делать, если цветов слишком много в огороде

Огурцы, как и томаты, могут начать жировать Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Сокращение числа и пчел, и шмелей — настоящая беда современности. Если полосатых помощников на участке не видать, то придется их активно привлекать или самому опылять растения (кстати, в открытом огороде отлично плодоносят и партенокарпические гибриды). Посадите на участке мальвы, календулу, подсолнухи, циннии и лилии. Пчелам нравятся синие, белые, желтые оттенки.

Чаще всего обилие пустоцветов говорит, что при формировании растения были допущены ошибки. Мужские цветы на пчелоопыляемых огурцах растут на основном стволе, а вот женские развиваются на плетях.

— Нужно прищипнуть макушку растения над шестым листом, чтобы начали расти плети из междоузлий, — объяснила специалист. — Именно на плетях доминирует женское цветение. Их тоже можно прищипнуть в августе, чтобы были дополнительные плети.

Огурцы, как и томаты, могут начать жировать: из-за избытка азота и чрезмерных поливов растение все силы отдает в листву. Нужно отрегулировать полив и внесение подкормок.

Плодоношение может нарушить и слишком холодная вода. Поливать огурцы можно только теплой жидкостью: например, из бочки или набранного и нагретого в течение дня ведра.

Что делать, если огурцы вянут в открытом грунте

Листва огурцов может терять упругость сразу по ряду причин. В жару растение просто не справляется с воздействием прямых солнечных лучей. В этом случае нужно постараться притенить шпалеру, где они находятся, — для этого используют мешковину или специальные сетки.

Огурцы — широколистная культура, которой нужно много влаги. Если земля пересохла, то нужно обильно полить растения под корень поздно вечером. Листовые подкормки также могут навредить, если развести раствор неправильно — он должен быть намного менее концентрированным, чем при внесении под корень.

— Корневые гнили могут приводить к тому, что растение увядает, — предупредила Людмила Шубина. — Сначала увядают нижние листья, а потом засыхают. Нужно их быстро удалить.

Затем растение обработайте биологическими препаратами.

Слишком густые посадки также могут приводить к тому, что возникают проблемы с листвой. Расстояние между растениями должно составлять минимум полметра. Если будет меньше, то придется частью пожертвовать, чтобы остальным хватало места на развитие и плодоношение.

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