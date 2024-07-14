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Лето Семь кругов сада инструкция Селитра, сыворотка и луковая шелуха: какие средства станут отличным подспорьем дачника — важный список

Селитра, сыворотка и луковая шелуха: какие средства станут отличным подспорьем дачника — важный список

Они стоят недорого, но помогут вырастить здоровый урожай

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Здоровый урожай можно получить только при внимательном уходе за растениями

Удобрения и препараты от вредителей стоят дорого. Но есть проверенные временем средства, которые не требуют огромных затрат и при этом прекрасно справляются со своей задачей. Составили список, какие из них нужно обязательно купить на дачу.

Применение янтарной кислоты

Янтарная кислота обязательно должна быть в распоряжении дачника, который размножает растения. Это отличный стимулятор роста корней, при этом недорогой.

— Достаточно одного грамма на литр воды, или одной-двух таблеток. Черенки нужно вымачивать в растворе минимум 10–12 часов. Многие продолжают сейчас черенковать петунии и растения в саду, жимолость, например, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Как подкормку янтарную кислоту используют, когда растения цветут. В этот период поддержка здоровья корней очень важна, она делает культуры более стойкими к болезням и перепадам температур.

Полив огорода сывороткой

Молочная сыворотка даст бактерии, которые уничтожают грибковые заболевания

Молочная сыворотка используется не просто как удобрение, но и как источник бактерий. Это особо важно в июле, когда начинают развиваться грибковые заболевания. Ее можно добавлять в травяной настой, чтобы ускорить брожение: для этого достаточно всего пары столовых ложек.

Если использовать ее для борьбы с грибками, то литр молочной сыворотки нужно развести в 10 литрах воды и для усиления эффекта добавить 1–2 миллилитра йода. Опрыскать раствором по листве.

Для подкормки вносят по пол-литра раствора молочной сыворотки со стаканом золы.

Применение луковой шелухи

У луковой шелухи тоже есть два вида применения. Так, настой используют при обработке растений от вредителей. На 10 литров воды нужно примерно 200 граммов шелухи, но можно взять и больше. Настоять сутки, процедить и обильно опрыскать кусты. Запах отпугнет тлю, паутинного клеща и может помочь в борьбе с мучнистой росой.

Можно использовать луковую шелуху как подкормку — она богата витаминами. В этом случае нужно внести минимум по литру раствора под каждый куст. Подкармливать можно помидоры, огурцы, перцы, баклажаны. Раствор поможет и обеззаразить почву.

Селитра для огорода

Селитры используются для подкормок растений

Есть три вида селитры, которые используются в подкормках: аммиачная, калиевая и кальциевая. Первая сейчас уже, скорее всего, не пригодится, так как содержит азот. Он нужен был для формирования здоровой зеленой массы растений. Такие подкормки сейчас могут привести к накоплению нитратов в плодах. Поэтому азот можно вносить при серьезных болезнях растений в крайних случаях.

Две другие селитры — тоже нитратные удобрения, но калиевая содержит калий, а кальциевая — кальций.

— Кальциевую селитру используют для укрепления корней и раскисления грунта. Также из-за недостатка этого элемента может желтеть верхушка растений, — объяснила Людмила Шубина. — Калиевую селитру вносят при формировании и развитии плодов, это очень важный элемент.

Для того чтобы не накапливались нитраты, нужно строго следовать инструкции. Лучше сделать раствор менее концентрированным, чем перекормить растения.

Важное про сад и огород

Из-за перепадов температур большинство дачников сталкиваются с грибковыми заболеваниями, которые грозят уничтожить весь урожай. В первую очередь это фитофтороз.

В июле дачникам нужно убирать с огорода первые грядки. Сначала приходит время чеснока и лука.

Самый грозный вредитель картофеля — колорадский жук. Есть целый ряд способов, как избавиться от него.

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Комментарии
4
Коляныч 2.0
14 июля 2024, 12:04
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Коляныч 2.0
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