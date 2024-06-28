Боремся с луковой мухой и паутинным клещом: как победить вредителей с помощью копеечных средств — быстрые способы

Луковая муха откладывает личинки, а те начинают питаться луковками в почве Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дачники часто сталкиваются с вредителями, которые не прочь полакомиться плодами их трудов. Сейчас особую опасность представляют луковая муха, паутинный клещ и крестоцветная блошка — эта троица способна оставить вас совсем без овощей. Разбираемся, как с ними справиться, не разорившись на химии.



Чем обработать лук от луковой мухи

Дачники, которые высадили лук во второй декаде мая, чаще всего сталкиваются с луковой мухой. Но вредителя можно отпугнуть. Нужно купить «Креолин» в любой ветеринарной аптеке — он обойдется примерно в 100–200 рублей за флакон.

— Его нужно смешать с прелыми опилками и немного посыпать междурядье лука — муха на такую грядку не пойдет. Но это нужно было делать заранее, до того, как вредитель отложил личинки, — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Главный признак того, что луковая муха начала свое черное дело, — это засыхание и пожелтение пера лука. Личинки мухи питаются луковками и достаточно быстро могут уничтожить весь урожай. В этом случае нужно полить грядку аммиачным раствором. Стакан аммиачной воды разведите в 10 литрах обычной воды и обильно полейте грядку.

Такая обработка решит сразу две проблемы. Во-первых, вредитель не может выдерживать аммиак, большая часть насекомых погибает. Во-вторых, это дополнительная подкормка азотом, который необходим луковому перу для восстановления.

Чем обработать огурцы от паутинного клеща

Нужно всегда внимательно осматривать нижние стороны листьев огурцов — именно там и заводится паутинный клещ Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Определить, что в теплице завелся паутинный клещ, достаточно просто. На начальных этапах заражения листья начинают сохнуть, иногда по краям даже желтеть. Они покрываются мелкими белыми точками — в этих местах клещ делает укусы, чтобы пить сок. Снизу листа можно заметить очень тонкую паутину, которая постепенно будет захватывать все больше пространства.

— Он размножается в самых сухих и солнечных местах, поэтому чаще всего он и заводится именно в теплице, — подчеркнула специалист. — Нужно аккуратно срезать и удалить все поврежденные листья — их уже не спасти. Но ни в коем случае нельзя отправлять пораженные листья в компост. Сожгите их или выбросите в закрытом пакете в мусорку.

Обязательно нужно повысить влажность в теплице и регулярно опрыскивать огурцы по листу — сверху и снизу. Потребуется и несколько обработок.

— Можно использовать «Фитоверм» — не скажу, что он насмерть убивает вредителя, но его развитие успешно подавляет, — отметила Людмила Шубина. — Нужно будет обработать 2–3 раза с интервалом минимум в неделю. Делать это нужно поздно вечером, ближе к ночи.

«Зеленое мыло» поможет справиться не только с тлей, но и с паутинным клещом — вредитель не сможет дышать и передвигаться. Обрабатывать нужно методично каждый листик с двух сторон и очень обильно. Такую процедуру придется повторить минимум два раза с интервалом в неделю.

Если поражение было совсем небольшое — 2–3 листа на растении, то остальные можно аккуратно опрыскать слабым раствором хозяйственного мыла для профилактики.

Среди народных средств свою эффективность доказал луковый настой, но готовить его придется долго. Понадобится примерно 150–200 грамм луковой шелухи, которую нужно хорошо измельчить и залить 10 литрами теплой воды — после этого можно забыть о ведре на неделю. Затем раствор нужно процедить, добавить 30–50 грамм хозяйственного мыла и опрыскивать листья огурцов с двух сторон.

Химические препараты стоит применять только в самых крайних случаях и строго следовать инструкции на упаковке. Обработку нужно проводить только в защитном костюме.

Что делать с крестоцветной блошкой

Блошка любит именно крестоцветные культуры — белокочанную капусту, кольраби, цветную капусту, брокколи, редис, рукколу Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Маленькие черные или полосатые насекомые легко сгрызают капусту и редис. Для их отпугивания можно посадить в ряды капусты цветы: бархатцы, настурции или даже чеснок.



Избавиться от блошки можно достаточно просто и без серьезных затрат. Нужно дважды с интервалом в неделю опудрить посадки несложной смесью.

— Табачную пыль или нюхательный табак нужно смешать с небольшим количеством золы. Поместите смесь в марлю и опылите растения. Запах табака невыносим для блошки, — объяснила Людмила Шубина.

Можно опрыскать посадки настоем табака. Для этого нужно залить около 100–200 грамм табачных листьев 10 литрами горячей воды. Нужно дать раствору настояться 3–4 часа, процедить и обильно обработать капусту. Вместо листьев можно взять табачную пыль и развести ее по инструкции. Ее можно купить в магазинах товаров для сада и огорода за 300–350 рублей. Одного килограмма хватит на несколько сезонов.

Лучше всего проводить опрыскивания настоями поздно вечером, чтобы у растения не было солнечных ожогов.

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