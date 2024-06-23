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Лето Семь кругов сада инструкция Листья сохнут, завязи чернеют: как спасти урожай клубники — способы экстренной помощи кустам

Листья сохнут, завязи чернеют: как спасти урожай клубники — способы экстренной помощи кустам

В борьбе за урожай не стоит отчаиваться

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Главное — не допустить развития вирусных заболеваний на кустах. Иначе растения придется просто удалить

Самое обидное для дачника в июне — после всех весенних забот о кустах клубники обнаружить, что листья начали сохнуть, а завязи — опадать. Отчаиваться не стоит. Важно разобраться, почему это происходит, и быстро принять меры. Объясняем, как спасти кусты и свой урожай ягод.

Что делать, если сохнут листья на клубнике

Пара подсохших листьев у основания куста говорит только о том, что они выработали свой ресурс. Достаточно их аккуратно удалить. А если закручиваться стали листья даже сверху — это серьезный сигнал к действиям.

— Переизбыток влаги может приводить к тому, что куст начинает болеть: появляются пятна, закручиваются и сохнут листья. Не нужно заливать сейчас землянику, чтобы не гнили корни и не было грибковых заболеваний, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Полив по листу в жаркую погоду часто приводит к ожогам — зелень начинает сохнуть по краям. Вносить влагу можно только под корень вечером или очень рано утром. Спасти положение достаточно просто: ограничить полив и проводить его правильно.

Если растению не хватает калия, то листва на кончиках становится коричнево-желтой и засыхает. Достаточно внести под каждый куст по пол-литра раствора сернокислого калия. Разведение указано на упаковке, но обычно это одна чайная ложка на 10 литров воды. Подкормку можно провести и по листу вечером.

Почерневшие кончики молодых листьев говорят о нехватке кальция: лист быстро сморщивается и отсыхает. В этом случае поможет кальциевая селитра.

— Без кальция не растет и не развивается нормально корневая система, поэтому его недостаток приводит к печальным последствиям, — отметила Людмила Шубина. — На 10 литров воды берут обычно около 10 граммов удобрения. Вносят после полива обычной водой.

Из-за недостатка бора можно потерять вообще всю листву на кусте, зеленая масса быстро желтеет и сохнет. Поможет дешевый препарат из аптеки — борная кислота. На 10 литров воды потребуется 1–2 грамма.

Почему завязи чернеют и опадают

Сбросить завязи куст может и при сильном дефиците влаги, поэтому нужно соблюдать баланс в поливах

Потерять бутоны и даже завязи можно из-за главного вредителя — долгоносика. Сейчас заливать химией кусты нельзя, поэтому придется либо собирать его вручную, либо применять биологические препараты.

— Цветки чернеют из-за заморозков, из таких ягодки уже не будет точно, — подчеркнула Людмила Шубина. Завязи сохнут из-за недостатка питательных веществ: фосфора и калия. В этом случае вносите подкормки.

Сбросить завязи куст может и при сильном дефиците влаги. Нельзя позволять земле растрескиваться от засухи и нужно регулярно рыхлить грядки.

Болезни клубники

Засыхать листья могут из-за фузариоза или морщинистости листьев. Первое — грибковое заболевание. При фузариозе листья с сохнущими пятнами увядают, а сам куст становится болезненно серого цвета. Зараженные кусты нужно удалить вместе с корнями, а здоровые — опрыскать для профилактики биологическими препаратами.

Морщинистость листьев — вирусное заболевание, которое может уничтожить все растения на грядке. Листья не просто сохнут, а покрываются некротическими пятнами коричнево-черного цвета. Все пораженные кусты нужно будет сразу же удалить.

Обычно болезнь появляется из-за зараженных саженцев или тли. Поэтому нужно внимательно осматривать растения и вовремя бороться с вредителями.

Как сейчас поливать клубнику

Сейчас полив лишь навредит растениям. Полить кусты после продолжительной засухи можно поздно вечером.

— Вообще в это время не поливаю, и всё прекрасно созревает, — отметила Людмила Шубина. — То, что будет много солнца и жаркая погода, для земляники самое то. Ягода тогда не гниет и хорошо накапливает сахара.

На кустах во время плодоношения нужно удалять все побеги с розетками листьев — дачники их еще называют «усами». На побеги растение тратит много сил, поэтому стоит их отрезать секатором под самое основание.

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