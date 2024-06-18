Пора подкормить овощи: какие удобрения нужно внести в июне, чтобы получить хороший урожай — важный список

В июне достаточно провести еще одну подкормку овощей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В июне важно не только полоть грядки и защищать растения от вредителей, но и вовремя поддерживать их. Похолодания сменяет жара, а палящее солнце закрывают грозовые тучи — и так по кругу. В июне переменчивая погода несет большой стресс посадкам. Разбираемся, как и чем их поддержать.

Нужно помнить главное правило: жидкие удобрения вносят строго после полива либо вечером, либо очень рано утром. В этом случае полезные вещества будут задерживаться в почве, а растения не получат ожог.



Подкормки можно разделить на два вида: прикорневую и листовую. В первом случае удобрения вносят под корень, во втором распыляют сверху. Чаще всего дачники используют первый способ.



Листовая подкормка проводится, когда нужно принять экстренные меры и быстро устранить недостаток какого-то элемента. Но раствор при этом должен быть менее концентрированным. Если всё в огороде идет по плану и температура выше +14 градусов, то стоит остановиться именно на прикорневых подкормках.



Мы собрали в одной картинке самые важные подкормки в июне.

Источник: Юрий Орлов











Чем подкормить капусту

В июне капуста укоренилась и набирает листовую массу. Для этого растению нужно много влаги и азота.

— Лучшая подкормка для листовой культуры — это настой сброженной травы с добавлением стакана золы. Разводить концентрат с водой нужно 1 к 10, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Вносить подкормку нужно только под корень.

В июне достаточно одного внесения, иначе растение будет чрезмерно накапливать азот.

Как подкормить чеснок и лук

Самая большая проблема в июне для дачников — это пожелтение лука и чеснока Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Самая большая проблема в июне для дачников — это пожелтение лука и чеснока. В первую очередь это говорит о нехватке азота. В июне можно внести подкормку: настой коровьего навоза или сброженной травы в разведении 1 к 10. Можно взять мочевину или нашатырный спирт, чтобы внести побольше азота.

Людмила Шубина предупреждает, что нужно быть аккуратными в разведении. На 10 литров воды потребуется всего 3 столовых ложки. На грядку также можно в сухом виде разбросать мочевину — достаточно 30 грамм на квадратный метр.

Нужно ли подкармливать деревья в саду

К третьей декаде июня яблони и груши уже завязали плоды и тратят силы на их выращивание. В этот период в обильных подкормках азотом нет необходимости, а вот калий и фосфор им очень нужен.

Под корень можно внести по 5–7 литров настоя коровьего навоза в разведении 1 к 5 или 1 к 10 — в зависимости от состояния и размера дерева. Если боитесь перекормить, то лучше разводить менее концентрированный раствор. Вместо органики можно взять минеральные удобрения с преобладанием калия или добавить в ведро с настоем стакан золы.

Обработку слабым раствором мочевины по листу проводят, только если есть повреждения листвы или завелись садовые вредители. Тогда можно однократно опрыскать деревья в профилактических целях.

Чем подкормить огурцы

Огурцам для хорошего плодоношения требуются регулярные подкормки Источник: Александра Бруня / NGS.RU











У огурцов массивные листья и плоды, требующие много влаги и питательных веществ. Из-за регулярных поливов почва быстро становится бедной, и огурцы нужно подкармливать как минимум раз в 10 дней. После высадки в открытый грунт в июне нужно сделать минимум две подкормки.

— Лучше всего чередовать внесение органических удобрений и минеральных. Сначала полить настоем сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10 — нужно минимум по литру на каждый корень, — поделилась цифрами Людмила Шубина. — Через 10 дней полить уже минеральными удобрениями.

Важно, чтобы в их составе были азот, фосфор, калий. Пропорции для разведения должны быть указаны на упаковке и зависят от производителя и состава. Если нет желания разводить минеральные удобрения, то можно взять настой и добавить стакан золы.

Как сделать настой сброженной травы

Половину или две трети бочки или ведра нужно наполнить порубленной свежей травой. Подойдут как срезанные вручную, так и скошенные газонокосилкой сорняки. Важно, чтобы трава не была ранее обработана гербицидами.

В емкость добавляют воду и столовую ложку мочевины для ускорения брожения. Сверху бочку нужно накрыть пленкой и сделать несколько дырочек для отвода газов. Как только раствор перестанет пениться и станет темно-зеленым, можно его разводить и вносить на грядки. В среднем на брожение уходит около недели, но на солнце процесс будет идти быстрее.

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