«Не придется вечно полоть и поливать»: пять способов больше отдыхать на даче и при этом получить богатый урожай

Не стоит класть на алтарь дачи здоровье и всё свое время Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В погоне за богатым урожаем не стоит забывать, что можно оставить свое здоровье на грядках и в итоге возненавидеть дачу за постоянную работу. Облегчить себе агрономический труд вполне реально. Разбираемся с экспертами, как именно это можно сделать.





Как сделать дорожки

Первый вопрос, которым задается любой огородник — как сделать так, чтобы не полоть дорожки. Это занимает очень много времени, которое хочется тратить на что-то более полезное.

— Дорожки можно отсыпать отсевом, уложить большие садовые плитки, использовать природный камень, — перечислила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер. — Если дорожки соединяются с газоном, то не должно быть перепадов по высоте — тогда косить будет легче. И не нужно будет ничего дополнительно пропалывать.

Если вы оставляете земляные дорожки, то для борьбы с сорняками можно использовать темный укрывной материал или пленку, чтобы растения под ними выгорели и не могли дальше расти. Если положить временно деревяшки, то за ними нужно будет внимательно следить, потому что под природными материалами могут завестись вредители: например, слизни очень любят подобные укрытия.

— Я советую оставлять землю именно на огороде открытой — так при проливных дождях грядки не затопит, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Купите тяпку и проходитесь ею на дорожках — это займет намного меньше времени, чем прополка.

Высокие грядки

В тренде сейчас так называемые высокие грядки: дачники сколачивают короба, в которые укладывают перегной и землю. Высота таких конструкций — от 40 сантиметров, доходит даже до 60–70 сантиметров.

— Я за огород, где не придется вечно полоть, поливать, подкармливать. Нужно упрощать себе жизнь любыми способами, и тогда и спина не крючком, и пахать не надо, — подчеркнула Татьяна Чернова.

Пример малоуходового огорода Источник: Татьяна Чернова











Такой огород смотрится очень эстетично, и на его прополку потребуется не больше часа. Нужно только один раз потратить время и деньги, чтобы сколотить конструкции.

Агроном Людмила Шубина предупреждает, что в высоких грядках быстрее выдувается влага и существует риск перегрева почвы и растений. В этом случае нужно более внимательно следить за поливом.

Высокие грядки легче защищать от заморозков и от палящего солнца Источник: Татьяна Чернова











Важно заложить достаточно удобрений, и тогда землю обновлять нужно будет раз в 3–4 года. После окончания сезона с высоких грядок нужно сразу убирать все пожнивные остатки. Схемы наполнения и расположения высоких грядок можно более подробно рассмотреть в отдельном материале.



Еще одно важное дело, которое отнимает немало времени, — это подвязка и постоянное подкручивание огурцов. Если у вас нет цели собирать урожай в промышленных масштабах, то стоит задуматься о постоянной шпалере. Можно купить уже готовые варианты из железа или из дерева.

Устойчивая шпалера позволит меньше тратить сил на уход за огурцами. Но нужно помнить, что эти овощи требуют подкормок каждые 10 дней Источник: Татьяна Чернова











Самое главное, чтобы шпалера была в сетку. Тогда будет достаточно один раз подвязать огурцы, а дальше растения будут находить опору сами по мере роста.

Легкий полив

Для капельного полива можно продолжить тонкие трубки, но важно, чтобы рядом был источник воды Источник: Татьяна Чернова











Любителей медитировать с лейкой на огороде могут ждать очень неприятные сюрпризы. Помимо потерянного времени тех, кто увлекается поливами, ждет тяжелая борьба с грибковыми заболеваниями.

— Достаточно поливать огород раз в неделю, но обильно: по 3–4 литра под кусты томатов, перцев, баклажанов и чуть больше огурцам, — перечислила Людмила Шубина. — Если заливать теплицу и огород, то растения атакуют грибковые заболевания. В субботу огород полили — в воскресенье закрыли сухим поливом, то есть подрыхлили землю.

Капельный полив позволит брать лейку в руки только в крайнем случае. На огороде и в теплице прокладывают систему трубок, в которые подается вода. Земля получает влагу небольшими порциями, равномерно и одновременно.

— В аптеке можно купить несколько капельниц и развесить в теплице. Так влага будет поступать в течение недели, пока нет дачника. Многие берут 1,5-литровые бутылки, прокалывают крышки и заглубляют во влажную землю рядом с растениями, — советует агроном.



Как подкармливать овощи и ягоды

Для того чтобы не бегать с ведрами и опрыскивателем весь сезон, лучше всего внести все удобрения при посадке. Можно аккуратно вкопать перегной в прикорневую зону.

— Я за то, чтобы поменьше заниматься огородом. Раз в две недели можно внести под каждый куст томатов, перцев, баклажанов раствор гуматов или настой сброженной травы в разведении 1 к 10, — отметила Людмила Шубина. — Только огурцы нужно подкармливать каждые десять дней.

Сад в течение летнего сезона в подкормках не нуждается: азот нужно было вносить ранней весной. Клубнику сейчас также уже нет смысла подкармливать. Пожалейте свою спину, руки и время. Урожай подобными усилиями уже значительно не увеличить.





Неприхотливый цветник

Красота не всегда требует жертв Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Многие модные цветы не требуют тщательного ухода. Сейчас в тренде гортензии всех цветов и расцветок. Растение будет радовать глаз до поздней осени.

Ландшафтный дизайнер Татьяна Чернова советует побороть желание посадить все цветы, которые привлекли внимание в магазине. Если вам нужен малоуходовый цветник, нужно высаживать растения группами.

— Самый простой вариант — бархатцы. Если сделать плотную посадку, то получается яркий ковер, — отметила Татьяна Чернова. — У нас садят по 5–10 цветов, и они теряются. Нужно корней 50, и тогда это будет выглядеть эффектно.

Смело сажайте герань, флоксы, астильбы, космеи, циннии, календулы, сальвии. Все они великолепно смотрятся на клумбе, долго цветут и не требуют регулярных подкормок и подрезок.

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