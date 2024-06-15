«Не придется вечно полоть и поливать»: пять способов больше отдыхать на даче и при этом получить богатый урожай

В погоне за богатым урожаем не стоит забывать, что можно оставить свое здоровье на грядках и в итоге возненавидеть дачу за постоянную работу. Облегчить себе агрономический труд вполне реально. Разбираемся с экспертами, как именно это можно сделать.
Как сделать дорожки
Первый вопрос, которым задается любой огородник — как сделать так, чтобы не полоть дорожки. Это занимает очень много времени, которое хочется тратить на что-то более полезное.
— Дорожки можно отсыпать отсевом, уложить большие садовые плитки, использовать природный камень, — перечислила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер. — Если дорожки соединяются с газоном, то не должно быть перепадов по высоте — тогда косить будет легче. И не нужно будет ничего дополнительно пропалывать.
Если вы оставляете земляные дорожки, то для борьбы с сорняками можно использовать темный укрывной материал или пленку, чтобы растения под ними выгорели и не могли дальше расти. Если положить временно деревяшки, то за ними нужно будет внимательно следить, потому что под природными материалами могут завестись вредители: например, слизни очень любят подобные укрытия.
— Я советую оставлять землю именно на огороде открытой — так при проливных дождях грядки не затопит, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Купите тяпку и проходитесь ею на дорожках — это займет намного меньше времени, чем прополка.
Высокие грядки
В тренде сейчас так называемые высокие грядки: дачники сколачивают короба, в которые укладывают перегной и землю. Высота таких конструкций — от 40 сантиметров, доходит даже до 60–70 сантиметров.
— Я за огород, где не придется вечно полоть, поливать, подкармливать. Нужно упрощать себе жизнь любыми способами, и тогда и спина не крючком, и пахать не надо, — подчеркнула Татьяна Чернова.
Такой огород смотрится очень эстетично, и на его прополку потребуется не больше часа. Нужно только один раз потратить время и деньги, чтобы сколотить конструкции.
Агроном Людмила Шубина предупреждает, что в высоких грядках быстрее выдувается влага и существует риск перегрева почвы и растений. В этом случае нужно более внимательно следить за поливом.
Важно заложить достаточно удобрений, и тогда землю обновлять нужно будет раз в 3–4 года. После окончания сезона с высоких грядок нужно сразу убирать все пожнивные остатки. Схемы наполнения и расположения высоких грядок можно более подробно рассмотреть в отдельном материале.
Еще одно важное дело, которое отнимает немало времени, — это подвязка и постоянное подкручивание огурцов. Если у вас нет цели собирать урожай в промышленных масштабах, то стоит задуматься о постоянной шпалере. Можно купить уже готовые варианты из железа или из дерева.
Самое главное, чтобы шпалера была в сетку. Тогда будет достаточно один раз подвязать огурцы, а дальше растения будут находить опору сами по мере роста.
Легкий полив
Любителей медитировать с лейкой на огороде могут ждать очень неприятные сюрпризы. Помимо потерянного времени тех, кто увлекается поливами, ждет тяжелая борьба с грибковыми заболеваниями.
— Достаточно поливать огород раз в неделю, но обильно: по 3–4 литра под кусты томатов, перцев, баклажанов и чуть больше огурцам, — перечислила Людмила Шубина. — Если заливать теплицу и огород, то растения атакуют грибковые заболевания. В субботу огород полили — в воскресенье закрыли сухим поливом, то есть подрыхлили землю.
Капельный полив позволит брать лейку в руки только в крайнем случае. На огороде и в теплице прокладывают систему трубок, в которые подается вода. Земля получает влагу небольшими порциями, равномерно и одновременно.
— В аптеке можно купить несколько капельниц и развесить в теплице. Так влага будет поступать в течение недели, пока нет дачника. Многие берут 1,5-литровые бутылки, прокалывают крышки и заглубляют во влажную землю рядом с растениями, — советует агроном.
Как подкармливать овощи и ягоды
Для того чтобы не бегать с ведрами и опрыскивателем весь сезон, лучше всего внести все удобрения при посадке. Можно аккуратно вкопать перегной в прикорневую зону.
— Я за то, чтобы поменьше заниматься огородом. Раз в две недели можно внести под каждый куст томатов, перцев, баклажанов раствор гуматов или настой сброженной травы в разведении 1 к 10, — отметила Людмила Шубина. — Только огурцы нужно подкармливать каждые десять дней.
Сад в течение летнего сезона в подкормках не нуждается: азот нужно было вносить ранней весной. Клубнику сейчас также уже нет смысла подкармливать. Пожалейте свою спину, руки и время. Урожай подобными усилиями уже значительно не увеличить.
Неприхотливый цветник
Многие модные цветы не требуют тщательного ухода. Сейчас в тренде гортензии всех цветов и расцветок. Растение будет радовать глаз до поздней осени.
Ландшафтный дизайнер Татьяна Чернова советует побороть желание посадить все цветы, которые привлекли внимание в магазине. Если вам нужен малоуходовый цветник, нужно высаживать растения группами.
— Самый простой вариант — бархатцы. Если сделать плотную посадку, то получается яркий ковер, — отметила Татьяна Чернова. — У нас садят по 5–10 цветов, и они теряются. Нужно корней 50, и тогда это будет выглядеть эффектно.
Смело сажайте герань, флоксы, астильбы, космеи, циннии, календулы, сальвии. Все они великолепно смотрятся на клумбе, долго цветут и не требуют регулярных подкормок и подрезок.
Важное про сад и огород
Сначала заморозки побили рассаду, а теперь палящее солнце грозит оставить без урожая. Составили важный список дел, которые обязательно нужно выполнить в жару.
У слишком усердных огородников иногда в теплице вместо помидоров получаются эффектные пышные кусты без единого цветочка. Разбираем ошибки, которые встречаются при выращивании томатов чаще всего и как их избежать.
Сейчас перцы и баклажаны в теплице набирают силу. Объясняем, как подкармливать кусты, поливать их и правильно подвязывать, чтобы получить в будущем крепкие и вкусные плоды.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.