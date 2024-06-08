Как поливать и подвязывать огурцы: объясняем, что делать, если желтеют листья и на растении одни цветы

Правильный полив и подкормки позволят собирать огурцы до осени Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Огурец — один из самых любимых овощей, выращиваемых дачниками. Но многие сталкиваются с проблемами: то листва начинает желтеть, то на лозе одни пустоцветы, а урожая не видать. Разбираемся вместе с агрономом, как правильно поливать огурцы, почему на лозе одни яркие желтые цветы без плодов, и чем подкармливать растения.

Как подвязать огурцы



В теплице проще всего сделать вертикальную подвязку к верхней перекладине. Для этих целей лучше выбрать шершавый шпагат, потому что так растению будет проще за него крепиться. Ствол будет скользить по полипропиленовой пленке, что создаст дополнительные хлопоты.

Агроном напоминает, что нужно обязательно сделать у основания растения на высоте примерно 10 сантиметров свободную петлю.

— Ствол по мере роста у огурца становится толще, поэтому без петельки не будет возможности расслаблять подвязку. Тогда шпагат будет врезаться в растение, — предупредила Людмила Шубина. — Каждую неделю нужно подкручивать огурец вокруг шпагата. Так он будет равномерно и хорошо развиваться. А лучше это делать раз в два дня.

Наверху тоже оставьте себе запас шпагата, иначе под тяжестью плодов он сильно натянется, что навредит растениям.

Как часто поливать огурцы

Почва, где растут огурцы, всегда должна быть чуть влажной Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











У здорового растения большие листья, которым требуется много влаги, поэтому полив огурцов должен быть не только под корень, но и сверху. Регулярное опрыскивание защитит и от такого опасного вредителя, как паутинный клещ. Он обычно заводится, когда в теплице слишком сухо.

Агроном советует в особо жаркую погоду опрыскивать огурцы по листу каждый день. При этом заливать растение под корень не стоит. Земля всегда должна быть чуть влажной.

— Лучше сделать капельный полив. Это не сложно. В аптеке можно купить несколько капельниц и развесить в теплице. Так влага будет поступать в течение недели, пока нет дачника. Многие берут 1,5-литровые бутылки, прокалывают крышки и заглубляют во влажную землю рядом с растениями. Это тоже может помочь дольше сохранить землю влажной, — отметила Людмила Шубина.

Если вы приезжаете только на выходные, то растения нужно поливать оба дня, а в течение недели достаточно трех поливов.

Чем полить, если желтеют листья огурцов

Поврежденные листья лучше удалять с растения Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Перед тем как принимать какие-то меры, нужно определиться, что происходит с растением. Если несколько желтых листьев появились у самого основания, то паниковать не стоит. Нужно их удалить и сжечь, так как они отработали свой ресурс.

— Чаше всего листья желтеют из-за паутинного клеща — это очень мелкий вредитель, который быстро распространяется по теплице, — предупредила Людмила Шубина. — Бороться с ним очень тяжело. Каждый желтый лист нужно аккуратно удалить, подложив снизу пакет. Пораженные листы нельзя отправлять в компостную кучу, лишь сжигать или выбрасывать в замотанном пакете в мусорку.

Акарицидные препараты лучше не использовать, так как есть безопасные альтернативы. В июне нужно обильно опрыскать два-три раза листья с двух сторон, например, «Фитовермом». Но самая лучшая профилактика появления паутинного клеща — это регулярное опрыскивание водой.

Терять упругость и зеленый окрас листья могут из-за нехватки питательных веществ, в первую очередь азота. Он легко вымывается из почвы при обильном поливе, поэтому огурцы нужно регулярно подкармливать.

Почему на огурце одни желтые цветы

На фото женский цветок. На нем сразу есть маленький огурчик Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











С такой проблемой — обилием пустоцветов — сталкиваются дачники, выращивающие огурцы в открытом грунте. На огороде высаживают пчелоопыляемые огурцы, то есть на растении есть женские и мужские цветы. Пустоцветами называют как раз мужские цветы — они идут без маленького огурчика, плода не дают и нужны для опыления.

— В среднем нужно один мужской цветок на 8–10 женских. Все лишнее нужно убирать, — объяснила Людмила Шубина. — Если на участке мало пчел, то придется заниматься опылением самостоятельно. Срывать пустоцвет, убирать венчик и тыкать в женские завязи. Прищипка пчелоопыляемых огурцов обязательна — иначе будет у вас просто красивая желтая лоза.

На главном стволе распускаются мужские цветы, а на плетях — женские, уже с крошечными плодами. Прищипнуть нужно основной ствол над шестым листом, тогда огурец даст плети с плодами.

Чем подкормить огурцы





Чтобы растения оставались здоровыми и давали богатый урожай, их нужно регулярно подкармливать. Одного-двух внесений удобрений, как в случае с другими овощами, с огурцами будет недостаточно. Обильный полив и массивна листовая масса быстро забирает питательные вещества из почвы.

Подкармливать огурцы нужно каждые 10 дней. Лучше всего чередовать внесение органических удобрений с минеральными.

— Сначала поливаем растения, а потом под корень обильно вносим настой. Например, сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10. Куриный помет нужно разбавлять сильнее — 1 к 25. По одному литру раствора вносим под корень, — подчеркнула специалист.

Минеральные удобрения с азотом, фосфором, калием и микроэлементами вносить в разведении как указано в инструкции. Также необходимо добавлять один литр раствора под корень. Если под рукой их нет, то можно сделать органическое удобрение, но добавить в него стакан древесной золы.

Что еще почитать про сад и огород

Смотрим, как красиво оформить цветник, какие растения отлично будут сочетаться и что из цветов стоит попробовать посадить в этом сезоне.



В июне дожди и холод грозят навредить растениям. В таких условиях дачникам нужно правильно реагировать на капризы погоды.



Долгоносики способны свести на нет все труды и оставить дачников без клубники. Разбираемся, как побороть главного вредителя клубники, стоит ли поливать кусты дрожжами и как часто растениям нужна вода.

