Сейчас нужен азот: как подкормить перец и часто ли поливать растения в теплице

Своевременное внесение азота, фосфора и калия позволит получить богатый урожай перцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас перцы и баклажаны в теплице набирают силу. Растения укореняются и наращивают листовую массу, поэтому очень нуждаются в поддержке. Объясняем, как подкармливать кусты, поливать их и правильно подвязывать, чтобы получить в будущем крепкие и вкусные плоды.

Как подкормить перец

Вносить удобрения лучше всего сразу в лунку при посадке, чтобы облегчить себе дальнейший уход за растениями. Под каждое растение нужно было положить перегной, древесную золу и минеральные удобрения. Часть дачников предпочитает быстро высадить рассаду, а потом уже заниматься подкормками. В этом случае пора вносить азот и другие важные элементы.

— Проводить подкормки нужно после того, как растение укоренилось и начало давать боковые побеги. Сначала поливаем водой под корень, а потом уже по литру вносим удобрение, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В июне нужно сделать одну, а лучше две подкормки — раз в две недели. Можно взять настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10 и добавить стакан древесной золы. Либо купить комплексные минеральные удобрения. На этом этапе, когда растение наращивает листовую массу, нужен азот. Из-за его недостатка листва может желтеть и плохо развиваться. На этапе формирования плодов особую роль будет играть калий.

Полив перцев в теплице — как часто нужна вода

Поливать перцы в теплице достаточно раз в неделю Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











При высокой влажности и обильных дождях на огороде перцы не поливают, а вот в теплице нужно внимательно следить, чтобы земля надолго не пересыхала. В закрытом грунте перцы нужно поливать раз в неделю — этой влаги должно быть достаточно до следующего приезда в выходные на дачу.

— Полив должен быть обильный, чтобы быть продуктивным. От того, что вы помочили на 1–2 сантиметра вглубь смысла не будет. Внешня влага должна соединиться с внутренней и пройти в корнеобитаемый слой, — подчеркнула агроном.

Если вы приезжаете на дачу только на выходные, то поливать растения в теплице нужно в субботу, а в воскресенье обязательно подрыхлить почву, чтобы закрыть влагу и долить воды, если нужно.

Как подвязать перец

Подвязка кустов обязательна, иначе растение сломается Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Подвязывать перцы в теплице можно, как и огурцы: к верхней горизонтальной опоре привязать шпагат, который будет держать кусты.

— Нужно обернуть шпагат вокруг растения, но оставить петельку внизу и сверху, чтобы по мере роста растения была возможность регулировать опору, — объяснила эксперт.

Чаще всего дачники используют вертикальные опоры — в землю рядом с кустом втыкают колышки. Лучше брать крепкие палки без заостренного верха. Растение также привязывают к опоре бечевкой. Без подвязки кусты быстро обломаются.



Как подкармливать и поливать баклажаны

Уход за баклажанами такой же, как и за перцами. Если при посадке в лунку не были внесены удобрения, то нужно сделать одну-две подкормки с интервалом в две недели. Такие же, как у перцев.

Поливать баклажаны нужно раз в неделю. Подвязка также возможна двумя способами, но чаще всего растения поддерживают с помощью вертикальных колышков.

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