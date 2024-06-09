НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +15

2 м/c,

с-з.

 745мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,76
EUR 96,69
Реклама

СРОЧНО

Водителя насмерть зажало троллейбусами

Автохам на Красном проспекте
Лето с пользой
Новосибирск тонет — видео
Как не пропустить отпуск
Заподозрила брата в афере
Сибирячка с интересной судьбой
Как живет город купцов
Как ухаживать за перцем
Странные тачки красоток
НГС в Telegram
Лето Семь кругов сада Сейчас нужен азот: как подкормить перец и часто ли поливать растения в теплице

Сейчас нужен азот: как подкормить перец и часто ли поливать растения в теплице

Важно правильно подвязать кусты

164
2 комментария
Своевременное внесение азота, фосфора и калия позволит получить богатый урожай перцев

Сейчас перцы и баклажаны в теплице набирают силу. Растения укореняются и наращивают листовую массу, поэтому очень нуждаются в поддержке. Объясняем, как подкармливать кусты, поливать их и правильно подвязывать, чтобы получить в будущем крепкие и вкусные плоды.

Как подкормить перец

Вносить удобрения лучше всего сразу в лунку при посадке, чтобы облегчить себе дальнейший уход за растениями. Под каждое растение нужно было положить перегной, древесную золу и минеральные удобрения. Часть дачников предпочитает быстро высадить рассаду, а потом уже заниматься подкормками. В этом случае пора вносить азот и другие важные элементы.

— Проводить подкормки нужно после того, как растение укоренилось и начало давать боковые побеги. Сначала поливаем водой под корень, а потом уже по литру вносим удобрение, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В июне нужно сделать одну, а лучше две подкормки — раз в две недели. Можно взять настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10 и добавить стакан древесной золы. Либо купить комплексные минеральные удобрения. На этом этапе, когда растение наращивает листовую массу, нужен азот. Из-за его недостатка листва может желтеть и плохо развиваться. На этапе формирования плодов особую роль будет играть калий.

Полив перцев в теплице — как часто нужна вода

Поливать перцы в теплице достаточно раз в неделю

При высокой влажности и обильных дождях на огороде перцы не поливают, а вот в теплице нужно внимательно следить, чтобы земля надолго не пересыхала. В закрытом грунте перцы нужно поливать раз в неделю — этой влаги должно быть достаточно до следующего приезда в выходные на дачу.

— Полив должен быть обильный, чтобы быть продуктивным. От того, что вы помочили на 1–2 сантиметра вглубь смысла не будет. Внешня влага должна соединиться с внутренней и пройти в корнеобитаемый слой, — подчеркнула агроном.

Если вы приезжаете на дачу только на выходные, то поливать растения в теплице нужно в субботу, а в воскресенье обязательно подрыхлить почву, чтобы закрыть влагу и долить воды, если нужно.

Как подвязать перец

Подвязка кустов обязательна, иначе растение сломается

Подвязывать перцы в теплице можно, как и огурцы: к верхней горизонтальной опоре привязать шпагат, который будет держать кусты.

— Нужно обернуть шпагат вокруг растения, но оставить петельку внизу и сверху, чтобы по мере роста растения была возможность регулировать опору, — объяснила эксперт.

Чаще всего дачники используют вертикальные опоры — в землю рядом с кустом втыкают колышки. Лучше брать крепкие палки без заостренного верха. Растение также привязывают к опоре бечевкой. Без подвязки кусты быстро обломаются.

Как подкармливать и поливать баклажаны

Уход за баклажанами такой же, как и за перцами. Если при посадке в лунку не были внесены удобрения, то нужно сделать одну-две подкормки с интервалом в две недели. Такие же, как у перцев.

Поливать баклажаны нужно раз в неделю. Подвязка также возможна двумя способами, но чаще всего растения поддерживают с помощью вертикальных колышков.

Важное про сад и огород

Как правильно поливать огурцы, почему на лозе одни яркие желтые цветы без плодов и чем подкармливать растения, можно узнать в подробном разборе.

Смотрим, как красиво оформить цветник, какие растения отлично будут сочетаться и что из цветов стоит попробовать посадить в этом сезоне.

В июне дожди и холод грозят навредить растениям. В таких условиях дачникам нужно правильно реагировать на капризы погоды.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Дача Сад Огород Перец Баклажан Июнь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  35

Alina_n,  41

Аля,  44

Natali,  41

Александр,  51

Влад,  32

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Аренда Honda Fit (10 тыс. пробег) с выкупом

1 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление