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Лето Семь кругов сада Как часто поливать огород: показываем в одной картинке, сколько воды нужно огурцам, помидорам и баклажанам

Как часто поливать огород: показываем в одной картинке, сколько воды нужно огурцам, помидорам и баклажанам

В жару полив нужно проводить только рано утром или поздно вечером

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Жара выше +30 градусов заставляет нервничать дачников

Многие дачники переживают, что из-за жары посадки могут погибнуть. Разбираемся с агрономом, как часто нужно поливать огород и как сохранить влагу.

Главное правило летнего полива — вносить воду либо очень рано утром, либо очень поздно вечером. Днем из-за каплей воды растения могут получить солнечные ожоги.

В воде нуждаются в первую очередь культуры с массивными листами, но при правильном подходе огород не придется слишком часто поливать даже в жару.

Многим культурам достаточно одного обильного полива в неделю

Полив должен быть продуктивным, чтобы растения нормально развивались. Это значит, что внутренняя влага должна соединиться со вносимой. Под каждый куст нужно минимум 3 литра воды, а огурцам даже больше.

Как часто поливать помидоры, баклажаны и перцы

И в теплице и в открытом грунте помидорам, баклажанам и перцам достаточно одного обильного полива в неделю.

— Если заливать растения чаще и устраивать болото, то они быстро заболеют. Особенно высокую влажность любят грибковые инфекции. В почве еще начинаются корневые гнили, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Кабачкам и тыквам также будет достаточно одного полива в неделю.

Как часто поливать арбузы, дыни и огурцы

Широколистные культуры, в первую очередь огурец нуждаются в большем количестве влаги. Идеально поливать его два раза в неделю, а в жару еще чаще, или организовать капельный полив.

Арбузы и дыни также поливают два раза в неделю в период цветения. После завязывания плодов количество влаги можно уменьшить.

Как мульчировать травой

Лучше всего полить огород в субботу. Тогда в воскресенье будет возможность подрыхлить почву — закрыть влагу. После этого грядки можно замульчировать, но потом придется вносить дополнительно азот, так как клетчатка забирает этот важный элемент из почвы.

— Подойдет скошенная газонокосилкой трава, если все это не было обработано гербицидами. В зелени не так много клетчатки, как в опилках. Траву нужно немного подвялить на солнце и можно присыпать грядки, — объяснила специалист.

При мульчировании нужно обязательно отступить на несколько сантиметров от стволов растений.

Интересное про сад и огород

Самое обидное для дачника в июне — после всех весенних забот о кустах клубники обнаружить, что листья начали сохнуть, а завязи — опадать.


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Капельный полив может помочь дачнику, и для его организации не требуется много средств. Даже обычная пластиковая бутылка может стать отличным помощником! Изучаем схемы и все тонкости организации капельного полива.

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Дача Сад Огород Томаты Огурцы Перцы Баклажаны
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