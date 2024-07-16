«Дайте растению хороший стресс»: что делать, если помидоры «жируют» в теплице — видеоинструкция

Избыток азота и чрезмерный полив подстегивают томаты наращивать листовую массу Источник: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

Новосибирский агроном объяснила, что делать, если в теплице томаты «жируют» — наращивают листовую массу, а не плоды. Это происходит из-за чрезмерного полива и подкормок с азотом.

— Помидоры поливаем реже, чем огурцы, и подкармливаем меньше. Если мы начнем сильно помидоры кормить, активно потчевать азотом, будет очень много листьев и мало томатов, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Нужно прекратить поливать, дать растению получить стресс хороший. Следить за тем, чтобы пасынков было меньше — обрывать их. Жирующие растения показывают, что в почве очень много азота. И это плохо.

На видео выше она подробно объяснила, как правильно действовать. Если у дачника есть желание подкормить томаты, то сейчас нужно вносить только фосфорно-калийные удобрения с минимумом, а то и с полным отсутствием азота.

На прошлой неделе агроном показывала, как правильно пасынковать томаты в теплице.