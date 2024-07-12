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Лето Семь кругов сада Как пасынковать и подвязывать помидоры — видеоинструкция от новосибирского агронома

Как пасынковать и подвязывать помидоры — видеоинструкция от новосибирского агронома

Формировать кусты нужно только в теплице

1 469
2 комментария
Пасынковать помидоры нужно, если их выращивают в закрытом грунте

Новосибирский агроном Людмила Шубина показала, как правильно пасынковать помидоры, и объяснила, почему эту процедуру нужно проводить только с растениями в теплице.

В закрытом грунте высаживают индетерминантные сорта — с неограниченным ростом. Они позволяют собирать большой урожай, вплоть до 12 килограммов с куста. В открытом грунте сажают детерминантные, низкорослые растения. Их пасынковать не нужно. А вот в теплице придется потрудиться.

— Обязательно формировать индетерминантные сорта в один стебель. Все пасынки, которые выстреливают из междоузлий, нужно отрезать на пенечек, оставляя сантиметра два, чтобы новые не наросли. Междоузлие — это уголочек, где прикрепляется лист, — объяснила агроном.

Как правильно пасынковать помидоры и подвязывать их, вы можете увидеть на видео выше.

Ранее агроном показала, как правильно ухаживать за перцами, чтобы получить здоровый и богатый урожай. Она советует не пасынковать кусты.

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Комментарии
2
Гость
12 июля 2024, 10:49
Шубина, индетерминантные не только в теплице высаживают!
Гость
12 июля 2024, 10:54
1:46 - на помидорке "вершинка"?
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