Как пасынковать и подвязывать помидоры — видеоинструкция от новосибирского агронома

Пасынковать помидоры нужно, если их выращивают в закрытом грунте Источник: Антон Дигаев

Новосибирский агроном Людмила Шубина показала, как правильно пасынковать помидоры, и объяснила, почему эту процедуру нужно проводить только с растениями в теплице.



В закрытом грунте высаживают индетерминантные сорта — с неограниченным ростом. Они позволяют собирать большой урожай, вплоть до 12 килограммов с куста. В открытом грунте сажают детерминантные, низкорослые растения. Их пасынковать не нужно. А вот в теплице придется потрудиться.

— Обязательно формировать индетерминантные сорта в один стебель. Все пасынки, которые выстреливают из междоузлий, нужно отрезать на пенечек, оставляя сантиметра два, чтобы новые не наросли. Междоузлие — это уголочек, где прикрепляется лист, — объяснила агроном.

Как правильно пасынковать помидоры и подвязывать их, вы можете увидеть на видео выше.

Ранее агроном показала, как правильно ухаживать за перцами, чтобы получить здоровый и богатый урожай. Она советует не пасынковать кусты.

