Как формировать огурцы в теплице и на огороде — видеоинструкция от новосибирского агронома

Агроном показала, что делать, на примере одного из кустов Источник: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

Огурцы обязательно нужно формировать и ослеплять — без этих двух процедур растение не даст богатого урожая и может чаще болеть. На видео выше агроном Людмила Шубина показала, как правильно это делать.



Сначала первые три междоузлия нужно ослепить. Так называют процедуру, когда убирают полностью плети и развивающиеся огурчики.

— Жалко, конечно, но надо убирать. Для чего это делается? Для того, чтобы растение поднялось быстрее и успело отдать потом весь урожай полноценный, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Дальше идет формирование огурца. Нужно будет прищипывать плети.

— С четвертого междоузлия мы говорим: «Стоп». Сейчас пойдет другая процедура. На четвертом междоузлии берем первую плеть. Мы должны убрать верхушечку над первым листом и первым огурчиком. Это называется прищипкой. До шпалеры мы при движении вверх прищипываем — первую плеть над первым листом, вторую над вторым листом, третью плеть над третьим листом и так далее, — перечислила специалист.

Огурец должен быть сформирован по принципу перевернутой елки. Растение, сформированное таким образом, будет плодоносить до октября, вплоть до морозов.

— Мы достигаем не только высокую урожайность, но и хорошую фитосанитарную обстановку. В разреженных посадках у нас меньше болезней, меньше вредителей, — подчеркнула Людмила Шубина.

В июле у дачников не становится меньше хлопот. Составили список самых важных работ на огороде во второй месяц лета.