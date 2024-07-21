Спасаем капусту: как бороться со слизнями, крестоцветной блошкой и гусеницами бабочек

Жаркая погода с грозами поспособствовала вредителям, которые лакомятся упругими листьями капусты. Потерять урожай можно не только из-за всем известных бабочек-капустниц, но и из-за тли, слизней и других вредителей. Разбираемся, как спасти кочаны.
Как бороться со слизнями на огороде
Слизни — это брюхоногие моллюски, которые наносят вред не только капусте, но и огурцам, салату, картофелю, гороху, поэтому очень важно сократить их популяцию на даче. Сделать это можно просто — поставить ловушки. Слизни прячутся от солнца под камни, дощечки, ветошь.
— Берем тряпочки, смачиваем компотом или пивом и раскладываем в междурядье капусты или рядом с огуречной грядкой, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Эти запахи привлекут слизней, а ткань даст укрытие. Под вечер разбросать, а утром, как солнце станет активным, нужно собрать тряпки со слизнями и вытряхнуть их в ведро с соленой водой.
Такая «охота» безопасна и для растений, и для полезных насекомых. Достаточно расставлять ловушки на протяжении 3–4 дней, чтобы очистить грядки.
Если вредителя очень много, то можно обработать капусту раствором: на литр воды потребуется по столовой ложке соли, сухой горчицы и красного перца. Смесь нужно хорошо размешать, дать настояться 2–3 часа и опрыскать растения. Слизни не могут терпеть горчицу, поэтому можно сделать раствор только с ней: на 10 литров горячей воды потребуется 150–200 грамм сухой горчицы. Но перед обработкой нужно дождаться, когда раствор остынет.
Чем обработать капусту от крестоцветной блошки
Крестоцветная блошка может сделать листы капусты ажурными — выест дырочки и даже не подавится. Но самый действенный способ борьбы с ней — это отпугивание.
— Она не настолько критична в плане урожая. Сейчас да, листва будет в дырочку, но каких-то серьезных проблем всё же не будет. Но это не значит, что с ней не нужно бороться: блошка питается всеми крестоцветными, редиска и капуста страдают больше всего, — объяснила Людмила Шубина. — Бывают такие годы, когда крестоцветная блошка наносит огромный ущерб свекольным полям.
Нужно опудрить посадки смесью древесной золы и табачной пыли: поместить ее в несколько слоев марли и хорошенько потрясти над овощами. В крайнем случае можно использовать только золу. Сделать это надо 2–3 раза с интервалом в 7–10 дней вечером, когда нет дождя.
Также можно приготовить настой табачной пыли: ее стакан нужно залить одним литром горячей воды и оставить на сутки. Процеженного раствора хватит на 10 литров воды.
— Стоит почаще поливать капусту и редиску — это влаголюбивые культуры, которым полезен полив по листве. А блошка не любит сырость, не любит влагу, — заверила агроном. — Полили из лейки обильно, раз ее смыли, два — потом ее почти и не останется.
Чем обработать капусту от гусениц бабочек
В июле капустницы стараются отложить как можно больше яиц. Обычно кладку можно найти снизу, с обратной стороны капусты — так бабочка защищает будущее потомство от солнца, птиц и осадков. Из яиц рождаются гусеницы, которые питаются листьями. Длится обычно это около месяца и зависит от того, насколько жарко и влажно на огороде.
— Если посажена грядка, а не один-два гектара, то в химических препаратах смысла нет никакого. Гусениц проще просто собрать с кочанов и кинуть в раствор соленой воды или раздавить, — отметила Людмила Шубина.
Те, кто не хочет тратить время на осмотр грядки и сбор, могут применить биологические препараты: например, «Лепидоцид» или «Битоксибациллин». Вне зависимости от производителя в их составе бактерии Bacillus thuringiensis, которые при попадании вместе с обработанным листом в кишечник гусеницы убивают ее изнутри. Но это препараты не контактного действия, а значит, должно пройти время, чтобы эффект наступил.
Как избавиться от капустной моли и тли
Еще два вредителя капусты, которые приводят к тому, что листы деформируются. Если зеленая масса начала скукоживаться, то нужно принимать меры — кочан с такими вредителями не сможет нормально сформироваться.
Как и в случае с крестоцветной блошкой, на помощь придет смесь золы и табачной пыли или раствор. Но важно не терять время и сделать обработку очень тщательно. При серьезном поражении стоит применить биологические препараты, например, «Фитоверм».
Важное про сад и огород
В конце июля можно подсадить к овощам полезные культуры, которые дадут дополнительный урожай и могут даже отпугнуть вредителей.
Ближе к концу июля начинается массовое плодоношение огурцов. Но многие дачники сталкиваются с тем, что на лозе множество ярких желтых цветов. Разбираемся с агрономом, что делать, если огурцы не дают урожай.
Новосибирский агроном объяснила, что делать, если в теплице томаты жируют — наращивают листовую массу, а не плоды.
Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.