Спасаем капусту: как бороться со слизнями, крестоцветной блошкой и гусеницами бабочек

Листья капусты особо привлекательны для слизней и гусениц Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жаркая погода с грозами поспособствовала вредителям, которые лакомятся упругими листьями капусты. Потерять урожай можно не только из-за всем известных бабочек-капустниц, но и из-за тли, слизней и других вредителей. Разбираемся, как спасти кочаны.

Как бороться со слизнями на огороде

Слизни — это брюхоногие моллюски, которые наносят вред не только капусте, но и огурцам, салату, картофелю, гороху, поэтому очень важно сократить их популяцию на даче. Сделать это можно просто — поставить ловушки. Слизни прячутся от солнца под камни, дощечки, ветошь.

— Берем тряпочки, смачиваем компотом или пивом и раскладываем в междурядье капусты или рядом с огуречной грядкой, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Эти запахи привлекут слизней, а ткань даст укрытие. Под вечер разбросать, а утром, как солнце станет активным, нужно собрать тряпки со слизнями и вытряхнуть их в ведро с соленой водой.

Такая «охота» безопасна и для растений, и для полезных насекомых. Достаточно расставлять ловушки на протяжении 3–4 дней, чтобы очистить грядки.



Если вредителя очень много, то можно обработать капусту раствором: на литр воды потребуется по столовой ложке соли, сухой горчицы и красного перца. Смесь нужно хорошо размешать, дать настояться 2–3 часа и опрыскать растения. Слизни не могут терпеть горчицу, поэтому можно сделать раствор только с ней: на 10 литров горячей воды потребуется 150–200 грамм сухой горчицы. Но перед обработкой нужно дождаться, когда раствор остынет.



Чем обработать капусту от крестоцветной блошки

Сейчас крестоцветная блошка больше раздражает дачников, чем может нанести какой-то существенный вред капусте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Крестоцветная блошка может сделать листы капусты ажурными — выест дырочки и даже не подавится. Но самый действенный способ борьбы с ней — это отпугивание.

— Она не настолько критична в плане урожая. Сейчас да, листва будет в дырочку, но каких-то серьезных проблем всё же не будет. Но это не значит, что с ней не нужно бороться: блошка питается всеми крестоцветными, редиска и капуста страдают больше всего, — объяснила Людмила Шубина. — Бывают такие годы, когда крестоцветная блошка наносит огромный ущерб свекольным полям.

Нужно опудрить посадки смесью древесной золы и табачной пыли: поместить ее в несколько слоев марли и хорошенько потрясти над овощами. В крайнем случае можно использовать только золу. Сделать это надо 2–3 раза с интервалом в 7–10 дней вечером, когда нет дождя.

Также можно приготовить настой табачной пыли: ее стакан нужно залить одним литром горячей воды и оставить на сутки. Процеженного раствора хватит на 10 литров воды.

— Стоит почаще поливать капусту и редиску — это влаголюбивые культуры, которым полезен полив по листве. А блошка не любит сырость, не любит влагу, — заверила агроном. — Полили из лейки обильно, раз ее смыли, два — потом ее почти и не останется.

Чем обработать капусту от гусениц бабочек

Химию стоит применять, только если у вас огромное поле капусты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В июле капустницы стараются отложить как можно больше яиц. Обычно кладку можно найти снизу, с обратной стороны капусты — так бабочка защищает будущее потомство от солнца, птиц и осадков. Из яиц рождаются гусеницы, которые питаются листьями. Длится обычно это около месяца и зависит от того, насколько жарко и влажно на огороде.

— Если посажена грядка, а не один-два гектара, то в химических препаратах смысла нет никакого. Гусениц проще просто собрать с кочанов и кинуть в раствор соленой воды или раздавить, — отметила Людмила Шубина.

Те, кто не хочет тратить время на осмотр грядки и сбор, могут применить биологические препараты: например, «Лепидоцид» или «Битоксибациллин». Вне зависимости от производителя в их составе бактерии Bacillus thuringiensis, которые при попадании вместе с обработанным листом в кишечник гусеницы убивают ее изнутри. Но это препараты не контактного действия, а значит, должно пройти время, чтобы эффект наступил.

Как избавиться от капустной моли и тли

Еще два вредителя капусты, которые приводят к тому, что листы деформируются. Если зеленая масса начала скукоживаться, то нужно принимать меры — кочан с такими вредителями не сможет нормально сформироваться.

Как и в случае с крестоцветной блошкой, на помощь придет смесь золы и табачной пыли или раствор. Но важно не терять время и сделать обработку очень тщательно. При серьезном поражении стоит применить биологические препараты, например, «Фитоверм».

Важное про сад и огород

В конце июля можно подсадить к овощам полезные культуры, которые дадут дополнительный урожай и могут даже отпугнуть вредителей.



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