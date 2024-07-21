Щупала себя за интимные места и материлась: Глюкоза сорвала День металлурга в Красноярске

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова) 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске. Во время концерта она вела себя странно, материлась, трогала себя за интимные места, а в какой-то момент просто не смогла петь.
Коллеги из NGS24.RU пообщались со зрителями. Они остались недовольны, и многие даже покидали концерт до его завершения. По их словам, певица использовала мат в песнях, хотя концерт предназначался для людей старше 12 лет.
— Человек явно не в трезвом состоянии, причем, как я считаю, точно не алкогольное. Я не эксперт, могу ошибаться. Видела, как она трогает себя за интимные места и не раз, очень странно как минимум потому, что были ведь и дети в зрителях. Поведение просто неадекватного человека, — рассказала читательница Анна.
Певица неумело пела под фонограмму, что также не порадовало посетителей концерта.
— «Развозить» [Глюкозу] стало в течение концерта. В какой-то момент уже не могла петь куплеты, фанера играла. Не дожидаясь конца, ушли. Были в полном шоке, — рассказал зритель.
После концерта люди просили певицу больше не приезжать. Она лишь широко улыбалась в ответ.
Пока представители Глюкозы и организаторы концерта сохраняют молчание и не объясняют поведение артистки. Мы запросили комментарий у компании «Русал», которая занималась организацией концерта, а также постарались связаться с представителями певицы.