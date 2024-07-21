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Происшествия Щупала себя за интимные места и материлась: Глюкоза сорвала День металлурга в Красноярске

Щупала себя за интимные места и материлась: Глюкоза сорвала День металлурга в Красноярске

Разочарованные зрители уходили до окончания концерта

3 872
63 комментария
Глюкоза едва не сорвала свой концерт в Красноярске

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова) 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске. Во время концерта она вела себя странно, материлась, трогала себя за интимные места, а в какой-то момент просто не смогла петь.

Коллеги из NGS24.RU пообщались со зрителями. Они остались недовольны, и многие даже покидали концерт до его завершения. По их словам, певица использовала мат в песнях, хотя концерт предназначался для людей старше 12 лет.

Поведение певицы вызывает вопросы

— Человек явно не в трезвом состоянии, причем, как я считаю, точно не алкогольное. Я не эксперт, могу ошибаться. Видела, как она трогает себя за интимные места и не раз, очень странно как минимум потому, что были ведь и дети в зрителях. Поведение просто неадекватного человека, — рассказала читательница Анна.

Певица неумело пела под фонограмму, что также не порадовало посетителей концерта.

Глюкоза не смогла допеть свою песню

— «Развозить» [Глюкозу] стало в течение концерта. В какой-то момент уже не могла петь куплеты, фанера играла. Не дожидаясь конца, ушли. Были в полном шоке, — рассказал зритель.

После концерта люди просили певицу больше не приезжать. Она лишь широко улыбалась в ответ.

Глюкозу просили не возвращаться в Красноярск

Пока представители Глюкозы и организаторы концерта сохраняют молчание и не объясняют поведение артистки. Мы запросили комментарий у компании «Русал», которая занималась организацией концерта, а также постарались связаться с представителями певицы.

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Глюкоза Концерт Алкоголь День металлурга Поведение
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Комментарии
60
Аарон Вассертрум
21 июля 2024, 17:43
Бываит...кокос некачественный подвезли.
трям-брям
21 июля 2024, 18:11
Нужна огласка на федеральном уровне
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