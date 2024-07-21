Щупала себя за интимные места и материлась: Глюкоза сорвала День металлурга в Красноярске

Глюкоза едва не сорвала свой концерт в Красноярске Источник: официальная страница Глюкозы в Vk.com











Певица Глюкоза (Наталья Чистякова) 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске. Во время концерта она вела себя странно, материлась, трогала себя за интимные места, а в какой-то момент просто не смогла петь.



Коллеги из NGS24.RU пообщались со зрителями. Они остались недовольны, и многие даже покидали концерт до его завершения. По их словам, певица использовала мат в песнях, хотя концерт предназначался для людей старше 12 лет.



Поведение певицы вызывает вопросы Источник: читатель NGS24.RU

— Человек явно не в трезвом состоянии, причем, как я считаю, точно не алкогольное. Я не эксперт, могу ошибаться. Видела, как она трогает себя за интимные места и не раз, очень странно как минимум потому, что были ведь и дети в зрителях. Поведение просто неадекватного человека, — рассказала читательница Анна.

Певица неумело пела под фонограмму, что также не порадовало посетителей концерта.

Глюкоза не смогла допеть свою песню Источник: читатель NGS24.RU

— «Развозить» [Глюкозу] стало в течение концерта. В какой-то момент уже не могла петь куплеты, фанера играла. Не дожидаясь конца, ушли. Были в полном шоке, — рассказал зритель.

После концерта люди просили певицу больше не приезжать. Она лишь широко улыбалась в ответ.

Глюкозу просили не возвращаться в Красноярск Источник: ЧП 124