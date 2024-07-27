Раки, слушайте интуицию, Девы — следите за эмоциями: гороскоп на август для всех знаков зодиака

Последний месяц лета обещает быть весьма разношерстным по своим настроениям. Огненным представителям в августе дается отличная возможность пересмотреть свои отношения с партнерами — как личного, так и делового характера. Представители Земной стихии получат дополнительную мотивацию к достижению своих заветных целей. Знаки Воздуха могут ощущать грядущие перемены, а Водные — реализовать свои творческие идеи. Обо всём по порядку нам рассказала астролог Ольга Якубовская.
Овен
Овнам, особенно родившимся в конце своего знака, стоит вспомнить о проектах, которые ранее были задуманы, но так и не были реализованы. В августе есть отличная возможность сойтись со старыми знакомыми для осуществления заброшенных в дальний ящик идей. Обсудите ваш проект с близкими по духу людьми и смело двигайтесь навстречу новым перспективам.
Телец
Тельцы в августе получат отличную возможность для роста и масштаба, и главное — мотивация тоже не должна подвести. Отмерьте, как вы любите, семь раз и вперед, покорять новые вершины. При должном приложении усилий велика вероятность пробить свой финансовый потолок. Представителям, рожденным в последнюю декаду своего знака, стоит быть чуть осторожнее и предусмотрительнее, гибкость в графике поможет избежать нервотрепки в связи с внезапными событиями, которые могут нарушить ваши планы.
Близнецы
Близнецы в августе могут ощутить сильное сопротивление на пути к желаемым целям. Но если вы сможете собрать волю в кулак, то и результаты не заставят себя долго ждать. Последний месяц лета отлично подходит для того, чтобы поднять из дальнего ящика заброшенные обучения, недосмотренные вебинары, не до конца пройденные курсы. Представителям, родившимся в конце своего знака, возникающие меланхоличные настроения лучше всего пустить для раскрытия своей творческой энергии.
Рак
Ракам в августе следует прислушиваться к своей интуиции, внутренний голос с большой долей вероятности ведет вас в нужном направлении. Смело закрывайте глаза на возникающие палки в колесах, проявляйте настойчивость и двигайтесь в соответствии с выбранным вектором. А Раки, рожденные в конце знака, дополнительно могут пользоваться своей высокой психологичностью для достижения поставленных задач.
Лев
Для Львов август будет крайне благоприятным временем. Есть отличная возможность наладить и улучшить отношения с родными и близкими людьми, пересмотреть и перепрошить старые личные связи, укрепить партнерское взаимодействие. Постарайтесь выделить время для укрепления семейных уз и наведения уюта в доме. От лишних трат на предметы роскоши пока лучше воздержитесь. А вот продать то, что у вас имеется, но уже не приносит радости — отличное время! Если у вас было заброшенное хобби или увлечение — самый раз к нему вернуться.
Дева
Девам август может принести весьма удачные перемены и укрепление статуса. Для тех, кому актуальны вопросы, связанные с недвижимым имуществом, последний месяц лета открывает двери для реализации задуманного. Вы смело можете обустраивать и переделывать свое жилище, а также заниматься вопросами продажи своего имущества. Сил и решительности у Дев в августе прибавится, что не может не радовать. Однако стоит следить за своим эмоциональным фоном, здоровьем и излишней придирчивостью к мелочам.
Весы
Весам август открывает возможности удачно проводить время с близкими людьми. Обязательно выделите время для того, чтобы качественно отдохнуть, восстановиться и привести внутреннее состояние к гармонии. В прервавшихся ранее отношениях (как дружеских, так и личных) можно найти компромисс и прийти к балансу, наладить утраченный контакт. Будьте аккуратнее с амбициозными проектами, верно рассчитывайте свои силы.
Скорпион
Скорпионам, и без того видящим слабые места оппонента, в августе представится возможность читать людей как открытую книгу. Проявляйте больше эмпатии, сочувствия и сострадания к людям, постарайтесь уделить внимание тем, кто в этом действительно нуждается, попробуйте себя в роли участника благотворительного проекта. Намеченные вами планы в подъеме по карьерной лестнице могут легко реализоваться. Продвигаться в своем деле или проекте в августе будет чуть проще. Будьте уверены в себе и своем внутреннем ресурсе, а также постарайтесь быть гибкими к возможным изменениям.
Стрелец
Стрельцам может казаться, что они двигаются против ветра. Не опускайте руки и продолжайте идти к поставленной цели. «Меньше слов — больше дела» — отлично подходящий для вас девиз на август. Переходите от теории к практике, прикладывайте усилия и найдите возможность для дополнительной самомотивации. Постарайтесь не конфликтовать и не спорить, особенно с начальством. Лучше пустите эту энергию в мирное русло — спорт, например, будет отличным смещением фокуса в данной ситуации.
Козерог
Козерогам август приносит массу возможностей и шансов воплощать свои гениальные идеи в жизнь. Укрепление статуса на работе, повышение в должности, увеличение дохода — далеко не весь список из этого нескучного для вас месяца. Рожденным в конце своего знака Козерожкам нужно быть готовыми к кардинальным переменам, а также к ситуациям форс-мажора, так что заранее продумайте, как вы будете стабилизировать свою нервную систему и куда будете выплескивать накопившиеся эмоции. Если не давать им выход, то рано или поздно возможно возникновение психосоматических и иных заболеваний. Постарайтесь помнить, что вы не бессмертный пони, а человек, нуждающийся в периодическом от достижений отдыхе.
Водолей
Водолеи в августе могут ощущать игру на своей нервной системе. Рост числа разнообразных дел и задач приводит к расфокусировке, так что лучше воспользуйтесь различными приемами тайм-менеджмента и выстраивайте свое расписание таким образом, чтобы успевать выполнять и текущие задачи, и оставлять время на отдых и творчество. Креативные идеи, возникающие как вспышки в голове, лучше всего сразу записывать, они вам еще пригодятся. А вот с возвращением в одну и ту же реку под названием «бывшие» лучше воздержаться. Велика вероятность того, что спустя месяц вы всё-таки разочаруетесь в принятом вами решении о втором шансе.
Рыбы
Рыбам в августе может показаться, что идти к своим намерениям не так-то просто и лучше от них отказаться, но не спешите опускать руки. Вспомните, для чего вы всё начинали, какие цели преследовали, зарядитесь мотивацией и продолжайте ползти в выбранном направлении. Если не сдадитесь сейчас — в скором времени можно будет собирать плоды ваших усилий. Обязательно давайте выход творческой энергии, живущей в вас. Если давно что-то хотели сотворить своими руками, но никак не решались или не хватало времени — смело займитесь этим в августе!