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Развлечения обзор Раки, слушайте интуицию, Девы — следите за эмоциями: гороскоп на август для всех знаков зодиака

Раки, слушайте интуицию, Девы — следите за эмоциями: гороскоп на август для всех знаков зодиака

Чего нам ждать от последнего месяца лета

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Представители некоторых знаков зодиака скоро увидят плоды своих усилий

Последний месяц лета обещает быть весьма разношерстным по своим настроениям. Огненным представителям в августе дается отличная возможность пересмотреть свои отношения с партнерами — как личного, так и делового характера. Представители Земной стихии получат дополнительную мотивацию к достижению своих заветных целей. Знаки Воздуха могут ощущать грядущие перемены, а Водные — реализовать свои творческие идеи. Обо всём по порядку нам рассказала астролог Ольга Якубовская.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Овнам, особенно родившимся в конце своего знака, стоит вспомнить о проектах, которые ранее были задуманы, но так и не были реализованы. В августе есть отличная возможность сойтись со старыми знакомыми для осуществления заброшенных в дальний ящик идей. Обсудите ваш проект с близкими по духу людьми и смело двигайтесь навстречу новым перспективам.

2

Телец

Тельцы в августе получат отличную возможность для роста и масштаба, и главное — мотивация тоже не должна подвести. Отмерьте, как вы любите, семь раз и вперед, покорять новые вершины. При должном приложении усилий велика вероятность пробить свой финансовый потолок. Представителям, рожденным в последнюю декаду своего знака, стоит быть чуть осторожнее и предусмотрительнее, гибкость в графике поможет избежать нервотрепки в связи с внезапными событиями, которые могут нарушить ваши планы.

3

Близнецы

Близнецы в августе могут ощутить сильное сопротивление на пути к желаемым целям. Но если вы сможете собрать волю в кулак, то и результаты не заставят себя долго ждать. Последний месяц лета отлично подходит для того, чтобы поднять из дальнего ящика заброшенные обучения, недосмотренные вебинары, не до конца пройденные курсы. Представителям, родившимся в конце своего знака, возникающие меланхоличные настроения лучше всего пустить для раскрытия своей творческой энергии.

4

Рак

Ракам в августе следует прислушиваться к своей интуиции, внутренний голос с большой долей вероятности ведет вас в нужном направлении. Смело закрывайте глаза на возникающие палки в колесах, проявляйте настойчивость и двигайтесь в соответствии с выбранным вектором. А Раки, рожденные в конце знака, дополнительно могут пользоваться своей высокой психологичностью для достижения поставленных задач.

5

Лев

Для Львов август будет крайне благоприятным временем. Есть отличная возможность наладить и улучшить отношения с родными и близкими людьми, пересмотреть и перепрошить старые личные связи, укрепить партнерское взаимодействие. Постарайтесь выделить время для укрепления семейных уз и наведения уюта в доме. От лишних трат на предметы роскоши пока лучше воздержитесь. А вот продать то, что у вас имеется, но уже не приносит радости — отличное время! Если у вас было заброшенное хобби или увлечение — самый раз к нему вернуться.

6

Дева

Девам август может принести весьма удачные перемены и укрепление статуса. Для тех, кому актуальны вопросы, связанные с недвижимым имуществом, последний месяц лета открывает двери для реализации задуманного. Вы смело можете обустраивать и переделывать свое жилище, а также заниматься вопросами продажи своего имущества. Сил и решительности у Дев в августе прибавится, что не может не радовать. Однако стоит следить за своим эмоциональным фоном, здоровьем и излишней придирчивостью к мелочам.

7

Весы

Весам август открывает возможности удачно проводить время с близкими людьми. Обязательно выделите время для того, чтобы качественно отдохнуть, восстановиться и привести внутреннее состояние к гармонии. В прервавшихся ранее отношениях (как дружеских, так и личных) можно найти компромисс и прийти к балансу, наладить утраченный контакт. Будьте аккуратнее с амбициозными проектами, верно рассчитывайте свои силы.

8

Скорпион

Скорпионам, и без того видящим слабые места оппонента, в августе представится возможность читать людей как открытую книгу. Проявляйте больше эмпатии, сочувствия и сострадания к людям, постарайтесь уделить внимание тем, кто в этом действительно нуждается, попробуйте себя в роли участника благотворительного проекта. Намеченные вами планы в подъеме по карьерной лестнице могут легко реализоваться. Продвигаться в своем деле или проекте в августе будет чуть проще. Будьте уверены в себе и своем внутреннем ресурсе, а также постарайтесь быть гибкими к возможным изменениям.

9

Стрелец

Стрельцам может казаться, что они двигаются против ветра. Не опускайте руки и продолжайте идти к поставленной цели. «Меньше слов — больше дела» — отлично подходящий для вас девиз на август. Переходите от теории к практике, прикладывайте усилия и найдите возможность для дополнительной самомотивации. Постарайтесь не конфликтовать и не спорить, особенно с начальством. Лучше пустите эту энергию в мирное русло — спорт, например, будет отличным смещением фокуса в данной ситуации.

10

Козерог

Козерогам август приносит массу возможностей и шансов воплощать свои гениальные идеи в жизнь. Укрепление статуса на работе, повышение в должности, увеличение дохода — далеко не весь список из этого нескучного для вас месяца. Рожденным в конце своего знака Козерожкам нужно быть готовыми к кардинальным переменам, а также к ситуациям форс-мажора, так что заранее продумайте, как вы будете стабилизировать свою нервную систему и куда будете выплескивать накопившиеся эмоции. Если не давать им выход, то рано или поздно возможно возникновение психосоматических и иных заболеваний. Постарайтесь помнить, что вы не бессмертный пони, а человек, нуждающийся в периодическом от достижений отдыхе.

11

Водолей

Водолеи в августе могут ощущать игру на своей нервной системе. Рост числа разнообразных дел и задач приводит к расфокусировке, так что лучше воспользуйтесь различными приемами тайм-менеджмента и выстраивайте свое расписание таким образом, чтобы успевать выполнять и текущие задачи, и оставлять время на отдых и творчество. Креативные идеи, возникающие как вспышки в голове, лучше всего сразу записывать, они вам еще пригодятся. А вот с возвращением в одну и ту же реку под названием «бывшие» лучше воздержаться. Велика вероятность того, что спустя месяц вы всё-таки разочаруетесь в принятом вами решении о втором шансе.

12

Рыбы

Рыбам в августе может показаться, что идти к своим намерениям не так-то просто и лучше от них отказаться, но не спешите опускать руки. Вспомните, для чего вы всё начинали, какие цели преследовали, зарядитесь мотивацией и продолжайте ползти в выбранном направлении. Если не сдадитесь сейчас — в скором времени можно будет собирать плоды ваших усилий. Обязательно давайте выход творческой энергии, живущей в вас. Если давно что-то хотели сотворить своими руками, но никак не решались или не хватало времени — смело займитесь этим в августе!

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