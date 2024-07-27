Раки, слушайте интуицию, Девы — следите за эмоциями: гороскоп на август для всех знаков зодиака

Козерогам август приносит массу возможностей и шансов воплощать свои гениальные идеи в жизнь. Укрепление статуса на работе, повышение в должности, увеличение дохода — далеко не весь список из этого нескучного для вас месяца. Рожденным в конце своего знака Козерожкам нужно быть готовыми к кардинальным переменам, а также к ситуациям форс-мажора, так что заранее продумайте, как вы будете стабилизировать свою нервную систему и куда будете выплескивать накопившиеся эмоции. Если не давать им выход, то рано или поздно возможно возникновение психосоматических и иных заболеваний. Постарайтесь помнить, что вы не бессмертный пони, а человек, нуждающийся в периодическом от достижений отдыхе.

