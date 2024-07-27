Почти подрались: автолюбитель и байкер не поделили перекресток — разборка попала на видео

Автомобилист въехал в байкера сзади, а тот в ответ снес зеркало оппоненту и стремительно уехал Источник: АСТ-54 / Vk.com / act54











Трафик в Новосибирске сложный, а отношения между участниками движения и того сложнее. Подчас определиться, кому ехать первым, не могут даже двое автомобилистов, а уж когда на одном перекрестке сходятся водитель за рулем машины и мотоциклист, ситуация и вовсе может стать катастрофической. Именно такой случай произошел в минувшее воскресенье на Ипподромской: двое водителей не сумели определиться, кому из них поворачивать направо первым. Знаний ПДД для урегулирования конфликта не хватило, так что в ход пошли ненормативная лексика и физическая сила. НГС посмотрел запись происшествия с авторегистратора одного из участников вместе с автоюристом, чтобы понять, кто из неуравновешенных водителей неправ.

Вечером 21 июля дороги были практически свободны, а водители, кажется, уже должны были успеть отдохнуть после напряженной недели, но не тут-то было. Автомобилист и байкер всё же умудрились не сойтись во мнении, кто из них двоих должен поворачивать первым.

Мотоцикл в правой полосе сначала вроде бы двигался прямо, но затем его хозяин решил уйти вправо — дисциплинированно включил поворотник и начал поворачивать. Ехавший за ним автор видео не то собирался сделать так же, не то просто хотел избежать столкновения. Но не смог. Остановить машину до того, как байкер упадет, он успел, хотя и явно задел его. А вот останавливать ссору уже не захотел.

Мужчина, не стесняясь в выражениях, высказал мотоциклисту всё, что о нем думает. Байкер оказался не столь речист и словам предпочел дело: нажал на газ и снес оппоненту зеркало. Разозленный автомобилист попытался догнать дебошира, но мотоцикл оказался более маневренным. В итоге владелец авто написал заявление в полицию и прислал запись со своего регистратора в сообщество АСТ-54 во «ВКонтакте».

Источник: АСТ-54 / Vk.com / act54

Похоже, он надеялся, что общественное порицание найдет его оппонента раньше, чем полицейские. Но мнения комментаторов разделились: ситуация показалась подписчикам непростой. Они посмотрели видео больше 140 тысяч раз и оставили в обсуждении несколько сотен комментариев. Причем обсуждений ПДД среди них оказалось в разы больше, чем оскорблений, — верный признак того, что ситуация и в самом деле показалась людям неоднозначной.

— Зачем всё усложнять, мог бы и пропустить его, тем более видно, что поворотник включен, — удивился пользователь с ником, написанным арабской вязью, и мотоциклом на аватарке.

— А что усложнять, займи крайнее правое положение и поворачивай направо сколько влезет, — немедленно ответил ему Сергей П. — Водитель легковой и так одолжение ему сделал... Слишком большое для этого мотохулигана.

— С зеркалом, конечно, виноват мотоциклист, тут вообще вопросов нет. Но он показывает поворотник, едет впереди, в вашей же полосе, и вы его толкнули, — возмущенно обратилась к автору видео Елена.

— Включенный поворотник не дает преимущества, — тут же возразил ей Сергей П.

Вспомнили комментаторы и о дистанции между транспортными средствами и о том, что поворотники мотоциклов автоматически не выключаются. Дискуссия явно зашла в тупик. В отличие от автоюриста, адвоката Марии Соловьевой, которая пришла к выводу: виноваты оба водителя, но есть один нюанс.

— Всё, что касается отломанного зеркала, очень просто, — говорит Мария Соловьева. — Статьей 7.17 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба. За них предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей. Если же ущерб составил больше 5 тысяч рублей, действия мотоциклиста образуют состав преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ, максимальное наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Другое дело ДТП. И тут пробелы в знании правил показал как раз автор видео, который выложил его в Сеть.



— Мотоцикл ехал в одной полосе с автомобилем, впереди него. Байкер заранее включил поворотник. Правилами предусмотрено, что необходимо заблаговременно перестроиться для поворота, что он и сделал, только это было не перестроение, а смещение. А водитель авто стал его обходить справа. Торможение мотоциклист применил, чтобы избежать столкновения, — объясняет автоюрист. — Таким образом, водитель автомобиля просто должен был воспринимать мотоцикл как впереди идущую машину, а он не соблюдал дистанцию и нарушил пункт 10.1 ПДД.

Адвокат уверена: будь на месте байкера другой автомобилист, автор видео, выражаясь бытовым языком, попросту въехал бы ему «в зад». А всё потому, что не учитывал динамический коридор — пространство, в котором перемещается впереди идущее транспортное средство.

— Даже автомобиль едет не четко, как по линейке, а немного смещается вправо и влево, — объяснила Мария Соловьева. — Так что не надо считать, что если впереди идущее транспортное средство ехало ближе к краю полосы, то оно ехало в другом ряду.

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