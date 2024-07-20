«Протаранил 7 автомобилей и скрылся»: в Новосибирске возбудили уголовное дело после массового ДТП

Авария произошла в районе станции метро «Гагаринская» Источник: Эмиль Фукс/NGS.RU











В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту массового дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Следственного комитета России.



По информации ведомства, ранее сообщалось о ДТП в Новосибирске, где водитель протаранил семь автомобилей и скрылся. В результате аварии пострадал один человек.



— В социальных медиа граждане высказывают беспокойство, что виновник может избежать ответственности за содеянное. Приводятся сведения о наличии многочисленных неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, — сообщили в ведомстве.



Выяснилось, что следователи возбудили уголовное дело по статье об уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере по неосторожности (ст. 168 УК РФ).



— Также проводятся процессуальные проверки, в рамках которых будет дана правовая оценка, в том числе на предмет соблюдения миграционного законодательства, — сказано в сообщении.



ДТП заинтересовался председатель СК России. Глава ведомства поручил руководителю новосибирских следователей доложить о ходе расследования дела, проведения процессуальных проверок, а также по обстоятельствам произошедшего.



Авария произошла вечером 13 июля в районе станции метро «Гагаринская» на Красном проспекте. Водитель BMW врезался в семь припаркованных машин, а затем скрылся с места аварии.

