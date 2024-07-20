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Происшествия ДТП у метро «Гагаринская» «Протаранил 7 автомобилей и скрылся»: в Новосибирске возбудили уголовное дело после массового ДТП

«Протаранил 7 автомобилей и скрылся»: в Новосибирске возбудили уголовное дело после массового ДТП

Его завели по статье о повреждении чужого имущества

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2 комментария
Авария произошла в районе станции метро «Гагаринская»

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту массового дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Следственного комитета России.

По информации ведомства, ранее сообщалось о ДТП в Новосибирске, где водитель протаранил семь автомобилей и скрылся. В результате аварии пострадал один человек.

— В социальных медиа граждане высказывают беспокойство, что виновник может избежать ответственности за содеянное. Приводятся сведения о наличии многочисленных неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, — сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что следователи возбудили уголовное дело по статье об уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

— Также проводятся процессуальные проверки, в рамках которых будет дана правовая оценка, в том числе на предмет соблюдения миграционного законодательства, — сказано в сообщении.

ДТП заинтересовался председатель СК России. Глава ведомства поручил руководителю новосибирских следователей доложить о ходе расследования дела, проведения процессуальных проверок, а также по обстоятельствам произошедшего.

Авария произошла вечером 13 июля в районе станции метро «Гагаринская» на Красном проспекте. Водитель BMW врезался в семь припаркованных машин, а затем скрылся с места аварии.

Момент столкновения попал на видео, позже стало известно, что водителя установили и привлекли к административной ответственности. Им оказался мужчина 2004 года рождения.

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ДТП Массовое ДТП Уголовное дело Новосибирск Следственный комитет
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Комментарии
3
Гость
20 июля 2024, 21:22
Вез горячий чучвара и плов клиенту! Торопился, боялся, что остынет!
Гость
20 июля 2024, 21:19
наконец-то. и депортация, обязательно.
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