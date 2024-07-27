Пошла жара: в Новосибирске воздух прогрелся до +32 градусов — онлайн

Днем 27 июля в Новосибирск пришла жара. К 13:00 воздух прогрелся до +32 градусов. В районах области температура тоже приближается к +30 градусам.
Рассказываем в онлайн-трансляции, что происходит в городе и области сегодня.
Уже завтра на смену аномальной жаре в Новосибирскую область придут ливни и грозы. Накануне синоптики объяснили, что наш регион затронет холодный фронт от циклона, который накрыл Челябинскую область и Башкирию. Там бушуют сильные ливни.
— Циклон сменит траекторию и пойдет на Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. У нас будет влияние, но не циклона, а его холодного атмосферного фронта. Ближе к западным районам он будет 28–29-го числа и затем пройдет через Новосибирск. Неактивный фронт, он пойдет в размытом виде, но с ним вероятны дожди, грозы, — рассказала НГС ведущий синоптик Марина Виноградова.
Те, кто не хочет ехать на городские пляжи, собираются у бассейнов. Например, в аквапарке в Калининском районе уже утром собралась очередь на вход, об этом сообщила наша читательница.
Многие предпочитают спасаться от жары на пляжах и дачах, поэтому сегодня собрались пробки на Ордынском шоссе и в районе Обского водохранилища.
В Новосибирске днем температура поднялась до +32,8 градуса. Еще жарче в Искитиме, где воздух прогрелся до +33,6 градуса. В Сузуне +33,3 градуса, в Маслянино +31,5.