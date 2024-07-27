Пошла жара: в Новосибирске воздух прогрелся до +32 градусов — онлайн

Уже завтра на смену аномальной жаре в Новосибирскую область придут ливни и грозы. Накануне синоптики объяснили, что наш регион затронет холодный фронт от циклона, который накрыл Челябинскую область и Башкирию. Там бушуют сильные ливни .

— Циклон сменит траекторию и пойдет на Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. У нас будет влияние, но не циклона, а его холодного атмосферного фронта. Ближе к западным районам он будет 28–29-го числа и затем пройдет через Новосибирск. Неактивный фронт, он пойдет в размытом виде, но с ним вероятны дожди, грозы, — рассказала НГС ведущий синоптик Марина Виноградова.