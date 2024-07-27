НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+32°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+32°

ясная погода, без осадков

ощущается как +35

1 м/c,

сев.

 741мм 49%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,56
EUR 93,26

СРОЧНО

Новосибирский мотоциклист погиб на Алтае

Выросли цены на такси
Работа в Новосибирске
На поделили перекресток
Новосибирск ведет соцсети
Что посмотреть в Хакасии
Июльфест в Новосибирске
Долги в наследство
Разоблачили мифы об имплантах
Заготавливаем травы на зиму
НГС в Telegram
Лето онлайн-трансляция Пошла жара: в Новосибирске воздух прогрелся до +32 градусов — онлайн

Пошла жара: в Новосибирске воздух прогрелся до +32 градусов — онлайн

Рассказываем, что происходит в городе и области

550
17 комментариев

Днем 27 июля в Новосибирск пришла жара. К 13:00 воздух прогрелся до +32 градусов. В районах области температура тоже приближается к +30 градусам.

Рассказываем в онлайн-трансляции, что происходит в городе и области сегодня.

Присылайте в редакцию НГС фото и видео с улиц, пляжей и парков Новосибирска.
Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Уже завтра на смену аномальной жаре в Новосибирскую область придут ливни и грозы. Накануне синоптики объяснили, что наш регион затронет холодный фронт от циклона, который накрыл Челябинскую область и Башкирию. Там бушуют сильные ливни.

— Циклон сменит траекторию и пойдет на Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. У нас будет влияние, но не циклона, а его холодного атмосферного фронта. Ближе к западным районам он будет 28–29-го числа и затем пройдет через Новосибирск. Неактивный фронт, он пойдет в размытом виде, но с ним вероятны дожди, грозы, — рассказала НГС ведущий синоптик Марина Виноградова.

У бассейнов сегодня тоже много посетителей

Те, кто не хочет ехать на городские пляжи, собираются у бассейнов. Например, в аквапарке в Калининском районе уже утром собралась очередь на вход, об этом сообщила наша читательница.

Тем, кому в такую жару приходится стоять в пробке на трассе, не позавидуешь

Многие предпочитают спасаться от жары на пляжах и дачах, поэтому сегодня собрались пробки на Ордынском шоссе и в районе Обского водохранилища.

Если вы застряли в пробке на выезде из города — присылайте фото в редакцию
Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях
В городах Новосибирской области сегодня тоже жарко

В Новосибирске днем температура поднялась до +32,8 градуса. Еще жарче в Искитиме, где воздух прогрелся до +33,6 градуса. В Сузуне +33,3 градуса, в Маслянино +31,5.

Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Жара Погода Аномальная жара Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
mirror
27 июля 2024, 13:51
Личное мнение: ненавижу жару, сколько можно терпеть эту жару, жара - это смерть всему живому! Жара, уходи! Самая нормальная температура +20+25 НЕ БОЛЕЕ!
Коляныч 2.0
27 июля 2024, 13:42
Подозреваемый в убийстве Фарион может быть причастен к неонацистскому движению "Украинское государство".
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Варвара,23

Vert,39

Lana,50

Сергей,48

Аслан,18

Алексей,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление