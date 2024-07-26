Топит Урал и Башкирию: в России бушует дождевой циклон с Каспия — его фронт затронет Новосибирск

На Урале и в Башкирии бушует циклон Источник: читатель 74.RU











До Новосибирска дойдет холодный атмосферный фронт от циклона, который обрушился на Урал. В Челябинске за 25 июля и ночью 26 июля выпала половина месячной нормы осадков, а в некоторых районах — до 93% осадков. Синоптики объяснили, ждать ли таких дождей в Новосибирской области.



Циклон с Каспийского моря затронул и Башкирию. Например, так затопило село Банное.

Источник: читатель 74.RU

В Челябинской области затопило дорогу от Магнитогорска к Белорецку. Водителей просят не пользоваться этой трассой. Наши коллеги из 74.RU следят за ситуацией в режиме онлайн.

Источник: читатель 74.RU

Новосибирские синоптики предупредили, что из-за циклона до области дойдет холодный фронт. Но сильных ливней ждать не стоит.

— Циклон сменит траекторию и пойдет на Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. У нас будет влияние, но не циклона, а его холодного атмосферного фронта. Ближе к западным районам он будет 28–29 числа, и затем пройдет через Новосибирск. Неактивный фронт, он пойдет в размытом виде, но с ним вероятны дожди, грозы, — рассказала НГС ведущий синоптик Марина Виноградова.



Также при грозах возможны сильные дожди и усиление ветра до 18 м/с.

Новосибирские синоптики подготовили предварительный прогноз погоды на август. Возможные большие перепады температур.